El Salvador aprueba cambio constitucional impulsado por Bukele para permitir cadena perpetua

La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), aprobó este martes una reforma constitucional impulsada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que permite la cadena perpetua para "homicidas, violadores y terroristas".

"Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas", reza la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución.

Fue aprobada en sesión plenaria por 54 diputados de NI, sus tres aliados y dos de la oposición, de los 60 que forman este órgano. Solo tuvo un voto en contra, el de la diputada de Vamos, Claudia Ortiz.

Tras su aprobación, que se dio sin estudio ni debate previo, la Asamblea debe ratificar la reforma, en otra sesión plenaria, para que entre en vigencia y se cambie el texto de la Constitución.

"Vamos a ver quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreven a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión", dijo unas horas antes el mandatario en un mensaje compartido en X.

En estos momentos, nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua (hasta ahora prohibida por la Constitución) para asesinos, violadores y terroristas.



Veremos quiénes apoyan esta reforma y… — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 17, 2026

Bukele anunció la nueva medida después de que se hiciera público un informe elaborado por expertos en derecho en el que se acusa a su gobierno de cometer crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción que lleva en vigor ya cuatro años.

Dicho régimen es la piedra angular de su controvertida política de seguridad con la que desmanteló a las pandillas y redujo drásticamente el índice de homicidios, al tiempo que convirtió a El Salvador en uno de los países con la tasa de encarcelamiento más alta.

Las medidas han llevado a la detención de más de 85.000 personas -según las cifras oficiales más recientes, de marzo de 2025–, quienes acabaron presos tras juicios masivos y sin respetar el debido proceso, denuncian grupos de derechos humanos locales y organizaciones internacionales.

AFP vía Getty Images La reforma fue aprobada en sesión plenaria por 54 diputados del oficialista Nuevas Ideas, sus tres aliados y dos de la oposición, de los 60 que forman la Asamblea Legislativa.

"Les llegó su tiempo"

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, fue quien presentó este martes la propuesta de reforma ante la Asamblea.

"Empezaron acá viniendo a hablar de víctimas, del derecho de las víctimas y crearon leyes del derecho de las víctimas para ir a terminar en el cuento de que la víctima era el imputado y el victimario un agente de autoridad", dijo al introducirla, en un discurso dirigido a las organizaciones locales e internacionales que denuncian las políticas del gobierno de Bukele.

"Cosa más absurda no puede haber. Pero ya les llegó su tiempo. Lo que estamos haciendo es de carácter irreversible", agregó.

Tras la aprobación de la propuesta, la diputada Suecy Callejas, de Nuevas Ideas, subrayó que la reforma "es la garantía de que quienes destruyeron a las familias salvadoreñas, violaron a inocentes y sembraron el terror, jamás vuelvan a caminar por nuestras calles".

AFP vía Getty Images

A la espera de que sea refrendada en otra sesión parlamentaria, hasta ahora la jurisprudencia del país establece el tiempo máximo de encarcelamiento en 60 años.

En la votación de la reforma constitucional, el partido opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) sumó sus votos para una iniciativa de este tipo por primera vez.

La Asamblea Legislativa también debe dar luz verde a una serie de reformas al Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley Contra Actos de Terrorismo y otras secundarias para homologarlas con la nueva redacción de la Carta Magna.

En enero de 2025, la Asamblea Legislativa ratificó una polémica reforma que permite cambios exprés a la Constitución en una misma legislatura.

Hasta entonces, las enmiendas constitucionales necesitaban la votación de dos legislaturas diferentes.

BBC

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