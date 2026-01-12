EN VIVO
Globos de Oro 2026: estos son los ganadores de los premios a lo mejor del cine y la televisión de Hollywood

Timothée Chalamet ganó el Globo de Oro a mejor actor en comedia por Marty Supreme, y Rose Byrne se llevó el premio a mejor actriz en comedia por If I Had Legs I’d Kick You.

AFP, Foto: PATRICK T. FALLON
Por BBC News Mundo 11 de enero de 2026, 20:35 PM

Arranca la recta final de la temporada de premios de Hollywood con la 83ª edición de los Globos de Oro.

Presentada por la comediante y actriz Nikki Glaser por segundo año consecutivo, la gala se está desarrollando este domingo en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California, Estados Unidos).

El thriller político "Una batalla tras otra" (One Battle After Another), del director Paul Thomas Anderson, encabeza la lista de los más nominados, aspirando a hacerse con nueve reconocimientos. Lo sigue de cerca, con ocho, Sentimental Value de Joachim Trier.

Guillermo del Toro y su más reciente trabajo, Frankenstein, compiten por alzarse como mejor director y mejor película. Y la española Sirât, de Oliver Laxe, aspira tanto a mejor película extranjera como a mejor banda sonora.

Entre las series, la más nominada es The White Lotus. Opta a premios en seis categorías, una menos que "Adolescencia" (Adolescence).

Y, además de lo más destacado en cine y televisión, en esta edición se reconocerá por primera vez el mejor pódcast.

A continuación, te contamos quiénes son los ganadores a medida que los van a anunciando:

  • Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, por One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
  • Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård, por Sentimental Value ("Valor sentimental")
  • Mejor actor de serie dramática: Noah Wyle, por The Pitt
  • Mejor actriz de serie musical o de comedia: Jean Smart, por Hacks
  • Mejor actor de reparto: Owen Cooper, por Adolescence ("Adolescencia")
  • Mejor actor de serie musical o de comedia: Seth Rogen, por The Studio
Stellan Skarsgård y Megan Everett-Skarsgård asisten a la 83ª entrega anual de los Premios Globo de Oro en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Matt Winkelmeyer/GA/The Hollywood Reporter vía Getty Images)
The Hollywood Reporter vía Getty Images
Stellan Skarsgård le dedicó su Globo de Oro al mejor actor de reparto por su rol en Sentimental Value ("Valor sentimental") a su esposa, Megan Everett-Skarsgård.
El actor británico Owen Cooper asiste a la 83ª entrega anual de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026. (Foto de Michael Tran / AFP vía Getty Images)
AFP vía Getty Images
Owen Cooper.
Noah Wyle, ganador del premio a la Mejor Actuación de un Actor en una Serie de Televisión – Drama por "The Pitt", posa en la sala de prensa durante la 83.ª entrega anual de los Globos de Oro en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto por Frazer Harrison/WireImage)
Frazer Harrison/WireImage
Noah Wyle.
La actriz estadounidense Jean Smart asiste a la 83ª entrega anual de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026. (Foto de Michael Tran / AFP vía Getty Images)
AFP vía Getty Images
Jean Smart, premiada por Hacks.
La actriz estadounidense Julia Roberts asiste a la 83ª entrega anual de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026. (Foto de Frederic J. Brown / AFP a través de Getty Images)
AFP vía Getty Images
Julia Roberts.
Timothée Chalamet asiste a la 83ª entrega anual de los Globos de Oro en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Frazer Harrison/WireImage)
Frazer Harrison/WireImag
Timothée Chalamet.
Jennifer Lawrence posa en la alfombra roja de la 83ª entrega anual de los Globos de Oro en Beverly Hills, California, EE. UU., el 11 de enero de 2026. REUTERS/Daniel Cole
Reuters
Jennifer Lawrence.
El actor irlandés Paul Mescal asiste a la 83.ª entrega anual de los Premios Globo de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026. (Foto de Michael Tran / AFP vía Getty Images)--
AFP vía Getty Images
Paul Mescal aspira a hacerse con el Globo de Oro por su protagonista en Hamnet.
Jessie Buckley asiste a la 83ª entrega anual de los Globos de Oro en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Monica Schipper/Getty Images)
Getty Images
Jessie Buckley es una de las favoritas al Globo de Oro por su papel en Hamnet.
Benicio del Toro asiste a la 83ª entrega anual de los Globos de Oro en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Neilson Barnard/Getty Images)
Getty Images
Benicio del Toro, nominado a mejor actor de reparto por su interpretación en One Battle After Another ("Una batalla tras otra").
Renate Reinsve asiste a la 83ª edición anual de los Globos de Oro en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Amy Sussman/Getty Images)
Getty Images
La noruega Renate Reinsve, protagonista de Sentimental Value, en la alfombra roja de los Globos de Oro.
Jacob Elordi asiste a la 83ª entrega anual de los Globos de Oro en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de REUTERS/Mike Blake)
Reuters
Jacob Elordi.
Elle Fanning en la 83ª entrega anual de los Globos de Oro, celebrada en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Jesse Grant/2026GG/Penske Media vía Getty Images)
Penske Media vía Getty Images
Elle Fanning, aspirante al Globo de Oro a mejor actriz de reparto por Sentimental Value ("Valor sentimental").
La cantautora Ariana Grande asiste a la 83.ª entrega anual de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California, el 11 de enero de 2026. (Foto de Frederic J. Brown / AFP vía Getty Images)
AFP via Getty Images
Ariana Grande aspira a llevarse a casa el premio a la mejor actriz de reparto por su rol en Wicked 2: For Good ("Wicked: Parte 2").
Emma Stone posa en la alfombra roja en la 83ª entrega anual de los Globos de Oro en Beverly Hills, California, EE. UU., el 11 de enero de 2026. REUTERS/Daniel Cole
Reuters
Emma Stone, nominada a mejor actriz de musical o comedia por su papel en Bugonia.
Benny Blanco y Selena Gomez posan en la alfombra roja de la 83ª edición de los Globos de Oro en Beverly Hills, California, EE. UU., el 11 de enero de 2026. REUTERS/Mike Blake
Reuters
Benny Blanco y Selena Gomez posan en la alfombra roja de la 83ª edición de los Globos de Oro.
Jackie Sandler y Adam Sandler asisten a la 83ª entrega anual de los premios Globo de Oro en The Beverly Hilton el 11 de enero de 2026 en Beverly Hills, California. (Foto de Matt Winkelmeyer/GA/The Hollywood Reporter vía Getty Images)
The Hollywood Reporter vía Getty Images
Jackie Sandler y Adam Sandler, quien compite por el premio al mejor actor de reparto, asisten a la 83ª entrega anual de los premios Globo de Oro.
" "
