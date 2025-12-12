El joven acusado de matar a Charlie Kirk comparece por primera vez en persona ante tribunal

El joven acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk en un campus de Utah en septiembre pasado, compareció este jueves por primera vez en persona ante el tribunal, mientras un juez deliberaba sobre el alcance del acceso de los medios de comunicación a este caso de gran repercusión.

Los abogados de Tyler Robinson, de 22 años, y la Oficina del Sheriff del Condado de Utah habían solicitado al juez que prohibiera las cámaras en la sala del tribunal, por temor a que la cobertura mediática pudiera perjudicar un juicio justo.

La viuda de Kirk y una coalición de medios de comunicación nacionales y locales abogaron por la transparencia, y el jueves un juez accedió a permitir la presencia de cámaras en la sala.

El acusado se enfrenta a varios cargos, incluido el de asesinato con agravantes, y podría ser condenado a muerte si es declarado culpable. Aún no se ha declarado culpable ni inocente.

Getty Images Robinson con sus representantes legales este jueves.

Con grilletes

Robinson se entregó a las autoridades tras una intensa búsqueda después del tiroteo contra Kirk en un evento al aire libre en la Universidad del Valle de Utah.

El acusado confesó el crimen a su padre, quien lo reconoció en las imágenes difundidas por las autoridades y finalmente lo convenció de entregarse, según informaron las autoridades.

El jueves, el acusado llegó al tribunal con grilletes en las muñecas y los tobillos.

Vestía camisa, corbata y pantalón y sonrió a sus familiares, que se encontraban sentados en la primera fila de la sala, según la cadena CBS, socia de la BBC en Estados Unidos. Su madre, su padre y su hermano estaban presentes en el tribunal.

Una coalición de medios de comunicación nacionales y locales busca preservar el acceso de la prensa al caso, argumentando a favor de la transparencia y el acceso público.

Presionan para que se publique una grabación y la transcripción de una audiencia de octubre relacionada con el caso.

La viuda de Charlie Kirk, Erika, quien ha estado luchando contra las teorías conspirativas sobre la muerte de su esposo, también ha solicitado transparencia en el caso. El mes pasado, en Fox News, declaró: "Merecemos que haya cámaras presentes".

Parte de la audiencia del jueves consistió en revisar una grabación de audio y la transcripción de una audiencia de octubre que se celebró a puerta cerrada. El juez aún está examinando este asunto.

Getty Images Robinson podría enfrentar la pena de muerte si es declarado culpable.

Orden de confidencialidad

Otra parte de la audiencia se transmitió en línea para que el público pudiera verla.

"Necesito escuchar qué información debe o no debe mantenerse en secreto o protegida, y no sería conveniente que todos escucharan lo que debería ser confidencial", dijo el juez Tony Graf.

Inicialmente, tenía previsto emitir sus fallos el jueves, pero los pospuso hasta el 29 de diciembre porque prefiere "hacerlo bien y tomarse más tiempo, en lugar de actuar precipitadamente y cometer un error".

"Debo ser preciso en mi enfoque; es un asunto importante. Tengo la intención de hacerlo", declaró el juez Graf.

Sin embargo, sí dictó una orden de confidencialidad en el caso, prohibiendo a los abogados de ambas partes hacer declaraciones extrajudiciales.

En octubre, el juez permitió que el acusado vistiera ropa de civil durante las audiencias preliminares para evitar influir en los posibles miembros del jurado, pero le exigió que usara grilletes durante las audiencias.

No se permiten fotografías ni videos de él con los grilletes puestos.

El acusado deberá comparecer en persona en la próxima audiencia, que tendrá lugar el 16 de enero.