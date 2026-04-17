Irán anuncia reapertura del estrecho de Ormuz durante alto el fuego con EE. UU. e Israel

El estrecho de Ormuz ha sido "declarado completamente abierto" durante el "periodo restante del alto el fuego", anunció este viernes el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi.

"En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, el paso de todos los buques comerciales a través del estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el periodo restante del alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada tal como ya anunció la Organización de Puertos y Asuntos Marítimos de la República Islámica de Irán", declaró en una publicación en la red social X.

Estados Unidos anunció a principios de esta semana que iniciaría un bloqueo naval de Ormuz después de que Irán cerrara de facto durante varias semanas el canal de transporte de petróleo más transitado del mundo en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes contra su territorio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje de agradecimiento en su red Truth Social este viernes poco después del anuncio iraní sobre la reapertura del estrecho.

Trump confirmó que el estrecho de Ormuz está "completamente abierto y listo para los negocios" pero matizó que "el bloqueo naval seguirá plenamente vigente en lo que respecta únicamente a Irán, hasta que nuestra transacción con Irán esté completada al 100%.

"Este proceso debería avanzar muy rápidamente, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados", concluyó.

BBC

El anuncio de la reapertura de Ormuz provocó de inmediato una fuerte bajada en los precios del petróleo, un moderado descenso del dólar y subidas en las bolsas.

Este avance llega después de que Irán y Estados Unidos iniciaran un alto el fuego en los últimos días tras semanas de enfrentamientos directos en la región del Golfo Pérsico.

En esta tregua —que forma parte de un proceso negociador en curso con mediación de países como Pakistán— ambas partes buscan un acuerdo más amplio que incluiría garantías de navegación en el estrecho de Ormuz y compromisos sobre el programa nuclear iraní.

La importancia de Ormuz

El estrecho de Ormuz es una ruta marítima por donde se transporta aproximadamente el 20% del petróleo y del gas natural licuado del mundo.

Su geografía —es un canal estrecho e intrincado— ha permitido a Irán utilizarlo como herramienta de presión a lo largo de este conflicto, impidiendo selectivamente el paso de embarcaciones y provocando coin ello fuertes subidas en los precios del petróleo.