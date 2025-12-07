Fujian: El portaaviones de última generación que China sumó a su flota para desafiar el poder de EE.UU.

CCTV La plataforma plana y las catapultas electromagnéticas del Fujian le permiten lanzar aviones con más combustible y armas.

El tercer portaaviones de China, botado en noviembre de 2025, supera con creces a los otros dos, según los expertos, lo que acerca a Pekín a su objetivo de desafiar el dominio estadounidense en el Pacífico occidental.

El Fujian, de 80.000 toneladas y llamado así por la provincia continental más cercana a Taiwán, puede transportar hasta 70 aeronaves, una combinación de cazas, helicópteros y aviones de alerta temprana, capaces de detectar amenazas a larga distancia, coordinar defensas aéreas y lanzar ataques de precisión.

La nave, además de otorgar a la armada china un nuevo nivel de alcance y flexibilidad, es toda una declaración de intenciones.

El portaaviones es el primero de China en contar con una cubierta de vuelo plana con catapultas electromagnéticas, lo que le permite lanzar aviones más pesados, transportar más combustible y armamento. Estados Unidos es el único otro país que cuenta con esta capacidad.

"Esto eleva los grupos de ataque de portaaviones chinos a un nuevo nivel, superando con creces a [sus otros dos portaaviones,] el Liaoning y el Shandong", declaró William C. Chung, del Instituto de Investigación de Defensa y Seguridad Nacional de Taiwán, al servicio chino de la BBC.

"Por supuesto, el diseño de la cubierta y la catapulta electromagnética mejoran significativamente la eficiencia del despegue y aterrizaje de las aeronaves. Los portaaviones con trampolín de salto de esquí (en lugar de aquellos con cubiertas planas) obligan a los pilotos a sacrificar munición por peso, lo que limita la flexibilidad operativa", dijo.

Getty Images El segundo portaaviones chino, el Shandong, presenta un diseño con una cubierta tipo plataforma de esquí.

Los medios estatales elogiaron al Fujian como un "hito importante" en el desarrollo de la armada china.

El gigante asiático ahora podrá llevar a cabo una "diplomacia de cañoneras" a la par de EE.UU., declaró Chung a la BBC, pasando, como lo expresa el diario New York Times, de la "modernización defensiva" a la "proyección de poder ofensivo".

Y la declaración del presidente chino, Jinping Xi: "El Pacífico es lo suficientemente vasto para EE.UU. y China", resume esta apuesta por la paridad.

China ha expandido su armada a un ritmo vertiginoso bajo el mandato de Xi, y ahora cuenta con más buques que cualquier otro país, lo que ejerce presión sobre EE.UU. y sus aliados.

Xi decidió "personalmente" que el Fujian debía utilizar catapultas electromagnéticas, según informaron los medios estatales. Y presidió la fastuosa ceremonia de puesta en servicio en la provincia insular sureña de Hainan, inspeccionando aeronaves y elogiando a sus pilotos como héroes.

Vestido de verde militar, Xi pronunció un discurso desde la cubierta de vuelo ante filas de marineros que saludaban y coreaban.

"¡Obedezcan las órdenes del partido, luchen para ganar y mantengan una conducta excelente!", exigió el mandatario.

Getty Images Como los otros diez portaaviones de EE.UU., el Abraham Lincoln es propulsado por energía nuclear.

El Instituto Australiano de Política Estratégica ha descrito al Fujian como una "fuerza disuasoria rápida", capaz de transportar cazas y embarcaciones anfibias para invasiones.

"En tiempos de paz, el Fujian facilita una disuasión similar a la de los despliegues de portaaviones estadounidenses. A largo plazo, permite un alcance global, con la posibilidad de desplegarse en Oriente Medio, África o Europa", declaró Chung a la BBC.

Pekín ha considerado durante mucho tiempo a Taiwán, un país autogobernado, como parte de su territorio y ha prometido "reunificarse" algún día, sin descartar el uso de la fuerza.

Satoru Nagao, del centro de estudios Hudson Institute, con sede en Washington, también señaló que el Fujian tiene el potencial de amenazar las fortificaciones defensivas orientales de Taiwán desde el Pacífico.

"Desplegar el Fujian allí apoyaría los asaltos anfibios contra estas defensas", declaró.

Sin embargo, las fuerzas estadounidenses en bases navales en Okinawa (Japón) y Corea del Sur, Guam e incluso Filipinas podrían contraatacar fácilmente. Además, los 11 portaaviones estadounidenses de 100.000 toneladas son de propulsión nuclear.

BBC

AFP via Getty Images Los tres portaaviones chinos son propulsados por motores diésel, por lo que necesitan ser reabastecidos periódicamente.

Chung aseguró que los motores diésel del Fujian y la falta de grandes puertos de ultramar de China implican que necesitaría un reabastecimiento frecuente de buques de apoyo, lo que limitaría considerablemente su capacidad de combate.

En una evaluación del Fujian publicada en octubre de 2025, Aita Moriki, del Instituto Nacional de Estudios de Defensa de Japón, escribió que China "aún tiene muchos desafíos tecnológicos y de personal" por superar.

"En otras palabras, la capacidad de combate general y la experiencia del Fujian y otros portaaviones chinos siguen siendo bastante diferentes a las del ejército estadounidense, que ha combatido en combate real", admitió Chung.

"Ellos tienen tres portaaviones, nosotros tenemos 11, y llevamos décadas en esto", declaró el contralmirante estadounidense Brett Mietus al diario The Washington Post en septiembre de 2025.

AFP via Getty Images El USS Gerald Ford no solo es el portaaviones más grande del mundo, sino también el más avanzado.

BBC

Sin embargo, el desarrollo de misiles de alta tecnología puede haber disminuido la importancia militar general de los portaaviones. E incluso con catapultas electromagnéticas, los pilotos aún tienen que realizar despegues y aterrizajes peligrosos en una cubierta que se mece con las olas.

"Si la tecnología de inteligencia artificial (IA) para drones (no tripulados) madura, los portaaviones serán más rentables y se convertirán en la fuerza principal", afirmó Nagao.

Sin embargo, China ya está construyendo un cuarto portaaviones, según sugieren imágenes satelitales. Hay planes en marcha para seguir expandiendo la flota y, según los expertos, optar por portaaviones de propulsión nuclear. Además, los expertos predicen una carrera armamentística marítima entre EE.UU. y China.

"Incluso EE.UU. está construyendo nuevos portaaviones, demostrando su valor duradero", declaró Jiang Hsin-biao, del Instituto de Investigación de Defensa y Seguridad Nacional de Taipéi, con el apoyo del Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán, al New York Times.

"Las amenazas son relativas y existen para ambas partes, ya sea China o EE.UU.".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.