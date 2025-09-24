"Es un momento aterrador": al menos dos migrantes mueren en ataque contra centro de detención en Texas

Un tiroteo en una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Dallas dejó este miércoles al menos tres muertos -dos migrantes detenidos y el atacante- y un herido, informaron las autoridades.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que el atacante disparó contra una camioneta sin identificación cerca del centro, y que al menos una de las víctimas salió corriendo del vehículo e intentó buscar ayuda desde el interior del centro de detención de ICE.

El atacante abrió fuego desde la azotea de la oficina de un abogado de inmigrantes, ubicada frente al centro de detención de ICE, agregó el DHS.

La secretaria del Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que el atacante murió por una herida de bala autoinfligida.

El director interino de ICE, Todd Lyons, declaró a CNN que la persona involucrada era un "posible francotirador".

"La investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un inmueble adyacente", informó el Departamento de Policía de Dallas.

El FBI comunicó que está investigando el incidente como un acto de violencia selectiva.

Las primeras pruebas indican que las balas encontradas cerca del atacante contenían mensajes contra ICE, añadió.

KASH PATEL / FBI El director del FBI, Kash Patel, mostró balas del atacante, de las cuales en una se lee el mensaje escrito "Anti-ICE".

El hecho ocurrió a las 6.40 hora local (11:40 GMT).

Una de las víctimas falleció en el lugar. Las otras dos fueron trasladadas al hospital con heridas de bala, y uno de ellos murió después.

Las autoridades señalaron que la investigación sigue en curso.

De acuerdo con la televisora local WFAA, la policía llegó al lugar poco antes de las 7:00 am a las instalaciones ubicadas en el 8101 North Stemmons Freeway en Dallas.

El incidente se produce tras una serie de ataques contra instalaciones del ICE en distintas ciudades de EE.UU. en los últimos meses.

"Si bien aún desconocemos el motivo, sabemos que las fuerzas del orden del ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes", afirmó Noem.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, condenó el ataque en una publicación en X: "El asedio obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra ICE, debe cesar".

"Estoy orando por todos los heridos en este ataque y por sus familias", añadió.

En tanto, el alcalde de Dallas, Eric Johnson, dijo en conferencia de prensa que este "es un momento aterrador".

"Están pasando muchas cosas en nuestro país. (...) Tengo tres hijos y es desafiante explicarles qué es lo que está pasando en nuestro país ahora mismo", señaló.

También habló el senador por Texas Ted Cruz, quien sostuvo que "la violencia políticamente motivada" está mal y que "tiene que detenerse".

Cruz se refirió al asesinato del activista conservador Charlie Kirk el pasado 10 de septiembre y afirmó que los políticos deben colaborar sin demonizarse mutuamente, y que sus oponentes políticos "no son nazis".

"No deberíamos usar un lenguaje que inspire a los locos a cometer crímenes atroces", añadió.

El ICE es la agencia federal estadounidense principalmente responsable de hacer cumplir las leyes de inmigración.

Los agentes del ICE pueden operar en las zonas fronterizas estadounidenses o cerca de ellas, pero son más conocidos por sus operaciones dentro del país.

La División de Operaciones de Deportación y Deportación (ERO), una división del ICE, se encarga de identificar, arrestar, detener y deportar a las personas que viven en EE. UU. sin la documentación adecuada o a quienes se les ha ordenado su deportación, según la agencia.