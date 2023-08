Hijo del presidente de Colombia asegura que dinero ilícito entró a la campaña de su padre

"Este gobierno se acaba por el mandato popular, por nadie más; no hay nadie que pueda terminar con este gobierno que no sea el pueblo mismo, y el mismo pueblo dio una orden por mayoría en las urnas: ¡nos vamos hasta el año 2026!" , exclamó entre aplausos.

"Si eso fuese cierto, este presidente se tendría que ir el día de hoy. Por que yo no soy Uribe, no soy Santos... (...) Mi hijo no dijo eso, por una razón básica: a ninguno de mis hijos les he dicho jamás que delinca", declaró desde la Asamblea Popular Campesina en Sincelejo, Sucre.