Grammy 2021: estos son los ganadores de los premios de la música

Con los galardones más destacados en sus manos y batiendo distintos r;écords, las artistas femeninas fueron las grandes protagonistas de la 63ª edición de los Grammy, los premios que entrega la Academia de Grabación de Estados Unidos.



Billie Eilish, Beyoncé, Taylor Swift, H.E.R. y Megan Thee Stallion triunfaron este domingo en la fiesta de la música que se celebró en el centro de convenciones de Los Ángeles con Trevor Noah como presentador.

Eilish, que arrasó el año pasado en los Grammy y en esta edición tenía 4 nominaciones, se alzó al final de la gala con el premio más prestigioso, el de grabación del año por Everything I Wanted.

Getty Images Billie Eilish se mostró sorprendida por recibir el Grammy a grabación del año.

Al recibir el Grammy, la joven estadounidense expresó su admiración y cariño por Megan Thee Stallion, a quien, dijo, le correspondía ese reconocimiento.

EPA Taylor Swift es la primera mujer que gana tres veces el Grammy a álbum del año.

Taylor Swift obtuvo el Grammy a álbum del año por Folklore y se convirtió en la primera mujer que gana dicho premio 3 veces (junto a Fearless en 2010 y "1989" en 2016).

Solo hay otros tres artistas con tres Grammy por álbum del año; Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder.

El otro gran récord lo batió Beyoncé, que con los premios ganados este domingo se convirtió en la artista femenina con más Grammy de la historia, 28, uno más que Alison Krauss.

EPA Beyoncé se convirtió este domingo en la artista femenina con más Grammy de la historia.

El británico Harry Styles, por su parte, recibió el galardón a mejor actuación de pop en solitario por Watermelon Sugar.

No faltaron las referencias a la crisis sanitaria y a las tensiones raciales que marcaron un convulso 2020 en Estados Unidos.

Estos son los principales premiados.

Lista de ganadores

Grabaci ón del año : Everything I wanted - Billie Eilish

: Everything I wanted - Billie Eilish Álbum del año : Folklore - Taylor Swift

: Folklore - Taylor Swift Canción del año : I Can't Breathe - H.E.R y Tiara Thomas

: I Can't Breathe - H.E.R y Tiara Thomas Artista revelaci ó n : Megan Thee Stallion

: Megan Thee Stallion Mejor álbum pop : Future Nostalgia - Dua Lipa

: Future Nostalgia - Dua Lipa Mejor actuación pop en solitario : Watermelon Sugar - Harry Styles

: Watermelon Sugar - Harry Styles Mejor actuación pop en dúo o grupo : Rain on Me - Lady Gaga con Ariana Grande

: Rain on Me - Lady Gaga con Ariana Grande Mejor álbum de rap : King's Disease - Nas

: King's Disease - Nas Mejor canción de rap : Savage (Remix) - Megan Thee Stallion ft Beyoncé

: Savage (Remix) - Megan Thee Stallion ft Beyoncé Mejor actuación de rap : Savage (Remix) - Megan Thee Stallion ft Beyoncé

: Savage (Remix) - Megan Thee Stallion ft Beyoncé Mejor video musical: Brown Skin Girl - Beyoncé

EPA El cantante y actor británico Harry Styles ganó el Grammy a mejor actuación de pop en solitario.

M ejor álbum pop tradicional : American Standard - James Taylor

American Standard - James Taylor Mejor álbum de pop latino o urbano : YHLQMDLG - Bad Bunny

: YHLQMDLG - Bad Bunny Mejor álbum de rock latino o alternativo : "La conquista del espacio" - Fito Páez

: "La conquista del espacio" - Fito Páez M ejor álbum de música regional mexicana (incluida tejano) : "Un Canto Por México, Vol. 1" - Natalia Lafourcade

: "Un Canto Por México, Vol. 1" - Natalia Lafourcade Mejor álbum tropical latino : "40" - Grupo Niche

: "40" - Grupo Niche Mejor álbum de R&B: Bigger Love - John Legend

Bigger Love - John Legend Mejor actuación de R&B : Black Parade - Beyoncé

: Black Parade - Beyoncé Mejor canción de R&B : Better Than I Imagined - Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson

: Better Than I Imagined - Robert Glasper, Meshell Ndegeocello & Gabriella Wilson Mejor álbum de rock : The New Abnormal - The Strokes

: The New Abnormal - The Strokes Mejor canci ón de rock : Stay High - Brittany Howard

: Stay High - Brittany Howard Mejor actuación de rock: Shameika - Fiona Apple

EPA Billie Eilish y Finneas fueron unos de los primeras galardonados de la noche con el Grammy a mejor canción para un medio visual.

Mejor álbum de música alternativa : Fetch the Bolt Cutters - Fiona Apple

: Fetch the Bolt Cutters - Fiona Apple Mejor álbum de música country : Wildcard - Miranda Lambert

: Wildcard - Miranda Lambert Mejor actuación de country en solitario : When My Army Prays - Vince Gill

: When My Army Prays - Vince Gill Mejor actuación de country en dúo o grupo : 10,000 Hours - Dan + Shay & Justin Bieber

: 10,000 Hours - Dan + Shay & Justin Bieber Mejor banda sonora original para medio visual : Joker - Hildur Guðnadóttir

: Joker - Hildur Guðnadóttir Mejor canción original para medio visual : No Time to Die ("Sin tiempo para morir")- Billie Eilish y Finneas

: No Time to Die ("Sin tiempo para morir")- Billie Eilish y Finneas Mejor grabación dance: "10%" - Kaytranada ft Kali Uchis

"10%" - Kaytranada ft Kali Uchis Mejor álbum dance/electrónica : Bubba - Kaytranada

: Bubba - Kaytranada Mejor actuación de metal: Bodycount - Bum Rush

Las mujeres como protagonistas

La cantante y compositora estadounidense Gabriella Sarmiento Wilson, conocida artísticamente como H.E.R, recibió el Grammy a canción del año por I Can't Breathe ("No puedo respirar").

Getty Images Las artistas H.E.R. y Tiara Thomas recibieron el Grammy a canción del año por I Can't Breathe.

La canción de H.E.R. hace referencia a las últimas palabras del afroestadounidense George Floyd que murió en mayo de 2020 tras ser sometido por un policía que lo retuvo con la rodilla sobre el cuello.

Su muerte, junto a la de Breonna Taylor, desató una oleada global de protestas el pasado verano boreal.

Al recibir el premio, H.E.R. dijo que nunca imaginó que su "miedo y dolor" se transformarían en algo de impacto.

"Por eso escribo música", añadió, "y esto tan tan agradecida".

Megan Thee Stallion fue reconocida como artista revelación y además ganó el Grammy a mejor canción de rap por Savage.

EPA La colaboración entre Megan Thee Stallion y Beyoncé para la canción Savage les valió un Grammy.

Este último galardón lo comparte con Beyoncé, que con este Grammy y el obtenido por mejor actuación de R&B por Black Parade batió el récord de premios Grammy en su haber.

Acento latino

Bad Bunny,Fito Páez y Natalia Lafourcade fueron los nombres latinos que destacaron.

"Estoy muy emocionado. Gustavo Cerati tenía una frase hermosa que decía que sentía que el universo estaba conspirando a su favor. Este puede ser que sea un momento así, de plenitud absoluta en lo que a mi respecta y me siento infinitamente agradecido", escribió Fito Páez en Twitter.

EPA Los ganadores son elegidos por unos 11.000 miembros con derecho a voto de la Academia de Grabación estadounidense.

Bad Bunny, que fue uno de los artistas que actuó en la ceremonia, se mostró muy agradecido por el premio a mejor álbum pop latino/urbano: "Hago lo que me gusta y encima me dan premios por ello".

Poderosas actuaciones

Aparte de los premios, la ceremonia de casi cuatro horas de duración se centró deliberadamente en las actuaciones musicales.

"Sé que no han podido a ir a un concierto en mucho tiempo", dijo el presentador Trevor Noah. "Así que esta noche te traemos el concierto hasta ti".

La gala de este año combinó actuaciones en vivo y otras pregrabadas sin la habitual audiencia de miles de músicos y ejecutivos del sector.

EPA Lil Baby realizó una impactante denuncia de la brutalidad policial en Estados Unidos.

Harry Styles y Billie Eilish fueron los encargados de abrir el camino a una sucesión de actuaciones, entre las que destacaron las de Lil Baby, Bruno Mars con Anderson .Paak, Megan Thee Stallion con Cardi B, Taylor Swift, Bad Bunny o Miranda Lambert.

La más impactante fue la de Lil Baby que hizo una gráfica denuncia de la brutalidad policial y la discriminación que sufre la población estadounidense en el país.

EPA Bruno Mars ofreció una celebrada actuación.

Especialmente emotivo fue el homenaje a los artistas que murieron el último año, como Little Richard, Chick Corea, Eddie Van Halen o Kenny Rogers.