"Estoy muy contenta de estar lejos de toda esa suciedad": exesposa de Bill Gates habla de menciones que aparecen en los archivos de Epstein

"Me trae recuerdos de momentos muy, muy dolorosos de mi matrimonio".

Así describió la multimillonaria filántropa Melinda French Gates la aparición del nombre de su exmarido, el cofundador de Microsoft Bill Gates, en los nuevos documentos relacionados con el fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein.

Melinda French Gates expresó sentir una "tristeza inmensa" y afirmó que "todas las preguntas que queden pendientes" deben ser respondidas por las personas mencionadas en los documentos, incluido su exmarido.

"Estoy muy contenta de estar lejos de toda esta suciedad", declaró.

La pareja se divorció en 2021.

Los documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluyen una alusión de Epstein de que Bill Gates contrajo una enfermedad de transmisión sexual, algo que su portavoz calificó de "absolutamente absurdo".

La BBC se puso en contacto con sus representantes para obtener comentarios sobre las declaraciones de su exesposa, pero no obtuvo respuesta.

Bill Gates no ha sido acusado de ningún delito por ninguna de las víctimas de Epstein, y la aparición de su nombre en los documentos no implica actividad delictiva de ningún tipo.

El multimillonario rompió su silencio sobre la publicación de los documentos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos en una entrevista con 9News en Australia.

Allí afirmó que sus interacciones con Epstein se limitaron a cenas y que no visitó su isla.

"Me arrepiento de cada minuto que pasé con él y pido disculpas por haberlo hecho", añadió el empresario tecnológico.

AFP vía Getty Images Bill y Melinda Gates crearon una fundación benéfica en 1994.

En una entrevista con el pódcast Wild Card de la radio pública estadounidense (NPR, por sus siglas en inglés), Melinda French Gates declaró: "Para mí, es personalmente difícil cada vez que surgen esos detalles".

"Es un momento crucial para nuestra sociedad. Ninguna niña debería verse en la situación en la que se vieron estas jóvenes a manos de Epstein y de quienes lo rodeaban. Es desgarrador", expresó.

"Recuerdo haber tenido esa edad, recuerdo cuando mis hijas tenían esa edad. Para mí, personalmente, es muy difícil porque me trae a la memoria momentos dolorosos de mi matrimonio".

Y agregó: "Soy capaz de conectar con mi propia tristeza al ver a esas chicas. ¿Cómo pudo pasarles eso? Es muy triste. Yo dejé mi matrimonio. Tuve que dejar mi matrimonio. Quería dejar mi matrimonio. Sentí que, a la larga, tendría que dejar la Fundación".

French Gates no dudó en señalar quién debe responder sobre los detalles revelados en los documentos.

"Cualquier pregunta que quede pendiente sobre lo sucedido —ni siquiera puedo pretender saberlo todo—... esas preguntas son para esas personas e incluso para mi exmarido. Ellos son quienes deben responder a esas cuestiones, no yo", subrayó.

Medios estadounidenses han informado que, antes de su separación —tras 27 años de matrimonio—, Melinda French Gates estaba molesta por la relación de su marido con Epstein.

Después de que se anunciara su separación, Bill Gates reconoció haber tenido una aventura con una empleada de Microsoft en 2019.

Las referencias a Bill Gates en los archivos Epstein

Los señalamientos hacia Bill Gates se incluyen en los más de tres millones de documentos publicados la semana pasada por el Departamento de Justicia de EE.UU.

Dos correos electrónicos del 18 de julio de 2013 parecen haber sido escritos por Epstein, pero no está claro si efectivamente se los mandó a Gates.

Ambos fueron enviados desde la dirección de correo electrónico de Epstein a sí mismo, sin que se vea ninguna cuenta de correo electrónico asociada a Gates, y los dos correos electrónicos carecen de firma.

Uno de ellos está redactado como una carta de renuncia a la Fundación Bill y Melinda Gates en la que se queja de haber tenido que conseguir medicamentos para Bill "para lidiar con las consecuencias de tener relaciones sexuales con chicas rusas".

El otro, que comienza con "Estimado Bill", se queja de que Bill Gates haya puesto fin a una amistad y hace más afirmaciones sobre el intento del magnate tecnológico de encubrir una infección de transmisión sexual, incluso ante su entonces esposa, Melinda.

PA Media Una foto de Bill Gates junto al expríncipe Andrés forma parte de los archivos de Epstein liberados por una comisión investigadora del Congreso de EE.UU.

En su entrevista con el medio australiano, Bill Gates sostuvo que el correo electrónico nunca se envió y que su contenido era "falso".

A lo largo de los años, Bill Gates y sus representantes han minimizado su relación con Epstein. Anteriormente, Gates dijo que solo cenaron juntos "varias veces" para hablar de un proyecto filantrópico que no llegó a concretarse.

Tras las últimas acusaciones, un portavoz de Bill Gates declaró: "Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no tener una relación continua con Gates y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para tenderle una trampa y difamarlo".

"Estas afirmaciones, provenientes de un mentiroso resentido y con antecedentes, son absolutamente absurdas y completamente falsas", añadió.

Muchos de los documentos, correos electrónicos y fotos incluidos en los millones de archivos publicados por el Departamento de Justicia la semana pasada arrojan luz sobre la extensa red de Epstein, compuesta por celebridades, empresarios y líderes mundiales, contactos que persistieron en algunos casos incluso después de su condena en 2008 por solicitar servicios sexuales a una niña de 14 años.

Epstein murió en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras estaba a la espera de juicio por un caso de tráfico sexual.

Para Melinda French Gates, es necesario que se haga justicia con las víctimas del financiero y de su entorno.

"Al menos yo he podido seguir adelante con mi vida, espero que se haga justicia para estas mujeres. Las vemos hablando ante los micrófonos... lo que vivieron es simplemente inimaginable", concluyó.