El polémico plan para construir “Nueva Gaza” con rascacielos que presentó EE. UU. en Davos

Estados Unidos reveló sus planes para una "Nueva Gaza", los cuales intentan reconstruir desde cero el devastado territorio palestino.

Una serie de diapositivas mostraron decenas de rascacielos a lo largo de la costa mediterránea y urbanizaciones en la zona de Rafah, y un mapa esbozaba el desarrollo por fases de nuevas zonas residenciales, agrícolas e industriales para los 2,1 millones de habitantes de la Franja.

Las imágenes fueron presentadas durante la ceremonia de firmas de la nueva Junta de Paz del presidente Donald Trump, encargada de poner fin a la guerra de dos años entre Israel y Hamás y supervisar la reconstrucción del territorio.

La ceremonia se llevó a cabo durante el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza.

"Vamos a tener mucho éxito en Gaza. Será un espectáculo digno de ver", declaró Trump.

"Soy en el fondo un promotor inmobiliario y lo importante es la ubicación. Y me dije: 'Miren esta ubicación junto al mar. Miren esta hermosa propiedad. En lo que podría convertirse para tanta gente'".

El yerno de Trump, Jared Kushner, quien ayudó a negociar el alto el fuego que entró en vigor en octubre, afirmó durante la ceremonia que se habían lanzado 90.000 toneladas de municiones sobre Gaza y que había que limpiar 60 millones de toneladas de escombros.

"Al principio contemplamos la idea de decir: 'Construyamos una zona libre y una zona de Hamás'. Pero luego dijimos: '¿Saben qué? Simplemente planeemos para tener un éxito catastrófico'", declaró Kushner.

"Hamás firmó un acuerdo de desmilitarización y eso es lo que vamos a hacer cumplir. La gente nos pregunta cuál es nuestro plan B. No tenemos un plan B".

Reuters La ONU estima que el 81% de todas las estructuras en Gaza están destruidas o dañadas.

Un plano del "Plan Maestro" estadounidense mostró una zona reservada para el "turismo costero", donde habría 180 torres de apartamentos, además de varias zonas para "áreas residenciales", "complejos industriales, centros de datos, manufactura avanzada y parques, instalaciones agrícolas y deportivas".

Se construiría un nuevo puerto marítimo y aeropuerto cerca de la frontera con Egipto, y habría un cruce trilateral donde convergen las fronteras egipcia e israelí.

La reurbanización se dividiría en cuatro fases, comenzando en Rafah y avanzando gradualmente al norte, hacia la Ciudad de Gaza.

El mapa también mostró una franja de terreno baldío que se extiende a lo largo de las fronteras egipcia e israelí.

Parecía marcar lo que el plan de paz de 20 puntos de Trump denomina el "perímetro de seguridad" donde las fuerzas israelíes permanecerán "hasta que Gaza esté debidamente protegida".

Getty Images Diapositiva que muestra el mapa del "Plan Maestro" de EE.UU. para la reconstrucción de Gaza.

Otra diapositiva mostró una "Nueva Rafah" que contaría con más de 100.000 viviendas permanentes, 200 centros educativos y 75 instalaciones médicas.

Unas 280.000 personas vivían en la ciudad más meridional de Gaza, pero esta fue arrasada por los ataques israelíes y las demoliciones controladas durante la guerra, y actualmente se encuentra dentro del territorio controlado por Israel.

Kushner afirmó que creía que era "factible" completar la construcción de "Nueva Rafah" en dos o tres años.

"Ya hemos comenzado a retirar los escombros y a realizar parte de la demolición. Y luego está Nueva Gaza. Podría ser una esperanza, podría ser un destino, tener mucha industria".

En las próximas semanas, añadió, se celebrará una conferencia en Washington donde se anunciarán las contribuciones de los países y se delinearán "increíbles oportunidades de inversión" para el sector privado.

En febrero pasado, Trump provocó indignación alrededor del mundo cuando sugirió que los palestinos de Gaza podrían ser reubicados permanentemente en países vecinos y que Estados Unidos podría tomar control del territorio para transformarlo en "la Riviera del Medio Oriente".

Casa Blanca La diapositiva de la "Nueva Rafah" mostró que ésta contaría con más de 100.000 viviendas permanentes, 200 centros educativos y 75 instalaciones médicas.

Kushner también dijo que la desmilitarización de Gaza "estaba comenzando ahora", y señaló que "sin seguridad nadie va a hacer inversiones".

Aseguró que el nuevo gobierno palestino tecnocrático del territorio, el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), "trabajaría con Hamás en la desmilitarización para llevar realmente los principios acordados en el documento a la siguiente fase".

Hamás se ha negado anteriormente a entregar sus armas sin la creación de un Estado palestino independiente.

Pero Trump advirtió al grupo: "Tienen que entregar sus armas y, si no lo hacen, será su fin".

Trump también insistió en que Hamás entregue el cuerpo del último rehén israelí muerto en Gaza, lo cual, según Israel, debería haber ocurrido antes del inicio de la segunda fase del plan de paz la semana pasada.

Bajo la primera fase, Hamás e Israel acordaron el alto el fuego, el intercambio de todos los rehenes israelíes vivos y muertos en Gaza por palestinos detenidos en cárceles israelíes, una retirada parcial de Israel y un aumento en la entrega de ayuda humanitaria.

El alto el fuego ha sido frágil, con al menos 477 palestinos muertos en ataques israelíes en los últimos tres meses, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ejército israelí afirma que tres de sus soldados han muerto en ataques de grupos armados palestinos.

Se informó que cinco personas murieron por fuego israelí en Gaza el jueves, cuatro de ellas en un ataque de artillería en el barrio oriental de Zeitoun, en la Ciudad de Gaza.

Las condiciones humanitarias también siguen siendo alarmantes, con casi un millón de personas sin refugio adecuado y 1,6 millones enfrentando altos niveles de inseguridad alimentaria aguda, según la ONU.

Reuters Se informó que cinco palestinos murieron el jueves por disparos israelíes en Gaza a pesar del alto el fuego.

Hamás emitió un comunicado el jueves en el que afirmó que mantenía su compromiso con el acuerdo de octubre y acusó a Israel de intentar "socavar los esfuerzos internacionales para consolidar el alto el fuego".

En su intervención en Davos, el presidente israelí, Isaac Herzog, elogió los "esfuerzos del presidente Trump y su liderazgo". Sin embargo, advirtió: "La verdadera prueba es que Hamás salga de Gaza".

El presidente de la Autoridad Palestina (AP), Mahmud Abás, que gobierna partes de Cisjordania ocupada, exigió la plena implementación del plan de paz, incluida la retirada de las fuerzas israelíes, y un papel central para la AP en la administración de Gaza.

Mientras tanto, el jefe del CNAG, Ali Shaath, anunció que el cruce fronterizo de Rafah con Egipto se abriría la próxima semana en ambas direcciones. El cruce permanece prácticamente cerrado desde mayo de 2024, cuando las fuerzas israelíes tomaron el control del lado palestino.

"La apertura de Rafah demuestra que Gaza ya no está cerrada al futuro ni a la guerra", declaró.

La guerra se desencadenó tras el ataque liderado por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes.

Israel respondió al ataque lanzando una campaña militar en Gaza, durante la cual han muerto más de 71.560 personas.