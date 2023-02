El país en el que las personas LGBTI son perseguidas por la policía en aplicaciones de citas

16 de febrero de 2023, 6:17 AM

Por haber crecido en Egipto, soy consciente de la homofobia generalizada que impregna cada parte de su sociedad. Pero mis amigos me dicen que la atmósfera se ha vuelto mucho más brutal recientemente y que las tácticas para rastrear a las personas LGBTI se han sofisticado .

Egipto no cuenta con una ley que explícitamente castiga la homosexualidad, pero esta investigación ha encontrado que el delito de "libertinaje", que castiga la prostitución, se está utilizando para criminalizar a la comunidad LGBTI.

La estrategia

-Policía: ¿Te has acostado con hombres antes?

-Policía: Vamos querido, no seas tímido, podemos encontrarnos en público y luego ir a mi departamento.

No son solo los egipcios los que están siendo perseguid os.

Fabricando casos

Pero cuando Laith llegó a la cita su amigo no estaba. En cambio, lo recibió la policía que lo arrestó y lo arrojó a un calabozo perteneciente de la Brigada Antivicio.

Laith dijo que las fotos prueban que fue emboscado, porque las piernas de una de las fotos no se parecen a las suyas. Una de sus supuestas piernas es más grande que la otra.

La BBC solo ha tenido acceso a archivos de casos policiales fotocopiados y parciales, por lo que no puede verificar este detalle de forma independiente.

"[El policía me] dijo: 'Puedo inventar toda una historia sobre ti si no me das nombres'", aseveró.