Enojo y resignación en Tenerife por llegada de crucero con enfermos por hantavirus

Mientras el crucero MV Hondius se acerca a Tenerife, los habitantes de la isla española lo esperan con una mezcla de incertidumbre y, en algunos casos, enfado.

El gobierno español acordó con la Organización Mundial de la Salud (OMS) que los pasajeros del buque, que ha sufrido un brote de hantavirus, puedan desembarcar este fin de semana.

Y su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, llegará el sábado a la isla para ayudar a coordinar la operación, según informaron fuentes del ministerio español.

Está previsto que el buque fondee cerca de Tenerife entre las 0300 y las 0500 GMT del domingo. Los pasajeros saldrán en grupos por nacionalidades y el crucero seguirá su ruta hacia los Países Bajos para ser desinfectado.

Alemania, Francia, Bélgica, Irlanda y los Países Bajos confirmaron que enviarán aviones para evacuar a sus ciudadanos.

El crucero de lujo MV Hondius partió hacia España el miércoles desde la costa de Cabo Verde -donde tres personas fueron evacuadas por enfermedad-, después de que la OMS y la Unión Europea pidieran al país que gestionara la evacuación de los pasajeros a bordo tras detectarse el brote de hantavirus.

El viernes, algunos estibadores de Tenerife se congregaron frente al Parlamento de Canarias, en la localidad de Santa Cruz, para expresar su preocupación por el riesgo que la inminente llegada podría suponer para su salud.

Hicieron sonar silbatos, vuvuzelas y pancartas.

Reuters La Unión Europea enviará dos aviones más para los ciudadanos europeos que queden.

"Nos indigna que se nos permita trabajar en un puerto sin medidas de seguridad especiales ni información cuando se aproxima un barco infectado", declaró Joana Batista, de un sindicato local de trabajadores portuarios, que participaba en la protesta.

Algunos de sus compañeros han amenazado con bloquear la llegada del crucero si no se cumplen sus peticiones.

"Si el barco va a atracar aquí, que lo haga, pero con las medidas necesarias", afirmó. "Hay que informar a la población local sobre cómo les afectará esto y cómo se transportará a los pasajeros. Necesitamos, sobre todo, garantías".

Cerca de allí, observando la protesta, se encontraba la nutricionista María de la Luz Sedeño, quien coincidía con gran parte de las demandas de los manifestantes y apenas podía contener su indignación.

"Esto es el colmo de todo lo que la gente de las Islas Canarias tiene que soportar", exclamó, en aparente referencia a la continua llegada de miles de inmigrantes indocumentados en barcos procedentes del norte y oeste de África.

Reuters El puerto industrial de Granadilla recibirá al crucero MV Hondius.

Para algunos canarios, acoger migrantes es motivo de orgullo, mientras que para otros, como Sedeño, es motivo de frustración.

Pero todos parecen coincidir en que la migración convierte su territorio en el centro de un drama internacional.

Más de 3.000 personas murieron en 2025 intentando llegar a las Islas Canarias, a menudo en botes improvisados, según la ONG Caminando Fronteras. El Papa León XIII visitará la isla en junio y se reunirá con migrantes y organizaciones dedicadas a ayudarlos.

María de la Luz Sedeño mencionó que el gobierno central había ignorado la firme oposición a la llegada del crucero expresada por el presidente de la Comunidad de Canarias, Fernando Clavijo.

"A la gente de aquí no se la escucha".

Reuters Al MV Hondius (en la imagen) no se le permitió atracar en Cabo Verde.

El gobierno central, liderado por los socialistas, ha respondido a las acusaciones de autoritarismo y falta de transparencia ofreciendo detalles sobre la llegada del barco este fin de semana.

No atracará directamente en Tenerife, sino que fondeará en alta mar y sus pasajeros serán trasladados al gran puerto industrial de Granadilla, en el sureste de la isla, lejos de las zonas residenciales.

Poco después de su llegada, los pasajeros serán repatriados o, en el caso de los 14 españoles a bordo, llevados a Madrid para cumplir la cuarentena.

Las autoridades locales dijeron a Reuters que la evacuación debe llevarse a cabo entre el mediodía del domingo y la tarde del lunes, antes de que se prevea que las condiciones en el mar empeoren hasta finales de mayo debido al mal tiempo.

Las autoridades insisten en que no habrá contacto entre los pasajeros y los residentes locales, quienes "estarán absolutamente protegidos", según Virginia Barcones, directora de Protección Civil.

Los esfuerzos del gobierno han convencido al menos a algunos isleños.

El riesgo es bajo

En medio del temor y la incertidumbre de los habitantes de Tenerife, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, reiteró en una carta dirigida a la comunidad que los riesgos para su población son bajos.

"El virus a bordo del MV Hondius es la cepa Andes del hantavirus. Es grave. Tres personas han perdido la vida, y nuestro corazón está con sus familias. El riesgo para ustedes, en su vida cotidiana en Tenerife, es bajo. Esta es la evaluación de la OMS, y no la hacemos a la ligera", escribió la autoridad sanitaria.

Getty Images El hantavirus suele transmitirse a través de roedores, pero en casos excepcionales puede transmitirse de persona a persona.

"Sé que están preocupados. Sé que cuando escuchan la palabra 'brote o epidemia' y ven un barco acercarse a sus costas, afloran recuerdos que ninguno de nosotros ha logrado superar del todo. El dolor de 2020 sigue siendo real, y no lo minimizo ni por un momento", agregó, reclacando que "esto no es otro COVID. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo".

Adhanom remarcó además que "como he dicho muchas veces: los virus no entienden de política ni respetan fronteras. La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad. Tenerife está demostrando esa solidaridad hoy".

Diferencias con la pandemia

"Ahora estoy un poco más tranquila porque hay más información", dice Marialaina Retina Fernández, una pensionista que describe los servicios sanitarios locales como "los mejores que existen".

Parece resignada a la idea de compartir brevemente su isla con los pasajeros del barco. "Lo ideal no es que acaben todos aquí", explica. "Pero si [las autoridades] dicen que harán todo lo posible para que nadie se contagie, esperemos que así sea".

El MV Hondius llega con el acuerdo de Madrid, pero esto no ha impedido que el partido de ultraderecha Vox intente sacar provecho de la situación, estableciendo una comparación con la llegada de inmigrantes ilegales.

La OMS y el gobierno español se han esforzado por minimizar las comparaciones epidemiológicas entre la situación actual y la pandemia de Covid. Sin embargo, para muchos canarios, el crucero, con sus pasajeros de diversas nacionalidades, es un recordatorio indeseado de los primeros días de la COVID-19: un turista alemán en la isla de La Gomera fue el primer caso detectado en España, y su detección pronto fue seguida por el confinamiento de cerca de 1.000 huéspedes y empleados en un hotel de Tenerife.

Retina Fernández le da un giro positivo a la costumbre de las islas de ser noticia debido a crisis internacionales.

"Estamos acostumbrados a que lleguen todo tipo de problemas", dice. "Se nota que sabemos gestionar bien estas situaciones".

BBC

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