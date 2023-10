“Escucho sus voces, están golpeando la puerta”: los desesperados testimonios de israelíes en medio del ataque de Hamás

Israel “está en guerra”

“He estado en el refugio con mi bebé de una semana”

"Necesitamos salvar a mis sobrinos que están escondidos. Llamaron para decir que le dispararon a su madre y a su padre y que están muertos en Kfar Aza. No pueden encontrar a la bebé”. "La policía no responde”.

"Se me revuelve el estómago. Escucho muchos disparos, a pesar de las gruesas paredes del refugio. Necesito ir al baño, pero no me atrevo. Literalmente, nunca he estado tan asustada".