"Es el peor incendio de la historia de Madrid": fuegos sin control en el centro de España





Graves incendios forestales obligaron a las autoridades de España y Francia a evacuar a al menos 300.000 personas.

Las autoridades españolas advirtieron que un incendio forestal cerca de Madrid "supera la capacidad" de los bomberos para contenerlo, después de que tres incendios al oeste de la capital se fusionaran en uno.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó el enorme incendio que afecta a su región como "el peor de la historia" y aseguró que la situación era "totalmente inusual y catastrófica".

Díaz Ayuso dijo que la prioridad era salvar vidas.

El Gobierno español declaró estado de emergencia nacional.

El número de personas evacuadas en Madrid y la provincia de Ávila alcanza casi las 90.000, según han informado las autoridades locales.

De acuerdo al último reporte de la repartición, los incendios han devastado ya cerca de 25.000 hectáreas.

Francisco Martín, delegado del gobierno en Madrid, dijo que esas cifras podrían aumentar. "Las brasas vuelan a lo largo de millas y el fuego salta grandes distancias", señaló.

Tras visitar el puesto de mando avanzado y las zonas afectadas por el fuego en Madrid, el presidente Pedro Sánchez anunció este sábado un sistema unificado operativo para mejorar la respuesta a los incendios.

A su vez, afirmó que la situación sigue siendo compleja, aunque se abre "una ventana de oportunidad" para intentar contener la catástrofe este fin de semana.

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, advirtió que las condiciones de viento podrían complicar la evolución del siniestro.

"Los cambios en la dirección del viento añaden nuevos escenarios", dijo según medios locales.

Por su parte, en Valencia, en el sur del país, donde también había varios incendios activos este sábado las autoridades reportaron el primer fallecido. Se trata de un hombre que perdió la vida en el pueblo de Manises, reportó el cuerpo de bomberos de Valencia.

Europa Press via Getty Images Un incendio forestal en la carretera M-206, entre Torrejón de Ardoz y Loeches, en Madrid.

Más allá de la capacidad de los bomberos

Los servicios de emergencia locales informaron de que los incendios forestales se dirigían hacia los municipios de Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Olivia, a unos 50 kilómetros de la capital.

"El incendio forestal se encuentra en su punto álgido y, en estos momentos, supera la capacidad de los bomberos para contenerlo", declaró Carlos Novillo, jefe de Gestión de Emergencias de la Comunidad de Madrid.

"No es posible atacar el fuego en esa zona, por lo que se están tomando medidas defensivas", añadió.

Los incendios obligaron a cerrar las instalaciones de la NASA en Robledo de Chavela.

La Unidad de Emergencia Militar (UME) fue movilizada para tratar de frenar el avance de las llamas, enfocándose principalmente en proteger las zonas cercanas a la localidad de El Escorial.

Por su parte, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, afirmó que la situación es "compleja" y que las autoridades "llevarán a cabo todas las evacuaciones y medidas de contención necesarias".

Añadió que salvar vidas es la máxima prioridad.

Getty Images Los vecinos ayudan a los bomberos a combatir un incendio forestal en la zona de Cebreros, cerca de Ávila.

Los incendios en Ávila

Las autoridades también están vigilando otro incendio forestal en la cercana provincia de Ávila, donde se teme que el enorme incendio de Burgohondo pueda fusionarse con el de Madrid.

"Fue horrible", declaró al canal La Sexta Arturo Varas González, alcalde de El Tiemblo, una de las zonas afectadas de Ávila.

Varas dijo que las llamas se extendieron desde Navaluenga hasta el Valle de Iruelas, a una distancia de unos 20 kilómetros, en menos de media hora.

Se han evacuado ocho municipios, entre ellos Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Aldea del Fresno, Navalagamella y Zarzalejo.

Varias localidades más, entre ellas San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado, se mantienen acordonadas.

Europa Press via Getty Images Un hombre observa cómo se propaga el fuego en San Martín de Valdeiglesias, Madrid.

"El incendio te devora"

Ecologio Cabrera, de 86 años, se vio obligado a huir de su pueblo, situado al oeste de Madrid.

"Si no huyes y tratas de enfrentarte a ello, te devora", declaró a la agencia de noticias AFP desde un pabellón deportivo del pueblo de Vilamanta, donde cientos de evacuados han buscado refugio.

Su familia intentó salvar su casa rociándola de agua con mangueras de jardín hasta que llegaron los bomberos. "Nos dijeron a todos que saliéramos... Nunca había vivido nada parecido".

EPA El humo de un incendio forestal oscurece el cielo sobre las viviendas de Quijorna, en la provincia de Madrid.

La Comunidad de Madrid alertó sobre los efectos de los incendios en la calidad del aire en las zonas cercanas a la ciudad y llamó a los residentes a evitar verse expuestos a los efectos del humo.

Las autoridades aconsejaron a la población que cierre puertas, ventanas y todos los sistemas de ventilación de sus viviendas para evitar que el humo entre, y pidieron evitar salir a las calles salvo que sea necesario.

AFP via Getty Images Un helicóptero de bomberos arroja agua sobre un incendio forestal en la zona de Cebreros, cerca de Ávila.

"Una situación dramática"

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que la población está viviendo "una situación dramática" e instó a los ciudadanos a extremar las precauciones.

La Guardia Civil detuvo a una persona y está investigando a otra en relación con el incendio de Burgohondo.

Las autoridades consideran que el incendio podría haber sido provocado por una negligencia relacionada con el uso de maquinaria pesada, según informaron los medios locales.

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Alerta en Francia

En el suroeste de Francia, las autoridades ordenaron la evacuación de otras 55.000 personas a última hora del sábado, lo que eleva el total a cerca de 250.000 en las regiones de Gironda y Landas.

El incendio de Gironda, calificado por la prefecta local Sophie Brocas como un "incendio XXL", acabó con más de 19.000 hectáreas de bosque y destruyó unas 80 viviendas.

Las autoridades evacuaron toda la península de Cap Ferret, en la costa suroeste, y cientos de personas huyeron en barco después de que las llamas arrasaran este popular destino turístico.

AFP via Getty Images Turistas procedentes de Lege-Cap-Ferret evacuaron toda la península de Cap-Ferret, en el suroeste de Francia.

Bomberos heridos

La zona tiene una población permanente de algo menos de 8.000 personas, pero esta cifra puede multiplicarse por diez durante la temporada de vacaciones de verano.

El jefe de bomberos y rescate, Marc Vermeulen, afirmó que las condiciones eran más graves que durante los devastadores incendios que asolaron la región en 2022, ya que la sequía permitió que el fuego siguiera propagándose durante toda la noche.

"Nunca habíamos visto un incendio convectivo de esta magnitud", declaró el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, a la cadena francesa TF1, y añadió que unos 50 bomberos habían resultado heridos.

Afirmó que el incendio era "autosostenible" y cambiaba de dirección. El viernes por la tarde se desplazó hacia el este, en dirección a Burdeos.

"Vamos a reorganizar nuestra intervención para poder combatirlo desde tierra e impedir que avance hacia Burdeos", afirmó.

Miles de personas han sido evacuadas cerca de Burdeos durante la noche.

La agencia Reuters reportó de atascos en el tráfico de vehículos que intentaban dejar la zona.

AFP via Getty Images Un bombero rocía agua en un bosque en llamas cerca a una zona residencial de Lege-Cap-Ferret.

"Es algo inaudito"

El alcalde de Lège-Cap Ferret, Philippe de Gonneville, señaló que la región "ha sufrido condiciones meteorológicas extremas durante el último mes y medio", sin lluvias y con temperaturas por encima de la media.

"Es algo inaudito", afirmó. "Ni nosotros ni los bomberos hemos visto nunca nada parecido".

El alcalde dijo que se crearon dos cortafuegos para evitar que las llamas se propaguen hacia Cap Ferret y que "las líneas defensivas parecen estar aguantando".

Por su parte, el presidente Emmanuel Macron calificó la situación de los incendios forestales en el país como "muy tensa", especialmente en Gironda.

Afirmó que Francia había activado el mecanismo de protección civil de la Unión Europea y que recibirá refuerzos, entre ellos dos helicópteros Black Hawk procedentes de la República Checa y Eslovaquia.

Getty Images Varios transeúntes observan el humo y las llamas de un incendio forestal en Cotignac, Francia.

El sur de Europa en peligro

El corresponsal en París de la BBC, Hugh Schofield, advirtió que los vientos son cambiantes e impredecibles, y los meses de calor y sequía han creado unas condiciones alarmantemente peligrosas.

Ya ha sido un año terrible en cuanto a incendios forestales, pero en Francia estos son los más graves hasta la fecha.

El gran temor es que lo peor esté aún por llegar, dado que no hay perspectivas de lluvia y para la próxima semana se prevén más temperaturas elevadas.

La Unión Europea desplegó aviones y helicópteros para apoyar las labores de extinción de incendios en España y Francia, mientras que gran parte del sur de Europa se enfrenta a repetidas olas de calor y a una sequía prolongada.

Europa es el continente que se calienta más rápidamente, con un ritmo más del doble de la media mundial desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la UE.

Getty Images Unos bañistas observan hacia el sur desde la playa de Moutchic, en Lacanau, al suroeste de Francia, mientras las nubes de humo del incendio forestal de Gironda se elevan hacia el cielo.

Las condiciones más cálidas y secas están reduciendo la humedad de la vegetación, lo que genera un combustible que permite que los incendios forestales se inicien y se propaguen más rápidamente.

Sigue siendo necesaria una chispa —que suele proceder de la actividad humana, ya sea accidental o deliberada, o de un rayo—, pero el calor extremo, la vegetación seca y los fuertes vientos pueden hacer que los incendios ardan más rápido y resulten mucho más difíciles de controlar.

Los incendios forestales arrasaron este año en Europa una superficie superior a la media anual de las últimas dos décadas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.

La Agencia Europea de Medio Ambiente dijo que "el cambio climático ha aumentado el riesgo de incendios forestales en toda Europa", y se prevé que el mayor peligro se concentre en el sur de Europa.