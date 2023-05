El creciente número de jóvenes surcoreanos que no salen de sus cuartos (ni para ir al baño)

28 de mayo de 2023, 9:23 AM

Un creciente número de jóvenes surcoreanos están optando por aislarse, apartándose completamente de una sociedad que cobra un precio alto por no cumplir con las expectativas .

Pero arrojando dinero al problema no lo hará desaparecer , afirman los jóvenes que se han aislado.

Yoo ahora maneja una compañía que apoya a jóvenes recluidos llamada Not Scary (No es miedoso), muy alejado de los días en que no salía de su cuarto ni siquiera para usar el baño.