"¿Estoy viva?": la operación para salvar a dos hermanas enterradas tras sismo en Turquía

13 de febrero de 2023, 5:59 AM

El rescatista Mustafa Ozturk no para de gritar: "¡Merve! ¡Irem! ¡Merve! Irem...".

"Irem, querida, estoy cerca de ti, ¿ me escuchas ?", pregunta Mustafá.

Los que miramos la escena no podemos escuchar nada, pero pronto descubrimos que la joven está respondiendo.

"Es miércoles. ¡No. No estuviste atrapada durante 14 días! Danos cinco minutos. Ya vas a salir".

Mustafa sabe que tomará horas sacarlas, pero nos dice: "Si pierden la esperanza, es posible que no sobrevivan".

Una operación muy delicada

"Ah no, no te preocupes por nosotras. No estamos cansadas ​​ni tenemos frío".