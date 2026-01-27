Indignación en Italia tras conocerse que EE. UU. enviará a agentes del ICE a Juegos Olímpicos de Invierno

Roberto Schmidt/Getty Las imágenes de Mineápolis han conmocionado a los italianos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) enviará personal para apoyar las operaciones de seguridad de Estados Unidos durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, cuyo inicio está programado para el 6 de febrero.

La agencia de inmigración estadounidense, cuyos agentes se han visto implicados al menos en un tiroteo mortal en Mineápolis, anunció su participación.

La confirmación de la presencia del ICE en el evento deportivo llega después de que varias informaciones al respecto provocaran alarma e indignación en Italia.

"Es una milicia que mata… por supuesto que no son bienvenidos en Milán", declaró el alcalde de la ciudad, Beppe Sala, a la radio italiana el martes.

Un portavoz del ICE subrayó que "todas las operaciones de seguridad permanecen bajo la autoridad italiana".

La función del ICE en Italia

Fuentes de la embajada de Estados Unidos en Roma ya habían explicado a medios italianos que varias agencias federales han participado en Juegos Olímpicos anteriores.

No quedó claro, sin embargo, si la agencia de aduanas y control de inmigración había intervenido directamente.

El comunicado emitido por la agencia el martes explica que "la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE está apoyando al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de Estados Unidos y al país anfitrión para evaluar y mitigar los riesgos de las organizaciones criminales transnacionales".

Puntualiza que "obviamente" no llevará a cabo operaciones de control migratorio fuera de Estados Unidos.

Piero CRUCIATTI/AFP Tropas italianas en Milán. Los Juegos Olímpicos de Invierno se celebrarán del 6 al 22 de febrero.

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, pareció en un principio desconocer que funcionarios de inmigración estadounidenses viajarían a los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina y afirmó que, incluso si lo hicieran, las delegaciones extranjeras pueden elegir su propia seguridad.

"No veo cuál es el problema, es algo completamente normal", alegó.

Sin embargo, a medida que crecía la conmoción por las imágenes procedentes de Mineápolis y la indignación en Italia ante la posibilidad de que agentes de la misma agencia federal estadounidense pudieran aparecer en las calles italianas, el debate se intensificó.

Tras el tiroteo en Mineápolis en el que murió el enfermero de 37 años Alex Pretti, el sábado por la mañana dos periodistas de la cadena pública italiana Rai recibieron amenazas de funcionarios del ICE mientras cubrían las actuaciones de la agencia en la ciudad.

Un reportaje de Rai TV mostró a un agente advirtiendo al equipo de que, si seguían filmando a los agentes, les romperían la ventanilla del coche.

Tensión política

Getty Images La oposición ha criticado el "silencio" de la presidenta Giorgia Meloni.

Los planes de enviar agentes del ICE a los Juegos Olímpicos de Milán han generado reacciones dispares entre los políticos italianos.

El gobernador de la región de Lombardía, Attilio Fontana, trató de calmar la situación, sugiriendo que los agentes del ICE serían desplegados en Italia para proteger al vicepresidente estadounidense, JD Vance, y al secretario de Estado, Marco Rubio.

Políticos de oposición -como la senadora del Movimiento Cinco Estrellas Barbara Floridia- alegaron que el silencio del gobierno de la primera ministra de derecha Giorgia Meloni sobre el asunto ofrecería "aún más pruebas de cobardía y sumisión hacia Donald Trump".

Desde entonces, el ministro del Interior ha adoptado una postura más firme y afirmó el lunes que "el ICE no operará en territorio italiano".

Estados Unidos no había comunicado una lista del personal de seguridad, y su seguridad estaba garantizada por el Estado italiano, declaró.

El alcalde de Milán, de centroizquierda, no se mostró convencido.

"Creo que los agentes del ICE no deberían venir a Italia porque no es seguro que se ajusten a nuestra forma democrática de garantizar la seguridad", declaró Beppe Sala a la radio RTL.

Getty Images

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.