Globos de Oro 2026: estos son los ganadores de los premios a lo mejor del cine y la televisión de Hollywood

Arranca la recta final de la temporada de premios de Hollywood con la 83ª edición de los Globos de Oro.

Presentada por la comediante y actriz Nikki Glaser por segundo año consecutivo, la gala se está desarrollando este domingo en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (California, Estados Unidos).

El thriller político "Una batalla tras otra" (One Battle After Another), del director Paul Thomas Anderson, encabeza la lista de los más nominados, aspirando a hacerse con nueve reconocimientos. Lo sigue de cerca, con ocho, Sentimental Value de Joachim Trier.

Guillermo del Toro y su más reciente trabajo, Frankenstein, compiten por alzarse como mejor director y mejor película. Y la española Sirât, de Oliver Laxe, aspira tanto a mejor película extranjera como a mejor banda sonora.

Entre las series, la más nominada es The White Lotus. Opta a premios en seis categorías, una menos que "Adolescencia" (Adolescence).

Y, además de lo más destacado en cine y televisión, en esta edición se reconocerá por primera vez el mejor pódcast.

A continuación, te contamos quiénes son los ganadores a medida que los van a anunciando:

Mejor actriz de reparto: Teyana Taylor, por One Battle After Another ("Una batalla tras otra")

Teyana Taylor, por One Battle After Another ("Una batalla tras otra") Mejor actor de reparto: Stellan Skarsgård, por Sentimental Value ("Valor sentimental")

Stellan Skarsgård, por Sentimental Value ("Valor sentimental") Mejor actor de serie dramática: Noah Wyle, por The Pitt

Noah Wyle, por The Pitt Mejor actriz de serie musical o de comedia: Jean Smart, por Hacks

Jean Smart, por Hacks Mejor actor de reparto: Owen Cooper, por Adolescence ("Adolescencia")

Owen Cooper, por Adolescence ("Adolescencia") Mejor actor de serie musical o de comedia: Seth Rogen, por The Studio

The Hollywood Reporter vía Getty Images Stellan Skarsgård le dedicó su Globo de Oro al mejor actor de reparto por su rol en Sentimental Value ("Valor sentimental") a su esposa, Megan Everett-Skarsgård.

AFP vía Getty Images Owen Cooper.

Frazer Harrison/WireImage Noah Wyle.

AFP vía Getty Images Jean Smart, premiada por Hacks.

AFP vía Getty Images Julia Roberts.

Frazer Harrison/WireImag Timothée Chalamet.

Reuters Jennifer Lawrence.

AFP vía Getty Images Paul Mescal aspira a hacerse con el Globo de Oro por su protagonista en Hamnet.

Getty Images Jessie Buckley es una de las favoritas al Globo de Oro por su papel en Hamnet.

Getty Images Benicio del Toro, nominado a mejor actor de reparto por su interpretación en One Battle After Another ("Una batalla tras otra").

Getty Images La noruega Renate Reinsve, protagonista de Sentimental Value, en la alfombra roja de los Globos de Oro.

Reuters Jacob Elordi.

Penske Media vía Getty Images Elle Fanning, aspirante al Globo de Oro a mejor actriz de reparto por Sentimental Value ("Valor sentimental").

AFP via Getty Images Ariana Grande aspira a llevarse a casa el premio a la mejor actriz de reparto por su rol en Wicked 2: For Good ("Wicked: Parte 2").

Reuters Emma Stone, nominada a mejor actriz de musical o comedia por su papel en Bugonia.

Reuters Benny Blanco y Selena Gomez posan en la alfombra roja de la 83ª edición de los Globos de Oro.

The Hollywood Reporter vía Getty Images Jackie Sandler y Adam Sandler, quien compite por el premio al mejor actor de reparto, asisten a la 83ª entrega anual de los premios Globo de Oro.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.