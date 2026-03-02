El régimen de Irán sigue intacto: los próximos días mostrarán si puede resistir

La muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, durante los ataques conjuntos de Israel y EE.UU. de este fin de semana han llevado a la República Islámica de Irán a su momento de mayor inestabilidad desde 1979.

La operación, denominada Furia Épica, tuvo a militares de alto rango y líderes políticos como objetivo, en lo que Washington describió como un esfuerzo decisivo por destruir la estructura del liderazgo de Irán.

En la noche del sábado, los reportes de la muerte de Jamenei en los ataques circulaban con fuerza, un acontecimiento que habría sido imposible de predecir apenas pocos días antes.

Hay videos que muestran celebraciones en varias de las principales ciudades de Irán. También circularon videos de personas que viven en el extranjero celebrando la caída de Jamenei.

Para muchos, la eliminación del líder supremo representa una ruptura histórica: una apertura que decenas de años de resistencia civil no han podido lograr.

Tanto el presidente de EE.UU., Donald Trump, como el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, usaron un lenguaje directo en sus declaraciones públicas acerca de los ataques.

El presidente Trump urgió a los iraníes a aprovechar la oportunidad de "tomar el poder". Netanyahu, por su parte, hizo un llamado señalando que el cambio de régimen era tanto deseable como posible.

Mientras que la fase militar de la operación Furia Épica aparece muy bien coordinada y bajo el control de EE.UU., que el mensaje efectivamente haya llegado al pueblo iraní resulta menos predecible.

BBC

Este domingo, la televisión estatal de Irán confirmó la muerte de Jamenei, antes de informar sobre la formación de un consejo temporal de tres hombres que se harán cargo de la autoridad ejecutiva del país.

Expertos y guardianes

Bajo la Constitución de Irán, la elección de un nuevo Líder Supremo recae en la Asamblea de los Expertos, un cuerpo de 88 miembros elegido por voto popular por un periodo de ocho años.

Sin embargo, el proceso electoral incluye una limitación importante.

Todos los candidatos a la Asamblea deben ser revisados y aprobados por un organismo conocido como el Consejo de Guardianes.

Esta entidad de 12 miembros está en sí misma profundamente entrelazada con la estructura de liderazgo: seis de sus integrantes son nombrados directamente por el líder supremo y los otros seis son nominados por el Poder Judicial y aprobados por el Parlamento.

En efecto, Jamenei tenía mucha influencia sobre la institución encargada de elegir a su sucesor.

Y el régimen se ha movido rápido para proyectar continuidad y estabilidad.

Al invocar los mecanismos constitucionales y activar el gobierno temporal, las autoridades esperan mandar una señal de que el sistema permanece intacto pese a haber perdido a su máximo líder.

Getty Images En Dubai fueron alcanzados objetivos civiles, incluidos hoteles y aeropuertos.

Esto ha llevado, por supuesto, a la búsqueda de un posible sucesor.

Es poco común en Irán que los potenciales candidatos sean identificados de forma pública antes de su nombramiento, debido a que el proceso se realiza a puerta cerrada.

Dentro de la Asamblea de Expertos, sin embargo, se sabe que hay un pequeño comité que se encarga de revisar nombres y presentar una lista de escogidos ante el pleno del organismo para que comiencen las votaciones.

Las sesiones de votación son llevadas a cabo a nivel interno y el detalle del voto no se da a conocer, lo que limita el escrutinio público.

En los últimos años, ha surgido la especulación de que el hijo mayor de Jamenei, Mojtaba, podría convertirse en su sucesor. Pero con la muerte de los comandantes más cercanos al líder supremo en la Guardia Revolucionaria, en los ataques de este sábado, el balance interno de poder pudo haber cambiado.

El precedente de junio de 1989, cuando Jamenei se convirtió en Líder Supremo desafiando todas las previsiones, puede ser visto como evidencia de que el resultado final puede ir contra todos los pronósticos.

El proceso de selección podría avanzar rápidamente y concluir en cuestión de días.

Las bajas militares

Sin embargo, en el ámbito militar, es innegable que la República Islámica ha sufrido un duro golpe.

Los informes indican que varios altos mandos murieron en los ataques iniciales. Los oficiales sobrevivientes siguen amenazados mientras continúan las operaciones aéreas.

La sensación de vulnerabilidad es palpable: centros de mando dañados, líderes decapitados y la toma de decisiones comprimida en un estado de crisis.

Aun así, Irán ha demostrado capacidad de contraataque.

En los dos primeros días de los ataques, las fuerzas iraníes avanzaron contra bases estadounidenses en varios países árabes, así como contra objetivos en Israel.

Por primera vez, misiles impactaron instalaciones no militares en Dubái y un aeropuerto civil en Kuwait, lo que amplió drásticamente la cobertura geográfica del conflicto.

La escalada indica que, a pesar de la pérdida de liderazgo, Irán conserva capacidades operativas y tiene la voluntad de utilizarlas.

La perspectiva de una mayor escalada regional se cierne ahora sobre la crisis.

Desde el punto de vista de los líderes iraníes, si el conflicto se extiende y sus grupos militantes aliados en Oriente Medio se unen a la lucha, Teherán podría obtener cierta influencia para presionar por un alto el fuego o, al menos, evitar una rendición total en los términos que dictan Estados Unidos e Israel.

Getty Images La muerte de Jamenei fue celebrada por decenas de personas dentro y fuera de Irán, pero se desconoce si fue suficiente para acabar con el régimen islámico.

Desde otra perspectiva, la presión militar sostenida, combinada con la reanudación de las protestas a gran escala, podría llevar a la República Islámica a un colapso sistémico.

Si elementos de las fuerzas de seguridad se fragmentan o rechazan órdenes, cualquier proceso formal de transición constitucional podría volverse rápidamente irrelevante, superado por los acontecimientos sobre el terreno.

Los próximos días revelarán si la Guardia Revolucionaria y otros elementos del aparato coercitivo del país pueden mantener la cohesión en ausencia del veterano líder supremo.

Por ahora, todos los escenarios siguen abiertos.

La República Islámica parece estar en una situación más débil que antes de los ataques: privada de su figura de autoridad central, desprovista de comandantes clave y expuesta a una presión militar continua.

Sin embargo, conserva sus estructuras institucionales, sus fuerzas armadas y una capacidad de represalia que complica cualquier camino directo hacia un cambio de régimen.

La muerte de Alí Jamenei ha sumido a Irán en una fase volátil e incierta.

Lo que suceda a continuación dependerá de si Teherán puede mantener el control interno bajo los continuos ataques aéreos, si las protestas cobran impulso, y hasta qué punto se extienden los combates en la región.

Es probable que el curso de los acontecimientos se aclare en los próximos días, a medida que todas las partes pongan a prueba sus límites militares y su determinación política.