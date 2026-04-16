Imágenes satelitales muestran cómo Israel ha arrasado localidades enteras al sur de Líbano

Pueblos y aldeas del sur del Líbano están siendo arrasados por demoliciones llevadas a cabo por Israel, revelan imágenes satelitales y videos obtenidos por la BBC.

Un análisis de BBC Verify encontró que más de 1.400 edificios han sido destruidos desde el 2 de marzo, según evidencia visual verificada.

Debido al acceso limitado al terreno y a las imágenes satelitales disponibles, esto es solo una muestra del daño total causado por los ataques aéreos y las demoliciones israelíes. Es probable que la verdadera magnitud sea mucho mayor.

La destrucción de estas estructuras por parte de Israel se produce después de que el ministro de Defensa, Israel Katz, ordenara el 22 de marzo "acelerar la destrucción de viviendas libanesas" cerca de la frontera israelí, basándose en el "modelo de Gaza", como parte de su campaña contra Hezbolá.

La demolición sistemática de estos pueblos y aldeas podría constituir un crimen de guerra, según expertos en Derecho Internacional consultados por BBC Verify.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que operan de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario y no permiten la destrucción de propiedades a menos que exista una necesidad militar imperiosa.

Las FDI agregaron, sin aportar evidencia, que Hezbolá ha integrado infraestructura militar dentro de zonas civiles de la región.

El 2 de marzo, el grupo militar y político Hezbolá, respaldado por Irán, lanzó cohetes y drones contra Israel en represalia por el asesinato del líder supremo iraní al inicio de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Las FDI respondieron con una oleada de ataques en todo el Líbano, dirigidos contra lo que -informaron- era infraestructura de Hezbolá, e iniciaron una invasión terrestre en el sur del país.

Un portavoz de las FDI ordenó inicialmente a los civiles libaneses que vivían cerca de la frontera evacuar la zona el 2 de marzo. Días después, la orden de evacuación se extendió a quienes vivían al sur del río Litani, a unos 30 km de la frontera, y posteriormente se amplió a quienes vivían al sur del río Zahrani, a 40 km de la frontera.

Lugares irreconocibles

El 16 de marzo, las FDI anunciaron que sus tropas habían iniciado una operación terrestre contra Hezbolá en el sur del Líbano.

Se estima que más de 1,2 millones de personas han sido desplazadas en todo el Líbano, incluyendo 820.000 del sur, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

​La OCHA indicó que la guerra en el Líbano ha obligado a muchos a huir a zonas más al norte o a cruzar a Siria.

El Ministerio de Salud libanés afirma que más de 2.000 personas han muerto por los ataques israelíes desde el inicio de la guerra. Las autoridades israelíes dicen que 13 soldados y dos civiles han muerto por los ataques de Hezbolá en las últimas seis semanas.

Los pueblos y aldeas fronterizos libaneses situados en las colinas son ahora irreconocibles. Antes caracterizados por sus calles sinuosas bordeadas de edificios de piedra con vistas a extensos valles, videos verificados muestran ahora cómo se han vuelto grises por el polvo y los escombros de las explosiones.

El plan de Katz para una "zona de seguridad" controlada por Israel, que se extendería desde la frontera hasta el río Litani, ocuparía aproximadamente el 10% del territorio libanés. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su objetivo era "frustrar la amenaza de invasión".

Mediante el uso de grabaciones verificadas y el análisis de imágenes satelitales disponibles, BBC Verify encontró evidencia de demoliciones controladas israelíes en al menos siete pueblos y aldeas fronterizas.

BBC

La localidad de Taybeh, a unos 4 km de la frontera, sufrió demoliciones particularmente intensas. Once videos verificados muestran secciones enteras de la ciudad dinamitadas simultáneamente.

Una comparación de imágenes satelitales tomadas el 28 de febrero y el 11 de abril revela que más de 400 edificios, incluyendo una mezquita, han sido arrasados.

Mientras tanto, en la localidad de Khiam y en las aldeas de Qouzah, Deir Seryan, Markaba y Aita al-Shaab, otros videos verificados muestran explosiones coordinadas que destruyen varios edificios.

Según Tony Reeves, fundador de la empresa de análisis de inteligencia MAIAR, se han demolido más de 460 edificios solo en Aita al-Shaab. En las imágenes satelitales de la aldea también se observan excavadoras y vehículos blindados.

En la ciudad costera de Naqoura, las explosiones provocadas por las demoliciones israelíes también han dañado la sede de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el sur del Líbano.

Kandice Ardiel, portavoz de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano (UNIFIL), con sede en el cuartel general, afirmó haber presenciado demoliciones frecuentes de varios edificios a la vez desde principios de abril.

Nuestro análisis de imágenes satelitales muestra que al menos 100 edificios han sido arrasados en Naqoura en las últimas semanas.

Ardiel declaró que la mayoría de los edificios frente a la sede de la UNIFIL han quedado destruidos, y describió la magnitud de la destrucción en Naqoura como "verdaderamente desgarradora".

"No se trata solo de edificios, representan a una comunidad", añadió.

UNIFIL

Objetivos civiles

La demolición deliberada de estructuras no es una táctica militar nueva de Israel. La ha empleado en extensas zonas de Gaza durante la guerra que se desencadenó tras el ataque liderado por Hamás el 7 de octubre de 2023.

"Desde el 7 de octubre, y desde que Israel y Hezbolá entraron en guerra, ha quedado claro que Israel tiene una estrategia para modificar el equilibrio de poder en la región", afirmó Renad Mansour, subdirector del Programa para Medio Oriente y Norte de África de Chatham House, un centro de estudios con sede en Reino Unido.

Varios expertos legales dijeron a BBC Verify que la destrucción de propiedades está estrictamente prohibida por el Derecho Internacional Humanitario, salvo que la demande una necesidad militar.

El umbral que se requiere para justificar una acción como "necesaria" es más exigente que el de conveniencia o ventaja militar, según la profesora Janina Dill, experta en Seguridad Global y Derecho Internacional de la Universidad de Oxford:

"Desde luego, no justifica la destrucción de pueblos enteros como condición para la seguridad nacional a largo plazo".

También se requiere un análisis caso por caso para determinar qué edificios tienen importancia militar, afirmó Yuval Shany, experto legal del Instituto Israelí para la Democracia.

La posibilidad de que algunos edificios civiles se utilicen para actividades militares "no justifica una política generalizada de creación de zonas de amortiguación junto a la frontera dentro de las cuales se deban destruir todos los edificios", añadió.

Airbus DS

El profesor Ben Saul, relator especial de la ONU para la lucha contra el terrorismo y por los derechos humanos, afirmó que la "destrucción generalizada de zonas residenciales por parte de Israel, especialmente en el sur del Líbano, pero también en algunas partes de Beirut parece violar el derecho internacional humanitario".

Las comunidades musulmanas chiitas constituyen la gran mayoría de la población del sur del Líbano, pero también viven allí otros grupos, incluidos cristianos.

"En algunos lugares, el patrón de ataques parece estar dirigido a 'limpiar' aldeas y poblaciones predominantemente chiitas del sur, castigando colectivamente a la población civil, entre la que podrían encontrarse combatientes de Hezbolá", declaró Saul.

Las FDI respondieron que "cualquier insinuación de que las FDI estén actuando para 'limpiar' a la población civil, castigar a comunidades o atacar a civiles por motivos religiosos o sectarios es categóricamente falsa".

"Estas advertencias no intentan desplazar permanentemente a la población civil ni impedir su retorno legal", añadieron.

El doctor Lawrence Hill-Cawthorne, codirector del Centro de Derecho Internacional de la Universidad de Bristol, Inglaterra, reiteró que "el principio fundamental del Derecho Internacional" establece que no se debe atacar objetivos civiles.

"No es una defensa admisible alegar que la destrucción total de pueblos y aldeas en el sur del Líbano es necesaria para crear una zona de amortiguación que contenga a Hezbolá", afirmó.

"Incluso si la guerra de Israel en Líbano puede considerarse legítima defensa contra los ataques de Hezbolá, su actuación parece ir mucho más allá de una guerra limitada de autodefensa contra ataques específicos".

Información adicional de Paul Brown y Adam Durbin.