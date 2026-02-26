Imágenes de lujosa guarida en la que "El Mencho" pasó últimas horas antes de ser abatido

En sus últimas horas con vida, Nemesio Oseguera Cervantes, el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) conocido como "El Mencho", estuvo en una lujosa cabaña de una popular zona turística en el estado de Jalisco.

De acuerdo con los informes de las autoridades, "El Mencho" pasó la noche del viernes con una pareja sentimental en un country club de Tapalpa, una población en medio de una zona boscosa con estancias de lujo y actividades de ecoturismo muy conocida entre los habitantes de la ciudad de Guadalajara.

Una unidad de inteligencia del Ejército siguió al líder del CJNG y su pareja hasta la cabaña en la que pasaron la noche el 20 de febrero. Y detectaron que "El Mencho" se quedó el día siguiente ahí, solo con su círculo de seguridad.

Al amanecer del domingo, los militares lanzaron un operativo para capturarlo.

Y luego de un intercambio de fuego en el lugar y en una zona boscosa a la que huyó el capo, este resultó herido de muerte, según el jefe del Ejército mexicano, el general Ricardo Trevilla Trejo.

La cabaña fue registrada por las autoridades, que levantaron su precinto unas horas después.

Getty Images La cabaña estaba en un complejo de residencias de lujo de distintos propietarios llamado Tapalpa Country Club.

Getty Images La cabaña donde estaba "El Mencho" estaba rodeada por otras propiedades similares.

Espacios amplios y mucho desorden

Los periodistas y fotógrafos lograron ingresar al lugar y se encontraron con una cabaña, con cocina, zonas de recreación y habitaciones con acabados y muebles lujosos.

En las áreas comunes había desorden, principalmente en la cocina, que estaba llena de alimentos y bebidas, empaques abiertos, bolsas, utensilios y electrodomésticos.

Cabañas de este tipo suelen estar acondicionadas para recibir a familias y grupos grandes, pero no se sabe si "El Mencho" estaba acompañado en esta por más personas de su confianza o de su grupo de seguridad.

Los reportes de la prensa en México señalan que había suficientes provisiones para pasar varios días en el lugar.

Reuters La cocina y comedor están en la plana baja de la cabaña.

Reuters El área de la cocina estaba llena de alimentos y empaques de comida.

Las estancias estaban más despejadas, solo con algunas cajas sobre los muebles. Una heladera parecía estar dispuesta para enfriar bebidas. Había un espacio para mirar televisión y otras zonas de esparcimiento.

Los reportes de la prensa mostraron que llevaron al lugar algunos videojuegos.

En su exterior, la cabaña contaba con una estancia con una vista amplia a la zona boscosa de Tapalpa. Según el general Trevilla, el capo escapó hacia esa zona en un intento por huir de los militares.

Reuters La estancia en la planta baja tenía varias zonas de recreación.

Reuters Según las autoridades, "El Mencho" y sus hombres huyeron hacia la zona boscosa al verse rodeados.

La residencia es de dos pisos tiene en la parte superior las habitaciones principales.

Son espaciosas con acabados modernos y amplios ventanales con vistas a los jardines.

En una de las recamaras, la prensa se encontró pertenencias, como ropa deportiva, artículos de higiene, medicamentos y algunas botellas.

Reuters Al igual que la cocina, las habitaciones estaban desordenadas.

Reuters Las autoridades registraron el interior de la cabaña antes de retirar el precinto.

Reuters El capo tenía a la mano medicamentos para múltiples propósitos, principalmente analgésicos.

Un aspecto que llamaba la atención era un altar con varias figuras religiosas católicas, como la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo, muy veneradas en México.

También una hoja tenía escrito a mano el Salmo 91 y que estaba fechada el 25 de enero de 2026.

Reuters El altar improvisado estaba en una mesa de noche.

Reuters La hoja con una oración escrita a mano estaba fechada el 25 de enero de 2026.

Desde años antes, el Departamento del Tesoro de EE.UU. había sancionado a varios establecimientos, incluidos unos de cabañas en Tapalpa, por su relación con el cartel dirigido por Nemesio Oseguera.

Sin embargo, el alcalde del municipio y vecinos de lugar han declarado esta semana a la prensa que desconocían que ahí se refugiaba el temido líder del CJNG.

