“El plan enterrará la idea de un Estado palestino”: ministro israelí aprueba expansión de asentamientos

El ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, de extrema derecha, dijo que aprobará los planes para construir más de 3.000 viviendas en un polémico proyecto de asentamientos en la Cisjordania ocupada, una medida que, según él, impedirá la creación de un Estado palestino.

El llamado proyecto E1 entre Jerusalén y el asentamiento de Maale Adumim lleva décadas congelado en medio de una fuerte oposición de la comunidad internacional.

Construir allí separaría de hecho Cisjordania del Jerusalén Oriental ocupado y obstaculizaría considerablemente su contigüidad territorial.

"El plan enterrará la idea de un Estado palestino", indicó Smotrich, según los medios de comunicación israelíes.

Los asentamientos se consideran ilegales según el derecho internacional, aunque Israel lo niega.

Es uno de los temas más polémicos entre Israel y los palestinos. Unos 700.000 colonos viven en unos 160 asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Oriental, según el grupo israelí antiasentamientos Paz Ahora.

Se trata de una tierra que los palestinos necesitan en su búsqueda para un futuro Estado independiente.

"Sionismo al más alto nivel"

"Tras décadas de presiones y congelaciones internacionales, rompemos las convenciones y conectamos Maale Adumim con Jerusalén", señaló Smotrich.

"Esto es sionismo al más alto nivel : construir, asentar y reforzar nuestra soberanía en la Tierra de Israel".

Su pronunciamiento se produce tras las declaraciones realizadas en los últimos días por un número creciente de países sobre su intención de reconocer un Estado palestino en los próximos meses, lo cual Israel ha criticado duramente.

Reuters Smotrich observa un mapa que muestra el proyecto de asentamiento E1

Smotrich anunciará el plan el jueves en una conferencia de prensa junto con el presidente del Consejo de Yesha de la organización de colonos, Israel Ganz, y el alcalde de Ma'ale Adumim, Guy Yifrach, informó el canal de noticias i24 News.

"El gobierno de Netanyahu aprovecha cada minuto para profundizar la anexión de Cisjordania e impedir la posibilidad de una solución de dos Estados", declaró la organización Paz Ahora.

"Hoy todo el mundo tiene claro que la única solución al conflicto, y la única forma de derrotar a Hamás, pasa por la creación de un Estado palestino junto a Israel".

"El gobierno de Israel nos está condenando a un continuo derramamiento de sangre, en lugar de trabajar para ponerle fin".

Smotrich, junto con el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben-Gvir, fue sancionado por Reino Unido en junio por "repetidas incitaciones a la violencia contra comunidades palestinas" en la Cisjordania ocupada.

La construcción de 3.401 viviendas en la zona E1 lleva 20 años congelada.

Durante mucho tiempo se ha visto que, de hecho, la urbanización de esa zona ha bloqueado la creación de un Estado palestino, debido a su posición estratégica que separa las áreas situadas al sur de Jerusalén de las ubicadas al norte, impidiendo una zona urbana palestina contigua que conecte Ramala, Jerusalén Oriental y Belén.

Desde el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, la presión de Israel sobre los palestinos de Cisjordania ha aumentado bruscamente, justificada como medidas legítimas de seguridad.

La gran mayoría de la comunidad internacional considera que los asentamientos son ilegales según el derecho internacional, postura respaldada por una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) el año pasado.