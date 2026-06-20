Irán anuncia el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques de Israel contra el Líbano

Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado que el tráfico comercial por el estrecho de Ormuz vuelve a estar cerrado.

El flujo de petróleo desde Oriente Medio hacia el resto del mundo vuelve a estar en entredicho.

El régimen iraní ha anunciado este sábado el cierre del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz como respuesta a los ataques que, en las últimas horas, el ejército israelí ha lanzado contra la milicia chií Hezbolá en el Líbano, y que Teherán ha calificado de "clara violación" de lo acordado con Estados Unidos.

"No se acerquen al estrecho de Ormuz; de lo contrario, su seguridad se verá comprometida". Este fue el mensaje que la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán dirigió a los buques petroleros que se disponían a atravesar esta estratégica vía marítima, por la que transita aproximadamente el 20 % del petróleo consumido a nivel mundial.

Por su parte, Washington ha restado importancia al anuncio, señalando que, por el momento, no hay evidencias de que el tráfico por el estrecho haya sido interrumpido.

"Ayer (viernes) se transportaron 16 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Ormuz. Pueden comprobar cómo siguen circulando estos buques", afirmó el vicepresidente estadounidense, JD Vance.

En la misma línea se expresó el Mando Central de EE. UU. (Centcom), que aseguró que este sábado el tránsito por el estrecho incluso se había incrementado.

"El tráfico comercial marítimo por el estrecho de Ormuz aumentó el 20 de junio (…) con el paso de 55 buques mercantes que transportaron grandes volúmenes de carga y más de 17 millones de barriles de petróleo hacia los mercados internacionales", indicó el organismo en un mensaje publicado en la red social X.

Minutos después, el portavoz del Centcom, Tim Hawkins, declaró a medios como Al Jazeera, The Washington Post y Reuters que "Irán no controla el estrecho de Ormuz".

"El tráfico marítimo continúa fluyendo y las fuerzas estadounidenses monitorean la situación para garantizar que así siga siendo", agregó.

Delegaciones de Irán y EE.UU. tenían previsto reunirse este viernes en Suiza, pero el encuentro fue aplazado hasta el domingo.

Andrew Harnik/Getty Images El vicepresidente Vance ha puesto en duda el anuncio iraní y ha asegurado que el número de barcos que están cruzando por el estrecho no para de aumentar.

Culpan a Israel

Tras el anuncio de la Guardia Revolucionaria, el Cuartel General Jatam al Anbiya —el principal órgano de mando del ejército iraní— justificó la medida aludiendo a la "violación continua e implacable del alto el fuego" por parte de Israel en el sur del Líbano, así como a la "brutal masacre y el desplazamiento de cientos de miles" de ciudadanos libaneses, según informó el servicio en persa de la BBC.

Además, la teocracia iraní cita la "negativa de las fuerzas de ocupación sionistas a retirarse de los territorios del sur de Líbano", como anunció el viernes el ministro israelí de Defensa, Israel Katz.

En las últimas horas, al menos 20 personas han muerto en ataques aéreos israelíes en el sur del Líbano, pese a que 24 horas antes EE.UU. había anunciado un nuevo alto el fuego entre Israel y Hezbolá.

Las autoridades locales informaron que 16 personas murieron en el distrito de Nabatieh y siete en el vecino distrito de Saida, y otras resultaron heridas, después de que aviones de guerra, drones y artillería israelíes atacaran varias zonas.

Aunque Israel confirmó el acuerdo anunciado por Washington, en las últimas horas su ejército ha admitido que ha atacado "decenas" de objetivos de Hezbolá tras el lanzamiento de más de 50 proyectiles por parte de la milicia contra posiciones israelíes en la región.

Por su parte, Hezbolá acusó a Israel de romper su palabra.

"Lo que nos preocupa es que el enemigo respete de forma plena el alto el fuego y no intente atacar nuestro país ni nuestras localidades, ni ocupar nuevas posiciones", declaró Hassan Fadlallah, dirigente de Hezbolá, en declaraciones recogidas por la Agencia Nacional de Noticias del Líbano (NNA).

Abbas FAKIH / AFP via Getty Images Los nuevos ataques que Israel ha lanzado contra el sur del Líbano es la justificación esgrimida por Irán para su decisión.

Washington ha criticado las operaciones israelíes en el Líbano, país que quedó involucrado en la escalada entre EE.UU. e Irán después de que Hezbolá lanzara cohetes contra Israel en represalia por un ataque que acabó con la vida del líder supremo iraní, Alí Jameneí.

El primer punto del memorando entre Irán y EE.UU. establece que ambas partes deben declarar el "cese inmediato y permanente" de las operaciones militares en "todos los frentes", incluido el Líbano.

Antes del alto el fuego anunciado el viernes, al menos medio centenar de personas habían fallecido en los enfrentamientos entre Israel y Hezbolá, según cifras del Ministerio libanés de Sanidad.

El estrecho de Ormuz es vital para la economía mundial porque por allí circula cerca del 20% del petróleo que se consume globalmente (aproximadamente 20 millones de barriles diarios), siendo la única ruta para exportar crudo del Golfo Pérsico hacia Asia, Europa y otras regiones; países como Arabia Saudita, Irak, Kuwait y Emiratos Árabes Unidos dependen de este paso para sus exportaciones.

El conflicto con Irán expuso brutalmente esta vulnerabilidad. La decisión de Teherán de bloquear la ruta provocó que los precios del crudo superaran los 100 dólares por barril, generando inflación global.