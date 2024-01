Fertilización in vitro sin precedentes podría salvar de la extinción al rinoceronte blanco del norte

Y es que un grupo de expertos logró el primer embarazo de un rinoceronte mediante fertilización in vitro.

Al no poder reproducirse, la especie está técnicamente extinta. Pero ahora el equipo de Biorescue ha recurrido a la ciencia de la fertilidad para rescatarlos.

Los experimentos

Fueron necesarios 13 intentos para lograr el primer embarazo viable mediante fertilización in vitro utilizando rinocerontes blancos del sur.

Pero demostró que la técnica había funcionado y que era posible un embarazo viable mediante fertilización in vitro en un rinoceronte. Ahora el siguiente paso es intentarlo utilizando embriones de rinoceronte blanco del norte.

No es suficiente

Nunca antes se probó la fertilización in vitro en una subespecie, pero el equipo confía en que funcionará.

Los investigadores son conscientes de que traer más animales mediante fertilización in vitro no salvará a esta especie: no habría suficiente diversidad genética para crear una población viable.