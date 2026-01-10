"Es una amenaza real": Petro habla sobre la posibilidad de una acción militar de EE.UU. en Colombia

Colombia también fue recientemente amenazada por el presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo que una incursión militar en el país sudamericano "suena bien".

Trump acusó a la nación sudamericana de contribuir al narcotráfico que afecta a su país, una retórica que también le ha servido para realizar un amplio despliegue militar en el Caribe, impulsar detenciones y redadas contra migrantes irregulares en territorio estadounidense y, más recientemente, atacar Venezuela.

Esta última acción de su ejército culminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, quienes se encuentran detenidos en una penitenciaría de Nueva York y enfrentan cargos por tráfico de drogas, entre otras acusaciones.

En los últimos días, Trump no descartó llevar a cabo una operación similar en Colombia y llegó a decir que Petro debía "cuidarse el trasero".

También lo acusó de tener fábricas de cocaína, algo que el líder colombiano negó.

Este miércoles, sin embargo, el tono cambió radicalmente.

Ambos mandatarios, adversarios históricos que en múltiples ocasiones habían expresado públicamente sus desacuerdos en redes sociales, dijeron haber sostenido una llamada telefónica y acordado reunirse personalmente.

Trump afirmó que había sido un "honor" hablar con Petro y que este lo llamó para explicarle "la situación relacionada con las drogas y otros desacuerdos".

Petro también calificó la comunicación como positiva.

De esa llamada, de la situación que se vivió en Venezuela y de la tensa relación de EE.UU. con el resto de América Latina conversó el presidente colombiano con nuestra corresponsal en Sudamérica, Ione Wells.

Compartimos la entrevista que, para propósitos de mejor comprensión, ha sido editada.

¿Resolvieron sus diferencias usted y Trump cuando hablaron? ¿Quién llamó a quién? ¿Hubo disculpas?

Quien logra la conversación fue el senador Rand Paul, un republicano médico del estado de Kentucky que no conozco personalmente, pero que a través de nuestros servicios diplomáticos, y tras interesarse por el asunto, logró mediar.

Le pareció que sería un inconveniente una acción militar, cualquiera que sea, en Colombia.

La llamada en realidad duró 55 minutos y la mayor parte la ocupé yo, hablé de dos temas: uno de ellos fue el tema del narcotráfico en Colombia y la falsedad de las cifras que le hicieron llegar al gobierno de EE.UU., el segundo fue Venezuela y nuestra visión de la tensión de EE.UU. con América Latina.

A Donald Trump, como dijo en el trino, le gustó nuestra conversación y nos vamos a ver en persona, pues creemos que es el mecanismo correcto.

¿Cómo describiría a Donald Trump?

No lo conozco personalmente, así que no puedo.

Pero me parece que hay un problema en EE.UU. que data de décadas, incluso parece que sobrepasa el siglo. Lo estaba leyendo en un estudio académico de dos mujeres, y es que se posiciona para sus relaciones internacionales como si fuera un imperio sin tener en cuenta el derecho de las naciones, sobre todo América Latina.

[En el estudio] aparece un cuadro en el que se señala que el 33% de sus intervenciones violentas han sido en América Latina.

Lo dije en la conversación, siempre que la economía de EE.UU. se base en petróleo y carbón, 70% de su matriz energética, tenderá a buscar guerras por ambos recursos.

El tema de Venezuela es eso.

Si la sociedad de EE.UU. estuviera inscrita en los acuerdos de París, en reemplazar ese 70% por energía limpia, no habría guerras, habría una sociedad mucho más democrática en el mundo.

Getty Images Gustavo Petro afirmó en etrevista con la BBC que las ofensivas militares de EE.UU. están relacionadas con el petróleo y el gas.

El presidente de EE.UU. ha dicho que una acción militar en Colombia "suena bien". ¿Qué tan en serio se toma eso?

Sí creo que es una amenaza real con la perspectiva de que pueda retirarla, pero depende de las conversaciones siguientes. Colombia ha recibido violencia militar desde EE.UU. La última vez fue a principios del siglo XX. Por eso Panamá hoy no es parte de Colombia.

Colombia ha perdido territorio muchas veces, así que no pensemos que se habla por hablar y menos Trump.

El presidente Trump ha dicho que usted debe vigilar sus espaldas. ¿Cuánto le preocupa su seguridad personal? ¿Ha reforzado su esquema de seguridad?

Sí, pero ante una amenaza de la magnitud de un ejército tan poderoso, unas fuerzas militares tan poderosas, en Colombia no se respondería exactamente como intentaron en Venezuela.

Nuestras defensas no son los cuarteles, son las montañas, las selvas, y por eso hay 75 años de violencia en Colombia.

Son 700.000 muertos entre nosotros mismos, algo relacionado al tipo de dirigencia política que hemos tenido, que es la misma que fue a ensombrecer las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, que siempre han sido de colaboración.

Yo nunca retiré la colaboración que existe en la lucha contra el narcotráfico. La inteligencia colombiana participa del 63% de las operaciones de incautación, y los datos de tres años de mi gobierno dicen que logramos incautar 2.800 toneladas de drogas.

El presidente Trump ha recibido datos completamente contrarios.

¿Está seguro de que EE.UU. no podría hacerle a usted lo que le hizo a Nicolás Maduro en Venezuela?

Había una debilidad grande en Nicolás Maduro, una, digamos, propia de la política venezolana. Y es que hubo una etapa de degradación del proceso que inició Chávez, que llevó a que la sociedad venezolana retirara su apoyo al oficialismo.

Yo medié entre el gobierno de Venezuela y el pasado presidente estadounidense Joe Biden, y lo que busqué fueron elecciones libres.

Esto implicaba un desbloqueo de EE.UU. sobre Venezuela -porque ninguna nación hace elecciones libres bajo bloqueo- y terminar la persecución contra grupos de oposición en suelo venezolano por parte de Maduro, y que el lado venezolano también garantizara las elecciones.

Eran dos carriles y yo debo decir que me equivoqué, porque lo que se había prometido de lado a lado no se cumplió.

No hubo ni desbloqueo en las elecciones ni hubo no persecución a los grupos; todo eso fracasó y terminó en esa etapa en la que yo no reconocí las elecciones que se hicieron en Venezuela.

¿Qué pienso? Acabo de hablar con Delcy, que la conozco hace mucho tiempo. Debe haber una negociación entre fuerzas venezolanas que debe llevar a lo que pasó en Colombia antes de la época de la violencia, que es tener gobiernos compartidos. Esa misma expresión la ha usado Marco Rubio.

Getty Images Gustavo Petro dijo que cree que la amenaza de Trump de intervenir en Colombia es real, pero que, tras comenzar un proceso de conversaciones, puede ser retirada.

¿Cuándo recibirá usted en Colombia a Delcy Rodríguez?

La invité, no sé si se produzca, pero creo que sería importante.

¿Sabe si la CIA tenía un informante dentro del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Puede usted tener la certeza de que nadie en su gobierno, incluso en esta casa, no está compartiendo información con el gobierno de EE.UU.?

Venezuela desde hace mucho tiempo es interferida por diversas agencias de inteligencia, no solo estadounidenses.

En el caso nuestro, aquí se les dio también desde hace 50 años más o menos, permiso en relación a estar aquí, pero para atacar el narcotráfico.

Yo mantuve esa invitación.

¿Cómo se prepara Colombia para defenderse? ¿Y cómo respondería usted ante un ataque de EE.UU.

Yo prefiero que se dé el diálogo, como se prometió, se está trabajando en eso.

Yo fui del M19, la primera guerrilla insurgente. Nosotros nos llamábamos Ejército de Bolívar. Nuestro último grado era oficiales de Bolívar. Nuestra primera acción fue recuperar la espada de Bolívar, que siempre dije que estaría desenvainada mientras no hubiera justicia en Colombia.

Ahora la tengo en el primer piso, y comenté que iba a dormir al lado de la espada de Bolívar y que mi protección sería fundamentalmente el pueblo. No porque el pueblo desarmado pueda resistir un helicóptero Blackhawk, pero el pueblo desarmado derrotó al imperio español, que era el ejército más grande, y sabe qué hacer cada vez que se le amenaza. Y no es enfrentar al gran ejército con armas que no tenemos.

Porque no tenemos ni siquiera defensa antiaérea, otro fue el destino de nuestras armas, sino el de las multitudes, nuestras montañas y nuestras selvas, como siempre lo hemos hecho.

Getty Images

El presidente Trump lo acusó personalmente de traficar cocaína. ¿Cuál es su respuesta a esto?

Pues creo que era lo que le contaba la extrema derecha colombiana al gobierno de EE.UU. Pero yo saqué aquí públicamente mis extractos bancarios. No tengo sino una cuenta en un banco.

En 2020 me examinaron, nunca encontraron nada anómalo. Solo poseo mi casa, que aún pago al banco, porque la construí con deuda hipotecaria y que casi la pierdo una vez. Eso es todo lo que tengo, no tengo ni carro. Seguramente buscaron en todo el mundo a ver si había propiedades mías bajo testaferro, pero no han encontrado nunca nada.

La producción de cocaína en Colombia alcanzó niveles récords. ¿Asume usted responsabilidad?

Yo le dije a Trump las cifras. ¿Dónde está la falla? Le dije que bajo el gobierno de Iván Duque se duplicaron los cultivos de hoja de coca y en todo mi gobierno los cultivos solo han crecido 6%; en la administración de él 100%. ¿A qué se debe? Hemos tenido éxito en detener el crecimiento, pero hay dos políticas: una ha servido para bajar incluso los cultivos y otra no, los disparó.

La política que disparó los cultivos de hoja de coca en el gobierno de Duque fundamentalmente fue hacer trizas la paz y pasar de lo que se había acordado en la paz, que era sustituir voluntariamente los cultivos de los campesinos, a erradicarlos forzosamente. Los campesinos reaccionaron sembrando más hoja de coca.

Tú ves descensos donde hubo una política de sustitución de cultivos; la inició el presidente Juan Manuel Santos, pequeña, pero lo hizo, y bajaron.

Getty Images Gustavo Petro afirmó que Colombia no se plantearía una defensa frente a EE.UU. parecida a la que intentó Venezuela, sino que utilizarían la geografía del país para su beneficio.

¿Debió usted apostar por una postura militar más dura frente al narcotráfico en lugar de priorizar el diálogo?

Toda esa es la narrativa de la extrema derecha colombiana. Los grupos que hoy están en armas, excepto el ELN, que viene desde 1964, como insurgencia que ahora es consumido por el tráfico de la cocaína, se crearon en el gobierno de Duque. Yo los recibí con armas y con violencia.

Hemos desarrollado dos carriles: uno es hablar de paz con grupos que son bandidos, ya no son grupos políticos, y desarrollar una ofensiva militar contra los que no quieran la paz.

Hay todavía negociaciones en el sur del país, donde más se ha sustituido la hoja de coca, y donde más han bajado la tasa de homicidios en Colombia.

La política de diálogo, lo acabo de demostrar, sirve para desescalar violencias, pero no somos bobos, sabemos con quienes negociamos, ya esto no es un problema de política, es un problema de codicia.

Y en esa medida, hemos realizado 1.440 combates, con la captura de 14.000 miembros de ese tipo de estructuras. Lo que ocurre es que se reponen rápido porque es plata. Hemos logrado 12 bombardeos que yo he ordenado dentro del Derecho Internacional Humanitario.

Ahora, el resultado final es la incautación, que es mi prioridad, no golpear a los campesinos, como hizo Duque. Necesito al campesinado como aliado del Estado para poder acabar realmente con las plantaciones. Las incautaciones que hemos realizado son las más altas de la historia del mundo en cocaína.

¿Qué espera de EE.UU. y cuál es su mensaje al pueblo estadounidense?

Creo que ellos deben reflexionar, en primer lugar.

Latinoamérica también debe reunirse. Ayer fue un día muy especial, porque por coincidencias salió mucha gente a las calles en las ciudades venezolanas, muchísima gente en las ciudades colombianas, en una época que no es usual, y hubo un estallido social en algunas ciudades de Estados Unidos por un hecho ajeno, que fue el asesinato de una ciudadana por ICE, que para nosotros funciona igual que las brigadas nazis y que las brigadas italianas fascistas. Ya no solo persigue latinoamericanos por las calles, que para nosotros es una afrenta, sino que mata a ciudadanos de Estados Unidos.

Entonces es un momento de reflexión, porque si se ve todo esto junto, más lo que puede seguir desarrollándose, pues, en lugar de un Estados Unidos dominando el mundo, su sueño imperial, es un Estados Unidos aislado del mundo.

Y un imperio no se construyó aislado del mundo; le pasó a Roma. Un Estados Unidos vigente en el mundo se da a través del diálogo democrático y de la construcción de reglas democráticas.

