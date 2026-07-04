Hallan cuerpo de periodista mexicana Roxana Guzmán, cuyo secuestro quedó grabado y se hizo viral

Las autoridades mexicanas confirmaron este viernes el hallazgo del cuerpo de la periodista Roxana Guzmán, quien había sido secuestrada hace un mes en una escalofriante escena que quedó grabada en video y se viralizó en redes sociales.

Según informó la Fiscalía General del Estado de Veracruz, ocho personas presuntamente involucradas en el crimen fueron detenidas.

Cuatro de ellas se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y "presuntamente proporcionaban recursos, alimentos y apoyo logístico" al grupo criminal que secuestró y asesinó a la periodista, de acuerdo con la investigación.

El secuestro de Guzmán ocurrió el 2 de junio, cuando se encontraba en su casa en la localidad de Nanchital, al sur del país, y un grupo de hombres encapuchados y armados irrumpieron en su vivienda.

En el video viral, que está grabado desde dentro de la vivienda, se ve a los secuestradores rompiendo los cristales de la puerta con un mazo mientras un hombre, que fue identificado como el hermano de la periodista, les grita: "Hay un menor de edad, hay una bebé, ¡cálmate!".

Cuando finalmente logran entrar, los encapuchados apuntan a las personas dentro de la casa y les piden que se tiren al piso. Uno de los hombres le arrebata el celular a la persona que está grabando, posiblemente Roxana, y se interrumpe el video.

Según la Fiscalía, tres de los detenidos participaron en el secuestro de la víctima, que estuvo desaparecida desde ese día.

La fiscalía no dio detalles sobre el hallazgo del cuerpo de la comunicadora, aunque según la prensa local previamente se supo que habían sido localizados restos humanos en un rancho del sur de Veracruz.

"Al servicio de la verdad"

Roxana Guzmán era directora del portal Pulso Informativo del Sureste, que se dedica a reportar noticias locales, como desapariciones, accidentes viales o eventos deportivos, y publicitar negocios nanchitecos.

En una publicación en Facebook ante la noticia de su muerte, el equipo de Guzmán destacó su labor periodística "al servicio de la verdad".

"Poseía la rara virtud de escuchar con el corazón, de conmoverse ante la injusticia y de tender la mano con profunda empatía", se leía en la publicación.

Según medios locales, en 2017 Guzmán abandonó Veracruz tras el asesinato de su esposo.

La Oficina para México y Centroamérica de Article 19, una organización independiente que defiende la libertad de expresión y el acceso a la información, señaló que 34 periodistas han sido asesinados en el estado de Veracruz desde el año 2000. Con Guzmán, ya son 3 los que han muerto este año.

México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, de acuerdo con los datos disponibles.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló, por su parte, que la violencia contra periodistas suprime el derecho a la libre expresión y genera "un efecto de autocensura" entre los demás periodistas.

Reuters La puerta de la residencia de Roxana Guzmán en Nanchital, después de su secuestro.

BBC

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