Globos de Oro 2026: estos son los ganadores de los premios a lo mejor del cine y la televisión de Hollywood
Timothée Chalamet ganó el Globo de Oro a mejor actor en comedia por Marty Supreme, y Rose Byrne se llevó el premio a mejor actriz en comedia por If I Had Legs I’d Kick You.
Arranca la recta final de la temporada de premios de Hollywood con la 83ª edición de los Globos de Oro.
Presentada por la comediante y actriz Nikki Glaser por segundo año consecutivo, la gala se está desarrollando este domingo en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California, Estados Unidos).
El thriller político "Una batalla tras otra" (One Battle After Another), del director Paul Thomas Anderson, encabeza la lista de los más nominados, aspirando a hacerse con nueve reconocimientos. Lo sigue de cerca, con ocho, Sentimental Value de Joachim Trier.
Guillermo del Toro y su más reciente trabajo, Frankenstein, compiten por alzarse como mejor director y mejor película. Y la española Sirât, de Oliver Laxe, aspira tanto a mejor película extranjera como a mejor banda sonora.
Entre las series, la más nominada es The White Lotus. Opta a premios en seis categorías, una menos que "Adolescencia" (Adolescence).
Y, además de lo más destacado en cine y televisión, en esta edición se reconocerá por primera vez el mejor pódcast.
A continuación, te contamos quiénes son los ganadores a medida que los van a anunciando:
- Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, por One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård, por Sentimental Value ("Valor sentimental")
- Mejor actor de serie dramática: Noah Wyle, por The Pitt
- Mejor actriz de serie musical o de comedia: Jean Smart, por Hacks
- Mejor actor de reparto: Owen Cooper, por Adolescence ("Adolescencia")
- Mejor actor de serie musical o de comedia: Seth Rogen, por The Studio
