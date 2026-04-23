Este jueves estrena 'Michael': ¿Por qué la película promete ser tan exitosa como polémica?

Una nueva película sobre la extraordinaria y turbulenta vida de Michael Jackson está a punto de estrenarse en los cines.

Todo apunta a que será muy popular, pero ¿contará la historia completa?

Bohemian Rhapsody fue una producción problemática, por decirlo suavemente: su protagonista original, Sacha Baron Cohen, abandonó el proyecto y el director inicial, Bryan Singer, fue despedido.

Pese a esto, el biopic sobre Freddie Mercury y Queen logró recaudar más de US$900 millones de dólares en taquilla y ganó cuatro premios Oscar.

Dado ese éxito, pareció lógico que el productor de Bohemian Rhapsody, Graham King, revelara en 2019 que realizaría otro biopic sobre una megaestrella de la música: Michael Jackson.

En pocas palabras, King pasaba de Queen al "Rey del Pop".

Su nuevo proyecto, Michael, presentaba una dificultad evidente: Jackson había sido acusado de abuso infantil.

Getty Images La figura de Jackson sigue siendo muy controvertida 17 años después de su muerte.

Las expectativas

En 1994 llegó a un acuerdo extrajudicial con uno de sus acusadores, Jordan Chandler, y en 2005 fue absuelto en un juicio penal de los cargos de abusar de un niño de 13 años.

Los abogados del patrimonio de Jackson y sus albaceas —que figuran entre los productores del biopic— han declarado a la BBC que "creen firme e inequívocamente en la inocencia de Michael Jackson, que fue dictaminada por unanimidad por un jurado y respaldada por abundantes pruebas".

Aun así, las acusaciones siguen formando parte de la historia de vida de Jackson, lo que complica el intento de convertir su biografía en un blockbuster de Hollywood con un presupuesto de nueve cifras.

No obstante, dada la demanda actual por la figura del Rey del Pop, es probable que la película también resulte ser un gran éxito.

Los analistas de la industria predicen que Michael será incluso más exitosa que Bohemian Rhapsody.

Si en algún momento King tuvo dudas sobre la conveniencia de aplicar a Jackson el mismo tratamiento cinematográfico que a Bohemian Rhapsody, estas podrían haberse disipado ante el repunte de la popularidad del cantante desde su muerte en 2009, a los 50 años, por una sobredosis de medicamentos.

En Spotify el artista cuenta actualmente con 64,8 millones de oyentes mensuales y 40,5 millones de seguidores, lo que lo sitúa como el 27º más popular del mundo en esta plataforma de streaming.

Su vida y su música son también la base de un espectáculo del Cirque du Soleil, Michael Jackson ONE, que se presenta en Las Vegas desde 2013, y de un musical de grandes éxitos ganador del premio Tony, MJ The Musical, en Broadway desde 2022.

La película biográfica sería tan solo la última incorporación a la prolífica industria en torno a Michael Jackson.

En enero de 2023 se anunció que el guion de Michael estaría a cargo de John Logan (Gladiator, The Aviator) y la dirección de Antoine Fuqua (Training Day).

Posteriormente se confirmó que el elenco incluiría a Colman Domingo, Miles Teller y Nia Long, y que el papel protagonista sería interpretado por el propio sobrino de Jackson, Jaafar Jackson.

Y, como ya se ha mencionado, su productor sabe bastante sobre biopics de estrellas del pop.

En 2024, un portavoz de la nueva película declaró a la BBC en un comunicado: "Desde el principio, el patrimonio (los herederos) de Michael Jackson depositó su confianza en Graham King, manteniéndose al margen del proceso creativo".

Getty Images Jaafar Jackson y Colman Domingo, dos de los protagonistas de la película.

Un complejo legado

Entonces, ¿por qué Jackson sigue siendo una figura tan demandada pese a las acusaciones que en su día empañaron su imagen?

"Aquí intervienen varios factores", asegura a la BBC Ludovic Hunter-Tilney, crítico de música pop del Financial Times.

"Uno de ellos es la falta de pruebas legales concluyentes (de que Jackson cometiera delito alguno). Otro es la rama de las relaciones públicas dedicada a la gestión o rehabilitación de la reputación. Actualmente, a Jackson se le percibe como una víctima: acosado por su padre, deformado por la fama y fallecido demasiado joven. Y, por último —y esto es lo más importante— está el hecho de que es la estrella del pop por excelencia: un estilista vocal brillante, un bailarín capaz de rivalizar con Fred Astaire y un artista del espectáculo con un sentido inconfundible de su propio sonido y estética", explica.

Otro factor, añade Ed Potton, editor de cultura de The Times, "es si se ha visto o no el documental Leaving Neverland".

Este documental de cuatro horas, ganador de un premio Emmy, recoge los testimonios de Wade Robson y James Safechuck, dos hombres que alegan haber sufrido abusos sexuales por parte de Jackson cuando eran niños.

Fue emitido en dos partes por la cadena HBO en 2019, apenas unos meses antes de que se anunciara que King produciría su película biográfica.

Problemas en la producción

Efectivamente, la película tardó años en completarse: la producción sufrió retrasos debido a la huelga del sindicato SAG-AFTRA en 2023, pero retomó su curso en los primeros meses de 2024.

En aquel entonces, King sugirió que el filme abordaría parte de la controversia que rodeaba a su protagonista.

"Detrás del incesante escrutinio, de las acusaciones y del agobiante foco mediático, Jackson era, sencillamente, un hombre", afirmó el productor durante la CinemaCon celebrada en Las Vegas en abril de 2024.

"Un hombre que vivió una vida sumamente compleja. La película profundizará en todos esos aspectos...", agregó.

Según un artículo reciente de Variety, la película ciertamente "profundizaría" en algunos de esos aspectos.

"Se suponía que exploraría el impacto de las acusaciones en la vida de Jackson, dedicando gran parte de su tercer acto al escándalo (de Jordan Chandler)", señalaba el artículo.

Sin embargo —y según informan artículos publicados en The New York Times, Variety y otros medios— en algún momento el plan sufrió una modificación.

En su versión actual, la película narra el ascenso de Jackson: desde su etapa como miembro de la banda familiar hasta convertirse en una superestrella en solitario, así como su emancipación del control de su abusivo padre.

La cinta culmina con la representación triunfal de un concierto de la gira Bad, celebrado en 1988. No incluye contenidos controvertidos.

The Hollywood Reporter informa que, una vez finalizado el rodaje, los abogados del patrimonio de Jackson se percataron de que no sería posible incluir el escándalo en la película.

Cuando Jackson llegó a un acuerdo con Chandler en 1994, una de las condiciones fue que Chandler no podría ser retratado ni mencionado en ninguna película.

Se escribieron nuevas escenas y se llevaron a cabo 22 días de rodaje adicional en junio de 2025. La fecha de estreno se pospuso de 2025 a 2026, según The Hollywood Reporter.

Variety reveló que los nuevos rodajes tuvieron un costo de entre 10 y 15 millones de dólares, factura que fue sufragada por el patrimonio de Jackson.

No obstante, si las revisiones han transformado la película biográfica en una celebración puramente positiva de su protagonista, es posible que esto termine considerándose un dinero bien invertido.

Incluso existe la posibilidad de que parte del material descartado se utilice en una secuela.

Un portavoz del estudio cinematográfico Lionsgate declaró a New York Times que "las circunstancias inusuales nos brindaron la oportunidad de rodar más material para lo que es, en la práctica, una primera parte —el forjamiento de un rey— al tiempo que preservamos la oportunidad de desarrollar la historia en una o varias películas posteriores".



