Espías, drones y sopletes: cómo fue la operación con la que EE. UU. detuvo a Maduro

El presidente de EE.UU., Donald Trump, describió la operación en la que el ejército de su país detuvo al presidente de Venezuela y a su esposa como "uno de los ataques más precisos" en la historia militar del país.

Con una gran exaltación de las fuerzas armadas estadounidenses, Trump dijo que la operación de captura y "extracción" de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se trató de una "acción de soberanía y justicia".

Su secretario de Defensa, Pete Heghset, añadió que "las palabras no alcanzan a describir la valentía, el poder y la precisión de esta operación histórica. Una operación conjunta masiva, ejecutada de una manera impecable".

La acción estuvo encabezada por el general John Daniel "Razin" Caine, quien es el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU.

En rueda de prensa desde la residencia de Trump en Florida, Caine describió cómo fue la operación: "discreta, precisa y ejecutada en el momento más oscuro de la noche".

Donald Trump/Truth Social Trump supervisó personalmente la operación desde una sala en su residencia de Florida.

"Meses de preparación"

El general Caine aseguró que las fuerzas militares y de inteligencia de EE.UU. estuvieron trabajando desde hace meses en la planificación y preparación de la intervención en Venezuela, la cual llamaron "Operación Resolución Absoluta"

Según el alto jefe militar, eso incluyó el despliegue que ha realizado su país de tropas, buques y aeronaves en la región, así como operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA).

Uno de los objetivos era estudiar a Maduro y su entorno, según Caine: cómo se movía, dónde vivía, a dónde iba, cómo se vestía, e incluso qué mascotas lo rodeaban.

El general aseguró que estuvieron listos para ejecutar el plan desde los últimos días de diciembre, pero optaron por la noche del viernes y la madrugada del sábado en parte por las condiciones favorables de visibilidad en el área de Caracas.

"Era crucial elegir el día idóneo para minimizar el potencial de impacto en los civiles y maximizar el elemento de sorpresa", según Caine.

Entonces vinieron cinco horas de acción militar para la "extracción" de Maduro y su esposa.

Reuters Los caraqueños registraron en videos las distintas detonaciones durante la incursión de EE.UU. en Caracas.

22:40

Poco antes de las 23:00 del viernes (hora de EE.UU), Trump dio la autorización desde su residencia de Florida. "El presidente nos dijo: 'Buena suerte y que Dios los proteja'", según explicó Caine.

Entonces el Estado Mayor Conjunto ordenó el despliegue de 150 aeronaves que partieron desde tierra y mar cerca del espacio venezolano.

Las aeronaves se movieron a unos 30 metros sobre el nivel del mar hacia Caracas, la capital venezolana que está separada de la costa por una cordillera.

Los helicópteros que lideraban la avanzada comenzaron entonces a usar "recursos", dijo Caine sin especificar, para abrirse camino hacia su objetivo: el complejo donde estaba Maduro.

Estaban respaldados desde distintas posiciones por aviones de combate F-18, A-18, E-2, bombarderos B1 y unidades no tripuladas.

"Cuando la fuerza comenzó a acercarse a Caracas, el componente conjunto comenzó a desmantelar y neutralizar los sistemas de defensa antiaérea de Venezuela, utilizando armamento para garantizar el pase a salvo de los helicópteros hacia el objetivo", expuso el jefe militar.

Aseguró que una vez que sus tropas cruzaron la cordillera de Caracas, determinaron que el "elemento de sorpresa" se había conservado totalmente.

Reuters Varios videos de vecinos de Caracas dieron cuenta del paso de helicópteros y explosiones en la capital de Venezuela y sus alrededores.

1:01

Las aeronaves llegaron alrededor de la 1 de la mañana (2 am de Caracas) al complejo donde se alojaban Maduro y su esposa.

Ahí las fuerzas estadounidenses enfrentaron una reacción: "Los helicópteros fueron objetivo de disparos y respondieron con fuerza abrumadora para defenderse".

Según Caine, una de las aeronaves fue alcanzada, pero se mantuvo operativa. Trump y sus funcionarios aseguraron que EE.UU. no sufrió bajas de ningún tipo.

El jefe militar no dio más detalles de las circunstancias en las que Maduro y su esposa fueron detenidos, si opusieron resistencia personalmente o si tenían algún equipo de protección.

"Maduro y su esposa se rindieron", se limitó a decir.

Trump, que siguió en directo la operación desde una sala especial en su residencia de Florida, aseguró que estaban en "una casa que era más bien una fortaleza". Presuntamente, el presidente venezolano intentó ingresar a un lugar seguro reforzado con acero, llegó a la puerta, pero no pudo cerrarla.

Según una fuente de CBS News, Maduro fue capturado por la Fuerza Delta del ejército, la principal unidad antiterrorista de EE.UU. Estaban fuertemente armados y llevaban sopletes en caso de tener qyue vulnerar las puertas de seguridad.

Maduro y su esposa quedaron bajo custodia del Departamento de Justicia, que los acusa de diversos cargos relacionados con el narcotráfico.

Reuters EE.UU. asegura que atacó varios puntos para "defenderse".

3:29

Cuando los helicópteros de EE.UU. se estaban retirando de Caracas, "hubo múltiples intercambios" con fuerzas venezolanas, por lo que requirieron apoyo de las otras aeronaves.

"Exitosamente, la fuerza logró salir y regresar a sus bases de lanzamiento", según Caine.

A las 3:29 hora de EE.UU. (4:29 de Caracas), Nicolás Maduro y Cilia Flores ya estaban en una embarcación, el USS Iwo Jima, para ser trasladados a territorio estadounidense.

"Si un solo componente de esta maquinaria bien aceitada hubiese fallado, habría fracasado toda la misión. Y fallar nunca es una opción para las fuerzas militares de EE.UU.", dijo Caine.

"Ha sido una demostración poderosa de la fuerza conjunta de EE.UU.", concluyó el general.

Truth Social/Donald Trump Trump difundió una foto de Maduro a bordo del USS Iwo Jima.

Los sitios atacados

Al mismo tiempo que se desarrollaba el operativo, en Caracas se escucharon fuertes explosiones y se veían columnas de humo elevándose sobre la ciudad.

Videos de explosiones y helicópteros sobrevolando han circulado en las redes sociales.

El equipo de BBC Verify pudo constatar que hubo ataques a:

La Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, un aeródromo conocido como La Carlota.

El Fuerte Tiuna, una instalación militar clave en Caracas.

El puerto La Guaira, la principal vía de acceso de Caracas al mar Caribe.

El aeropuerto de Higuerote, también situado en el estado de Miranda, al este de Caracas.

Antenas de telecomunicaciones de El Volcán

El Instituto para el Estudio de la Guerra reportó un ataque en el Observatorio Astronómico Cagigal, en Caracas.

Trump dijo que las fuerzas estadounidenses estaban "preparadas para una segunda ola" de ataques, pero que no tuvieron que llevarla a cabo porque la primera fue "muy poderosa".

Agregó que no hubo muertos ni heridos entre las fuerzas estadounidenses y que hubo "pocos" heridos en la operación.

No hubo un reporte inmediato de víctimas por parte del gobierno de Venezuela.