"Estaban rezando": Así fue como el terror se apoderó de escuela católica por tiroteo en EE. UU.

Dos niños, de 8 y 10 años, murieron y otras 17 personas resultaron heridas este miércoles en un tiroteo en una escuela de Minneapolis, Estados Unidos, según informó la policía.

El ataque ocurrió durante la misa matutina en la escuela católica Annunciation.

Entre los heridos, 14 son niños y 2 se encuentran en estado crítico.

La policía informó que los menores estaban sentados en las bancas durante el servicio religioso cuando recibieron los disparos.

"Los niños estaban literalmente rezando", declaró el alcalde Jacob Frey durante una emotiva conferencia de prensa.

Brian O'Hara, jefe de la policía de Minneapolis, dijo que el atacante estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola, y que disparó a través de las ventanas de la iglesia antes de suicidarse.

El funcionario identificó al presunto atacante como Robin Westman, de 23 años, residente de un suburbio de Minneapolis, a quien calificó como un "cobarde".

Fue un "acto deliberado de violencia contra niños y fieles", apuntó. O'Hara informó que las tres armas utilizadas por el atacante fueron compradas legalmente y agregó que no tenía antecedentes penales.

El jefe policial también señaló tener conocimiento de un manifiesto que el atacante había programado para su publicación en YouTube, el cual aparentemente lo mostraba en el lugar de los hechos se "incluía textos perturbadores".

Ese contenido ha sido retirado y aún se está investigando, precisó

Reuters Entre los heridos hay 14 niños.

La madre del presunto atacante, Mary Grace Westman, trabajó anteriormente en la escuela, según un boletín escolar de 2016 en el que se la presentaba como nueva asistente administrativa de la Oficina de Negocios.

Una publicación de la iglesia en su página de Facebook indica que se jubiló de la escuela en agosto de 2021.

Según el diario The Washington Post, la madre del atacante solicitó con éxito cambiar el nombre de su hijo de Robert a Robin en 2021, alegando que se identificaba como mujer.

Tres adultos de unos 80 años, que asistían a la misa, también recibieron disparos.

El FBI está investigando el tiroteo "como un acto de terrorismo doméstico y un delito de odio contra los católicos", declaró el director de la agencia, Kash Patel.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ordenó que las banderas estadounidenses en la Casa Blanca y en todos los edificios públicos ondeen a media asta hasta el atardecer "como muestra de respeto a las víctimas".

"Mi amigo me salvó"

Captura de pantalla/WCCO Weston Halsne contó a la televisión local que el amigo que lo protegió durante el ataque recibió un disparo.

Un niño de 10 años que sobrevivió al tiroteo dijo que un amigo lo protegió de las balas al tumbarse encima de él.

"Estaba a dos asientos de la ventana", declaró Weston Halsne a la estación WCCO, afiliada de CBS.

"Mi amigo Victor me salvó, porque se lanzó encima de mí, pero recibió un disparo", dijo Halsne.

"A mi amigo le dieron en la espalda y fue al hospital... Tenía mucho miedo por él, pero creo que ahora está bien".

Halsne contó que él y otros niños se escondieron debajo de los bancos de la iglesia y luego en el gimnasio hasta que les dijeron que era seguro. Su madre lo esperaba fuera de la iglesia.

"Tenía miedo de no verla", agregó.

El alcalde Frey rechazó las manifestaciones de odio contra la comunidad transgénero y las especulaciones sobre la identidad de género del atacante.

"Cualquiera que aproveche esta oportunidad para demonizar a nuestra comunidad trans o a cualquier otra comunidad, ha perdido el sentido de humanidad", afirmó.

Reuters

"Acciones heroicas"

El director de la escuela, Matthew DuBois, destacó las "acciones heroicas" que tomaron los maestros mientras se desarrollaba el tiroteo.

"Los niños se agacharon, los adultos protegían a los niños, los niños mayores protegían a los niños más pequeños, y como escuchamos antes, podría haber sido significativamente peor sin su acción heroica".

El sospechoso del tiroteo se habría graduado en 2017 en la misma escuela donde ocurrió el ataque, según un anuario escolar obtenido por la cadena de televisión CNN, aunque esa información no ha sido oficialmente confirmada.

El estado de Minnesota, donde se encuentra Minneapolis, tiene leyes de seguridad de armas relativamente estrictas en comparación con el resto de Estados Unidos.

Según un análisis del grupo de defensa de la seguridad de armas Everytown, Minnesota ocupa el puesto 14 entre los 50 estados.

El estado exige verificación de antecedentes para la compra de armas de fuego y se necesitan permisos para portar armas en público.

El estado también restringe el acceso a personas con antecedentes penales por delitos violentos, delitos graves o violencia doméstica.

Las autoridades no han dado detalles sobre cómo el sospechoso del tiroteo de Minneapolis obtuvo las armas de fuego, aunque las tenía legalmente.

En lo que va del año se han registrado 286 tiroteos masivos en EE.UU., según Gun Violence Archive.

La base de datos define un tiroteo masivo como un incidente en el que cuatro o más personas reciben disparos, sin incluir al agresor.

Los datos muestran que el número de tiroteos masivos aumentó durante la pandemia, pero ahora está disminuyendo de nuevo tras alcanzar su punto máximo en 2021.

EPA

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.