En Países Bajos aman la semana laboral de cuatro días, pero ¿realmente funciona?

Los holandeses adoptaron discretamente la semana laboral de solo cuatro días. Pero, ¿cuál ha sido su impacto?, ¿es algo sostenible?

"Los hijos solo son niños una vez", afirma Gavin Arm, cofundador de la pequeña empresa Positivity Branding, con sede en Ámsterdam.

"La mayoría de las personas, si dirigen una empresa, se entregan a ella y trabajan, trabajan y trabajan para intentar triunfar. Y probablemente lo hacen por sus hijos", afirma.

"Pero luego, cuando sus hijos son mayores, miran atrás y dicen: 'Me perdí esa parte de sus vidas', y eso es horrible. No queremos ser así".

Arm me habla en la acogedora oficina de su empresa en el animado barrio de De Pijp en la capital holandesa. Ubicado al sur del centro de la ciudad, el barrio es conocido por sus bulliciosos mercados, su historia bohemia y su fuerte gentrificación.

Su compañía, que cofundó con su colega Bert de Wit, asesora a empresas sobre su identidad de marca y la presentación de sus productos.

Arm y de Wit adoptaron junto con su personal una semana laboral de cuatro días hace siete años.

Los empleados no tuvieron que aceptar una reducción salarial ni trabajar más horas en estos cuatro días. En cambio, sus horas se mantuvieron en 32 semanales, u ocho diarias.

"El equilibrio entre la vida laboral y la personal fue fundamental", añade de Wit, quien no concuerda con aquellos que opinan que su personal trabaja menos ahora por el mismo salario. Se trata, asegura, de "trabajar de forma más inteligente, no más arduamente".

"En otros países puede que pasen mucho tiempo en el trabajo, pero eso no significa que trabajen mucho. Cambiar la cultura y la mentalidad es el mayor reto".

Gentileza Marieke Pepers Marieke Pepers afirma que se le ocurren las mejores ideas mientras pasea a su perro.

Trabajar cuatro días a la semana es común en los Países Bajos desde hace años, e incluso las empresas más grandes se sumaron a esta iniciativa.

Mientras tanto, el sindicato más grande del país, FNV, sigue presionando al gobierno holandés para que convierta la semana de cuatro días en la recomendación oficial. De todos modos, los empleados holandeses ya tienen derecho legal a solicitar una reducción de jornadas.

Alta productividad, pero...

"Nos gusta tener tiempo para despejar la mente. Se me ocurren las mejores ideas cuando paseo a mi perro", afirma Marieke Pepers, directora de recursos humanos de la empresa de software holandesa Nmbrs.

Cada semana Pepers se toma el viernes libre. "Nadie me espera, me inspiro, estoy en una mejor situación y la empresa también".

Pepers añade que desde que la compañía adoptó la semana laboral de cuatro días, "las bajas por enfermedad del personal disminuyeron y la retención de empleados aumentó". Pero afirma que al principio la idea fue difícil de vender.

"Tuvimos que convencer a los inversores. Nuestros propios empleados se mostraron escépticos al principio: 'Ni cinco días me alcanzan para terminar mi trabajo' fue una de las reacciones".

"Algunos sentían presión. Pero simplemente tuvimos que ser muy críticos con qué priorizábamos en el trabajo y redujimos las reuniones".

AFP via Getty Images Los holandeses son los que menos horas trabajan a la semana en Europa.

La adopción de la semana laboral de cuatro días en los Países Bajos ha captado la atención internacional. Los empleados holandeses trabajan una media de 32,1 horas semanales, la más baja de la Unión Europea, y muy por debajo de la media del bloque de 36 horas.

Al mismo tiempo, el PIB per cápita (en relación con cada persona) se mantiene entre los más altos de Europa y cerca de los primeros puestos de los países con economías desarrolladas miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Esto pone en entredicho la suposición de que los países ricos necesitan largas jornadas para mantenerse competitivos.

Pero, ¿es la semana laboral de cuatro días en los Países Bajos tan exitosa para la economía holandesa como sugieren los titulares?

"Es cierto que los Países Bajos tienen una alta productividad y trabajan menos horas", afirma Daniela Glocker, economista de la sección de Países Bajos de la OCDE, "pero lo que hemos visto en los últimos 15 años es que la productividad no ha crecido".

Esto significa que si los holandeses quieren mantener su calidad de vida, deben aumentar la productividad o la oferta laboral, agrega Glocker.

En otras palabras, los trabajadores actuales tendrán que empezar a producir más bienes y servicios por día de trabajo, o el país necesitará que más personas se incorporen al mercado laboral, posiblemente a través de un aumento de la inmigración.

El rol de las mujeres

Los Países Bajos tienen la mayor proporción de trabajadores a tiempo parcial de la OCDE, con casi la mitad de los empleados trabajando menos de tiempo completo.

Los salarios más altos y la forma en que los impuestos gravan los aumentos de ingreso hacen que las horas extras sean menos atractivas, lo que anima a las familias a intercambiar ingresos por tiempo.

El propio análisis del gobierno señala que tres de cada cuatro mujeres y uno de cada cuatro hombres trabajan menos de 35 horas.

Los sindicatos argumentan que "un día menos" puede ser beneficioso para la energía, la productividad y la sociedad, y que normalizar los patrones de cuatro días puede mantener en el trabajo a personas que, de otro modo, podrían abandonarlo por completo.

Pero la OCDE advierte que esta fortaleza tiene crecientes tensiones. Como la mayoría de las naciones, los Países Bajos se enfrentan al envejecimiento de su población, por lo que a medida que más personas se jubilan menos personas están activas en el mercado laboral.

"Los holandeses son ricos y trabajan menos, pero la pregunta es: ¿cuán sostenible es esto?", afirma Nicolas Gonne, economista de la OCDE. "Con pocos trabajadores no se puede hacer mucho".

"Lo que vemos es que los Países Bajos se enfrentan a potenciales problemas por todos lados; la forma de aliviar esto es ampliar la oferta laboral".

AFP via Getty Images Algunos economistas afirman que más mujeres holandesas necesitan trabajar a tiempo completo.

Una forma de aumentar esta oferta podría ser convencer a más mujeres holandesas de trabajar a tiempo completo. Si bien el empleo femenino es alto, más de la mitad de las holandesas trabajan a tiempo parcial, un porcentaje que es aproximadamente tres veces la media de la OCDE.

La falta de acceso a guarderías y otros servicios de cuidado infantil asequibles sigue siendo una limitación importante. Y los altos impuestos a la renta y el complejo sistema de prestaciones pueden disuadir a las personas, especialmente a quienes aportan un segundo salario, de trabajar más horas.

Peter Hein van Mulligen, de la Oficina de Estadística de los Países Bajos (CBS), señala un "conservadurismo institucionalizado" profundamente arraigado en la sociedad holandesa, que actúa como una barrera para la participación femenina.

Un estudio de 2024 reveló que una de cada tres personas en los Países Bajos cree que las madres con niños muy pequeños (de tres años o menos) no deberían trabajar más de un día a la semana, y casi el 80 % cree que tres días a la semana es el máximo.

Para los hombres con niños, estas proporciones son del 5% y el 29%, respectivamente.

"Una diferencia considerable", señala van Mulligen.

Yvette Becker, del sindicato FNV, afirma que una semana laboral de cuatro días puede ayudar a cerrar la brecha de género. "Se gana productividad con menos absentismo".

En Positivity Branding, De Wit afirma que las semanas laborales de cuatro días hacen que el empleo sea "más atractivo", especialmente para sectores de la economía con escasez de demanda, como la educación y la salud.

"Podría ser una forma de hacer que esas profesiones sean mucho más atractivas y subir los índices de productividad".

Su cofundador, Arm, añade sus reflexiones sobre la semana laboral de cuatro días: "¿Eres más feliz? ¿Disfrutas más de tu vida? De eso se trata realmente".