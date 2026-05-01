Encuentran Óscar del director de 'Mr Nobody against Putin' tras extravío en aeropuerto

Un Óscar que se había extraviado después de que su ganador se viera obligado a facturarlo en un aeropuerto de Nueva York fue finalmente encontrado, según le informó la aerolínea implicada a la BBC.

Pavel Talankin, quien ganó el Óscar a la mejor película documental con su film 'Mr Nobody Against Putin' contó que llevaba el galardón de la Academia Cinematográfica estadounidense en su equipaje de mano cuando iba a abordar un vuelo a Alemania este miércoles, pero los agentes de seguridad del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy lo impidieron, afirmando que la estatuilla podría usarse como un arma.

Cuando aterrizó en Alemania, el Óscar había desaparecido.

"La estatuilla del Óscar ya ha sido localizada y se encuentra a salvo bajo nuestra custodia en Fráncfort", declaró Lufthansa, y añadió que la aerolínea estaba en contacto directo con el pasajero para organizar la devolución de la estatuilla "lo antes posible".

Pavel Talankin El Óscar fue empacado dentro de una caja para que pudiera ser enviado como equipaje facturado.

"Lamentamos sinceramente las molestias causadas y ya nos hemos disculpado con el propietario. El manejo cuidadoso y seguro de las pertenencias de nuestros huéspedes es de suma importancia para nosotros.

"Se está llevando a cabo una investigación interna de los hechos".

La BBC se comunicó con la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y con la Administración de Seguridad en el Transporte de EE. UU. (TSA, por sus siglas en inglés), que se encarga de la seguridad aeroportuaria y que impidió a Talankin llevar su Óscar en su equipaje de mano.

Robin Hessman, productora ejecutiva de la BBC, que respaldó el documental, afirmó que ayudó por teléfono a Talankin a comunicarse con la TSA cuando estaba en el aeropuerto porque el director no domina el inglés.

Hessman comentó a la BBC que Talankin había volado múltiples veces con su Oscar y también con su BAFTA, que también ganó este año, por todo Estados Unidos y en vuelos internacionales, y que nunca había tenido problemas llevando la estatuilla a bordo.

"Esto no le hubiese pasado a Leonardo DiCaprio", señaló.

Getty Images Pavel Talankin (derecha) y su codirector, David Borenstein, también ganaron el premio BAFTA, entregado por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión.

Talankin, el codirector y protagonista del premiado Mejor Largometraje Documental, viaja frecuentemente con el galardón a eventos de exhibición y proyección.

Durante su viaje a Nueva York, hizo circular el galardón por entre una audiencia de estudiantes universitarios durante una sesión de preguntas y respuestas, después de proyectar el documental.

La BBC ha visto el video del personal de Lufthansa usando cinta adhesiva y plástico de burbujas para empacar el Óscar en una caja.

El galardón de la Academia Cinematográfica mide 34 cm de alto y pesa 3,9 kilos. Se estima que cuesta entre US$400 y US$1.000 crear la estatuilla.

Getty Images Cada estatuilla es fabricada individualmente y cuesta entre US$400 y US$1.000.

En 'Mr Nobody Against Putin' (Un don nadie contra Putin), Talankin documentó el aumento de la propaganda de guerra en la escuela rusa en la que trabajaba, tras la invasión rusa de Ucrania en febrero 2022.

Ahora se encuentra exiliado de su país y, por su propia seguridad, vive en un lugar sin determinar de Europa.

Rusia vetó el documental en tres plataformas de streaming bajo el argumento de que "propaga el extremismo y terrorismo".

BBC

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