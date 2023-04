El paciente que se libró del VIH tras vivir 31 años con el virus gracias a un trasplante de células madre

Sin embargo, en el momento del anuncio, quiso mantener su privacidad y su nombre no fue revelado.

"No estaba listo (para hablar) en ese momento. Todo esto también fue una gran noticia para mí, y necesitaba tiempo para pensar en lo que quería hacer", le explica Edmonds a BBC News Brasil.

Ahora dice que está preparado para ofrecer su testimonio: "Quiero ser una inspiración para las personas que tienen VIH. Y también para honrar a los que no sobrevivieron".

En las últimas décadas, las nuevas terapias han tenido éxito y hoy las personas con el virus logran llevar una vida larga y saludable, y muchas ni siquiera desarrollan el sida. Pero todavía no hay cura , y las personas diagnosticadas con VIH tienen que vivir con el virus y tomar medicamentos por el resto de sus vidas.

Edmonds recibió el trasplante en 2019 en el Centro de Cáncer City of Hope en California .

"Un trasplante de células madre es un procedimiento complejo, con efectos secundarios potenciales significativos ", asegura a BBC News Brasil la doctora Jana Dickter, especialista en enfermedades infecciosas y parte del equipo que trata a Edmonds en City of Hope.

"Así que no es una opción adecuada para la mayoría de las personas que viven con el VIH. Pero es una opción para las personas con VIH que desarrollan cáncer de la sangre y que podrían beneficiarse de un trasplante para tratar la enfermedad", señala Dickter.

Diagnóstico inicial y vivir con el VIH

Edmonds dice que no tenía síntomas cuando decidió hacerse la prueba del VIH en 1988, pero ya sospechaba que podría ser portador del virus. Recibió el resultado de manos de un estudiante de medicina, que estaba haciendo prácticas en la clínica.

"Cambiaba de medicación cada vez que aparecía un nuevo medicamento. Y, en ese momento, todos eran muy malos", dice, subrayando que se sentía mal la mayor parte del tiempo , no por la enfermedad, sino por los efectos secundarios de los medicamentos

Edmonds habla con cariño de su pareja, con quien vive desde hace 31 años y con quien se casó legalmente en 2014. "(Desde el principio) tuvimos esa atracción instantánea, y se ha mantenido. No nos hemos separado desde el día que nos conocimos".

Trasplante y búsqueda de donante

Afirma que no tenía síntomas, solo un poco de fatiga. Sus médicos le dijeron que buscara tratamiento en City of Hope, y allí el personal médico le explicó los detalles del procedimiento, que sería su oportunidad de superar el cáncer y, quizás, también el VIH.

Después de tomar la decisión de seguir adelante con el trasplante, se inició la búsqueda de un donante compatible que tuviera la rara mutación genética que confiere resistencia al VIH, presente en solo alrededor del 1% al 2% de la población, según médicos de City of Hope.

"No tenía idea de si (el trasplante) iba a funcionar o no. Traté de no sacar conclusiones precipitadas, simplemente seguir con el tratamiento y ver qué pasaba", dice Edmonds.