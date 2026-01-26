Gobierno de Venezuela libera a "110 presos políticos", dice la ONG Foro Penal

La ONG Foro Penal informó sobre la excarcelación de "110 presos políticos" este domingo en Venezuela.

Alfredo Romero, director de la organización, dijo que su grupo estaba verificando las identidades de los liberados de las cárceles de todo el país y que era probable que se produjeran más liberaciones.

Se trata del último grupo de personas liberadas desde que Estados Unidos atacó territorio venezolano.

En la intervención militar murieron más de 100 personas, según cifras del gobierno de Venezuela, y fue capturado el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien permanece en Nueva York para ser juzgado por narcotráfico.

El viernes pasado la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que más de 600 prisioneros habían sido liberados, pero Foro Penal dice que esa cifra ha sido inflada.

A su vez, Gonzalo Himiob, también miembro de Foro Penal, dijo el número de excarcelaciones "sigue sin ser definitivo. Puede aumentar mientras revisamos más casos".

En este extremo, dijo que el trabajo de verificación y posterior confirmación de las excarcelaciones "es largo y minucioso, e implica además raticiar las autorización de las víctimas para la difusión de sus datos".

Romero anunció las liberaciones en redes sociales. También publicó una imagen de Kennedy Tejeda, compañero de Foro Penal, quien, según dijo, se encontraba recluido en la cárcel de Tocorón, al oeste de Caracas, desde agosto de 2024. Después de un año y cinco meses de cautiverio, se encontró con su familia.

También resaltaron la excarcelación de Juan Francisco Alvarado, estudiante de Comunicación Social, quien estaba detenido en el estado de Portuguesa desde marzo de 2025 por denunciar un derramamiento de aguas negras en su comunidad en Cojedes.

Otra de las liberadas fue Carla Da Silva, lusovenezolana que había sido condenada a 21 años de prisión en Venezuela y que había cumplido ya cinco años en la cárcel.

Se encontraba en prisión desde el 5 de mayo de 2020 y había sido condenada por los delitos de "conspiración y asociación para cometer delitos" por el caso Gedeón, una "incursión" marítima fallida que intentaba sacar a Maduro del poder por la fuerza.

Los cargos

Anteriormente, Foro Penal dijo que a muchos de los liberados en las últimas semanas no se les han retirado los cargos en su contra.

Esto los ha dejado en un limbo legal y se les ha prohibido hablar en público, continuó el grupo.

Antes de los acontecimientos de este fin de semana, Foro Penal había confirmado la liberación de sólo 156 personas desde el 8 de enero.

Entre las personas que se ha confirmado que han sido liberadas hasta el momento se encuentran algunas figuras de la oposición nacional y al menos cinco ciudadanos españoles.

Según la ONG, 780 personas continuan detenidas en Venezuela dos semanas después de que el gobierno encargado de Delcy Rodríguez anunciara la liberación de un "número importante de personas".

Por otra parte, Rodríguez dijo que tenía previsto llamar el lunes al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, para pedir a la ONU que verifique las listas de las personas excarceladas.

Grupos y activistas de derechos humanos han acusado desde hace tiempo al gobierno de utilizar las detenciones para silenciar a sus críticos. El gobierno venezolano ha negado la detención de presos políticos, insistiendo en que fueron arrestados por actividades delictivas.

Muchos fueron detenidos después de las elecciones presidenciales de 2024, cuando Maduro proclamó su victoria a pesar de que sus oponentes y muchos países cuestionaron los resultados.