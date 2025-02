El efecto Musk golpea a Tesla: ventas en caída y acciones en crisis

La compañía de autos eléctricos Tesla no ha empezado bien este 2025.

Las ventas de la empresa propiedad del multimillonario Elon Musk cayeron más de un 45% en enero en la Unión Europea y Reino Unido, mientras que en China, uno de sus mercados más importantes, se redujeron un 11%.

El desempeño de Tesla en Europa contrasta con las cifras de ventas de automóviles eléctricos en el viejo continente, que aumentaron más de un tercio el mes pasado.

A todo ello hay que sumar la fuerte caída del precio de las acciones de la automotriz, que se ha reducido un 30% solo en febrero, y más de un 40% desde que alcanzaron su máximo histórico a mediados de diciembre.

La caída de los títulos de Tesla tan solo esta semana ha hecho que el valor de mercado de la compañía cayera por debajo de US$1 billón por primera vez desde noviembre del año pasado.

Según los analistas, la situación que está atravesando Tesla se puede explicar en parte por la dura competencia que ha enfrentado en Europa en los últimos años de los fabricantes de China y otros países, que ofrecen vehículos eléctricos más baratos y con similares prestaciones.

Russ Mould, director de inversiones de AJ Bell, cree que esa competencia es el principal factor en la caída de las ventas de Tesla en enero.

Sin embargo, según Mould, algunos compradores puede que estén decidiendo no adquirir automóviles Tesla por el perfil cada vez más político de Elon Musk.

Getty Images Un Tesla con una pegatina que dice: "Compré esto antes de que Elon se volviera loco".

Un perfil cada vez más político

Musk se ha convertido en uno de los aliados más cercanos del presidente estadounidense Donald Trump, financiando su campaña para las presidenciales de 2024 con cientos de millones de dólares y ahora asumiendo el liderazgo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), con el que está impulsando fuertes recortes del gasto federal y despidos masivos de funcionarios públicos.

Además, el hombre más rico del mundo apoyó recientemente al partido de extrema derecha alemán AfD, felicitando a su líder después de que la formación política consiguiera los mejores resultados de su historia en las elecciones celebradas el pasado domingo en la nación europea.

Musk también ha realizado declaraciones en contra del primer ministro británico, Keir Starmer, y fue acusado de promover las violentas manifestaciones antiinmigración que sacudieron Reino Unido el año pasado.

A raíz de estas controversias, y tras el polémico gesto que Musk hizo con el brazo alzado tras la toma de posesión de Trump el 20 de enero -que muchos interpretaron como un saludo fascista-, han estado circulando en las redes sociales imágenes de automóviles y concesionarios de Tesla vandalizados con pintadas y mensajes en contra del hombre más rico del mundo.

También han aparecido en la prensa europea y estadounidense numerosos testimonios de propietarios de Teslas que han decidido deshacerse de sus vehículos por el creciente perfil político de Musk.

Hace unos días, un grupo británico llamado "Everyone Hates Elon" (Todos Odian a Elon) desplegó un cartel en una parada de autobús de Londres con la foto de Musk con el brazo alzado y el eslogan "Tesla the Swasticar". La imagen iba acompañada de la frase: "Pasa de 0 a 1939 en tres segundos", en una alusión al año en que comenzó la Segunda Guerra Mundial.

También se han visto Teslas con pegatinas que dicen cosas como "Compré esto antes de que Elon se volviera loco".

Jessica Caldwell, analista de la industria automotriz del sitio web Edmunds.com, le dijo al diario The Washington Post que en la actualidad los propietarios de Teslas se dividen en dos bandos: los que dicen que nunca volverán a comprar uno y los que diferencian entre Musk y sus automóviles.

"Estos últimos dicen: 'Me gusta mucho mi Tesla'. No necesariamente estoy de acuerdo con Musk, pero los veo como dos entidades separadas. No es como si Elon Musk estuviera en mi auto'", explicó Caldwell.

Este es el caso de Silvana Gómez, una joven residente en Miami, Florida. "Son dos cosas que no tienen relación", le dijo Gómez a BBC Mundo mientras recargaba su automóvil eléctrico.

"Tener un Tesla no quiere decir que estés a favor (de Musk), es solo un auto".

"Vendimos nuestro tesla"

Jake Nickell Jake Nickell y su esposa vendieron su Tesla debido a Elon Musk.

Pero Jake Nickell, un empresario estadounidense de 44 años que vive en Illinois, no está de acuerdo.

A lo largo de los años compró junto a su esposa tres autos Tesla. Cuando adquirieron el primero, "ambos éramos fanáticos de las nuevas tecnologías, estábamos muy contentos de ver una marca de autos eléctricos viable y queríamos apoyarlos", cuenta en diálogo con BBC Mundo.

Sin embargo, en agosto de 2021, vendieron su último Tesla. "En ese momento no creo que Musk se hubiera adentrado por completo en la política de derechas como lo ha hecho ahora, pero nos parecieron extremadamente ofensivos sus mensajes en las redes", cuenta Nickell.

"No queríamos que nos asociaran más con la marca debido al comportamiento de Musk".

En Países Bajos, una reciente encuesta realizada por el medio EenVandaag encontró que casi un tercio de los propietarios de Tesla en la nación europea están considerando vender sus automóviles debido al comportamiento de Musk.

"Musk abusa de su poder. Si hubiera sabido cómo es ahora, nunca habría comprado un Tesla", le dijo uno de los encuestados a EenVandaag.

Ese no es el caso de Nick Howe, presidente del club Propietarios de Tesla en Florida.

"Elon siempre ha inspirado fuertes emociones tanto en la izquierda como en la derecha, y comprendo perfectamente que una minoría ruidosa haya reaccionado a los acontecimientos recientes", le dijo Howe a BBC Mundo.

Getty Images Una pintada en Polonia muestra a Elon Musk junto a una esvástica nazi.

"Soy un firme partidario de la misión de Tesla. Me encanta conducir mis Teslas y nunca volveré a tener un coche de gasolina", aseguró Howe.

Desde Texas, Matt Holmes, presidente del Club de Propietarios de Teslas de Austin, argumentó que la mayoría de la gente tiene la capacidad de separar las ideas políticas de un director ejecutivo de su producto.

"He tenido nueve Teslas y no planeo cambiar en función de las inclinaciones políticas del director ejecutivo", le dijo a BBC Mundo.

"Creo que la mayoría de los propietarios de autos no los compraron en base a que sus ideas políticas coincidieran con la del director ejecutivo del fabricante", apuntó.

Matt Holmes Matt Holmes, presidente del Club de Dueños de Teslas de Austin, opina que la gente separa el producto de las ideas políticas del director ejecutivo de la empresa.

Patrik Schneider, un propietario de un Tesla en Alemania, le contó al medio Capital.de que para él el punto de inflexión llegó cuando un extraño lo interrumpió en una gasolinera, señaló su automóvil y lo acusó de ser partidario de Trump.

"Por supuesto, como conductor de Tesla, siempre fuiste el tonto: el votante del Partido Verde, el salvador del mundo, el tipo del CO2", explicó Schneider. "Pero ahora estás en una categoría que ya no es divertida".

Haciéndose eco de una iniciativa estadounidense, Schneider creó una línea de "pegatinas anti-Elon" para autos Tesla con mensajes como "compré esto antes de que Elon se volviera loco" o "Elon apesta", que comenzó a vender con éxito por internet.

Motivos para el optimismo

Getty Images Expertos señalan que la caída de las ventas de Tesla se debe a múltiples razones.

Peter Bardenfleth-Hansen, exdirector de la división de Europa, Medio Oriente y Asia de Tesla, le dijo a la BBC que la conducta de Musk era "definitivamente una de las razones de la caída" de las acciones y las ventas de la compañía, pero agregó que había una "serie de cosas que están creando un efecto dominó".

"No hay duda de que el coqueteo de Musk con la derecha en política o que aparezca en la televisión con una motosierra, no está ayudando exactamente a su imagen", dijo Bardenfleth-Hansen.

"Puede que esté consiguiendo una base de seguidores más grande dentro de un tipo específico de clientela, pero no son ellos los que están comprando los Teslas. No son ellos los que están poniendo dinero en su empresa. Así que tiene un problema", señaló.

Pese al daño que Musk pueda estar haciéndole a la imagen de Tesla, y el efecto que ello pueda tener en el desempeño de la automotriz, Russ Mould, de la plataforma de inversiones AJ Bell, insiste en que las causas de la situación por la que atraviesa la compañía son diversas.

A la fuerte competencia de las automotrices chinas, Mould agrega el nerviosismo generalizado en los mercados sobre el rumbo de las tasas de interés en EE.UU., y las preocupaciones sobre los planes de Trump de imponer aranceles a sus socios comerciales.

Pese a todo, según algunos analistas, hay motivos para el optimismo en Tesla, ya que la automotriz ha iniciado el lanzamiento de una versión actualizada de su Modelo Y, el más vendido, y se espera que presente un vehículo eléctrico más barato en la primera mitad del año, lo que podría contribuir a que aumenten sus ventas.

Hasta ahora, Musk ha hecho caso omiso a las críticas.

Cuando se le preguntó durante una conferencia telefónica en enero si sus acciones estaban afectando negativamente a Tesla, señaló a los 127 millones de seguidores que tiene en X, su plataforma de redes sociales. "Puede que no sea popular entre algunas personas, pero para la gran mayoría, mi número de seguidores habla por sí solo", dijo.

Con reportería de Cecilia Barría.