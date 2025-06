El creciente número de israelíes que quieren que termine la guerra

En los 20 meses transcurridos desde el inicio de la guerra en Gaza, Amit Halevy ha recibido escupitajos y gritos, la han apedreado y le han arrojado huevos en las calles de Israel. Todo por pedir la paz.

"Nos sentábamos en silencio, un grupo de mujeres vestidas de blanco, con carteles en hebreo, árabe e inglés que decían: 'Compasión', 'paz', 'seguridad nutricional'", me contó.

"Pensábamos: ¿quién discute con la paz? Pero estas manifestaciones recibirían el mismo odio que cuando pedíamos Alto a la Ocupación o Liberación de Gaza. Un hombre nos gritó durante una sentada por la paz en Tel Aviv que deseaba que nos violaran a todas en Gaza, mientras nosotras permanecíamos en silencio con carteles que decían 'amor'".

Conocí a Amit en los primeros meses de la guerra. Nieta de sobrevivientes del Holocausto, me contó entonces cómo las conversaciones familiares sobre lo que ocurría en Gaza la llenaban de rabia y frustración. Está convencida de que las acciones de Israel equivalían a una "nazificación".

Ahora, dice, algo en su familia está cambiando.

"A mi padre puedo decirle cosas que antes no oía, y las asimila", dijo.

"Me pregunta: '¿Y qué hay de Hamás?'. Y yo le digo: 'Papá, si anoche mataron a 80 niños, no importa; como ser humano, y en concreto como judío, debes decir que esto tiene que parar ya'. Y él lo entiende".

El número de israelíes preocupados por el sufrimiento de Gaza ha ido aumentando poco a poco, pero Amit y sus amigos siguen siendo una pequeña minoría.

El Instituto para la Democracia de Israel (IDI) preguntó a los israelíes el mes pasado si el sufrimiento de los civiles de Gaza debería influir en las decisiones de su gobierno sobre la guerra. La mayoría (el 67%) respondió que Israel debería ignorarlo o considerarlo en una "medida bastante pequeña". Entre los israelíes judíos, esta cifra ascendió a más de tres cuartas partes.

Muchos israelíes, desilusionados tras más de un año y medio de combates, ahora desean el fin de la guerra; en la mayoría de los casos, esto no se debe principalmente al sufrimiento de Gaza, sino a la preocupación por los 54 rehenes israelíes que se cree que permanecen cautivos de Hamás (las cifras pueden variar), de los cuales se cree que 31 están muertos.

Getty Images La preocupación por el sufrimiento de los habitantes de Gaza está creciendo, pero la mayoría de los israelíes todavía piensa que debería tener poco o ningún impacto en las decisiones del gobierno.

"Muro de negación"

La guerra en Gaza comenzó después de que Hamás atacara a Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas y tomando como rehenes a otras 251.

Desde entonces, al menos 54.607 palestinos han muerto, según el Ministerio de Salud del territorio, dirigido por Hamás. La ONU estima que más de una cuarta parte son niños.

Tras la ruptura del alto el fuego en marzo por parte de Israel, algunos activistas compañeros de Amit han comenzado a mostrar durante sus manifestaciones silenciosas carteles de niños muertos y heridos en Gaza.

"Pensábamos que recibiríamos muchas respuestas furiosas y agresivas", dijo una de las organizadoras, Alma Beck. "Pero nos sorprendió que la gente nos preguntara quiénes eran estos niños y qué les había sucedido; tenían genuina curiosidad y preocupación".

Ella cree que muchos israelíes no conocen las historias humanas del sufrimiento en Gaza.

"El gobierno y los medios de comunicación hacen todo lo posible para proteger a los israelíes de lo que está sucediendo en Gaza. Hay un muro de negación muy, muy fuerte", dijo.

"Creo que este fue el primer ejemplo de humanización las cifras [de víctimas], de darles un rostro, de contarles una historia. Y es difícil apartar la mirada".

El miedo y la ira que galvanizaron a Israel tras los ataques de Hamás, disimulando las divisiones que hay en el país e impulsando el apoyo a la campaña militar, han dado paso al agotamiento a medida que el conflicto se prolonga.

El apoyo al conflicto ya estaba menguando hace un año. Menos de un tercio de los israelíes apoyaba una nueva acción militar en Rafah, según el IDI, mientras que casi dos tercios apoyaban un acuerdo con Hamás.

Más recientemente, varias encuestas realizadas este año por organizaciones de prestigio han revelado una mayoría a favor de un acuerdo de alto el fuego, cuyo objetivo principal es la liberación de los rehenes.

Creciente desilusión

Lee Durant/BBC Yitzchak Zitter, un reservista del ejército de Israel, cree que ya no vale la pena luchar en la guerra.

Carteles con imágenes de los rehenes y lemas de "Alto a la guerra" se extendían entre las banderas arcoíris en la Marcha del Orgullo de Jerusalén en junio.

Yitzchak Zitter, allí con su novio, actualmente sirve como soldado de reserva en el ejército israelí, pero cree que la guerra ya no vale la pena.

"No creo que nos estemos acercando a ninguno de los objetivos declarados de la guerra", dijo. "Hace un año, expresar estas opiniones abiertamente era muy impopular, especialmente en el ejército. Pero hoy, la gente está cansada de esta guerra, la odiamos, estamos hartos. Y si se incluye el tema de los rehenes, se convierte en una opinión mucho más aceptable".

La devolución de los rehenes retenidos por Hamás es, con diferencia, la principal razón que esgrimen los israelíes para querer poner fin a la guerra. En las principales manifestaciones semanales contra la guerra que se celebran aquí, los gazatíes apenas figuran.

"La empatía por quienes celebraron las masacres del 7 de octubre es muy baja", afirma Yitzchak. "Votaron por Hamás [en 2006] y, desde entonces, no han hecho mucho para deshacerse de ellos. Si viéramos protestas masivas en Gaza, tendríamos una conversación diferente".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha insistido en que su campaña militar en Gaza es crucial para liberar a los rehenes restantes. Hasta el momento, ocho cautivos vivos han sido liberados en operaciones de rescate realizadas por las fuerzas israelíes, mientras que más de 140 han sido liberados mediante acuerdos con Hamás.

Netanyahu afirma que la presión militar ha contribuido a que Hamás acepte esos acuerdos. Pero muchos de los manifestantes frente a su oficina en Jerusalén o en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv discrepan.

"No podemos traerlos de vuelta así", dijo una manifestante, la psicóloga Mayan Eliahu Ifhar. "Es un terrible error. La guerra los está matando".

Muchas familias de rehenes comparten ese sentimiento, preocupadas por la muerte de sus familiares en cautiverio a medida que la guerra se prolonga o por los ataques aéreos israelíes.

También existe una creciente desilusión sobre si el otro objetivo bélico de Netanyahu es alcanzable: la destrucción total de Hamás como fuerza militar y gobernante.

"Una guerra política"

Getty Images Los llamados a poner fin a la guerra han dejado a Netanyahu impasible hasta ahora.

Tras 20 meses, el agotamiento por la guerra ha alcanzado a las fuerzas armadas israelíes. Esta es la guerra más larga de Israel, y algunos reservistas están en su tercera o cuarta rotación. Algunos se niegan a servir: algunos por objeciones éticas, pero muchos más por la presión sobre su salud, sus finanzas y sus familias.

Sin embargo, las exigencias de poner fin a la guerra —desde las calles, en las oficinas de reclutamiento militar e incluso dentro de su propio gabinete de seguridad— han dejado a Netanyahu impasible.

Parte de la razón, según la profesora Tamar Hermann del IDI, es que la gran mayoría de quienes piden el fin de la guerra son personas que dicen que nunca votarían por él.

"La mayoría [de los israelíes] ve la guerra como una guerra política", dijo. "Si estás a favor del gobierno, estás a favor del gobierno, independientemente de lo que haga. Y si estás en contra del gobierno, estás en contra de todo lo que haga. Es blanco o negro. Y la guerra lo ha empeorado".

Temor a la reagrupación de Hamás

Lee Durant/BBC Yisrael (en la foto con su esposa) dijo que la guerra "terminará cuando Hamás sea derrotado totalmente".

Para escuchar la opinión de los partidarios de Netanyahu sobre la guerra, asistimos a una manifestación en su apoyo.

Las calles de Jerusalén que conducían a la Knéset, el Parlamento israelí, eran un mar de banderas israelíes azules y blancas, y el ruido de los enormes altavoces instalados a lo largo del recorrido era ensordecedor.

La multitud, vestida en su mayoría según las normas religiosas conservadoras, pasaba a empujones junto a autobuses con ventanas reforzadas, recién llegados de transportar a grupos de colonos desde la Cisjordania ocupada. Muchos jóvenes llevaban rifles M16 al hombro.

Me encontré con Yisrael y su esposa cerca de la entrada.

"No podemos terminar la guerra [ahora]", dice Yisrael. "Terminará cuando Hamás esté totalmente derrotado y toda la infraestructura esté totalmente destruida. Si lo dejamos ahora, lo reconstruirán todo y la situación se recuperará en tres o cuatro años".

Como casi todos los israelíes, coincidió en que era muy importante que los rehenes volvieran a casa, pero añadió que también había otras consideraciones.

"Tienen que darse ciertas condiciones", dijo. "No se puede salvar a algunas personas ahora, y que luego haya otra guerra en dos o tres años, con 1.000 muertes más. Eso no va a ayudar a nadie".

En medio de la multitud, otro manifestante, Avigdor Bargil, afirmó que la guerra solo debería detenerse "cuando Hamás se doblegue" y que los gazatíes deberían emigrar a otros países, como Indonesia, Francia y Reino Unido.

"No es su hogar, ellos la tomaron", dijo cuando le pregunté por qué los gazatíes debían abandonar su hogar. "Esta es nuestra tierra, la tierra que Dios nos dio en la Torá".

Lee Durant / BBC El manifestante Avigdor Bargil dijo: "La guerra sólo debe detenerse cuando Hamás esté de rodillas".

Sueños de anexión

Esta justificación religiosa para la apropiación de tierras palestinas ha sido un tema recurrente en los partidos nacionalistas de extrema derecha de la coalición de Netanyahu desde mucho antes de la guerra.

Miembros del gabinete, como el ministro de finanzas, Bezalel Smotrich, llevan mucho tiempo presionando a Israel para que se anexe la Cisjordania ocupada —o que reivindique su "soberanía", como él mismo lo define—, pero la guerra en Gaza y la postura del presidente estadounidense Donald Trump han alimentado los sueños de anexar también ese territorio.

Getty Images El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, aboga por la anexión de Cisjordania.

Netanyahu necesita mantener unida a su coalición o se arriesga a unas elecciones anticipadas.

Y según una encuesta del respetado centro de estudios estadounidense Pew Research Center, la idea de expulsar a los gazatíes de su territorio cuenta con el apoyo de una gran mayoría de israelíes, incluso de los laicos.

Algunos votantes de derechas están empezando a oponerse a la guerra. Pero detrás de los titulares originados por las encuestas de opinión, las divisiones sobre la guerra siguen reflejando, en gran medida, las divisiones políticas en el país.

Aproximadamente la mitad de los israelíes de derechas afirmaron en una encuesta de IDI la semana pasada que la guerra aún podría traer de vuelta a los rehenes o destruir a Hamás; solo el 6% de los de izquierdas opinaba lo mismo.

Tras un breve momento de unidad tras los ataques de Hamás, las viejas divisiones políticas han resurgido aquí, tan profundas como siempre.

Mayan Eliahu Ifhar, la psicóloga que participó en la protesta en Tel Aviv, afirma que las diferencias sobre la guerra la están separando de sus amigos, no solo de sus adversarios.

"Cuando oigo las bombas en Gaza, me destroza. Pero hay gente, incluso mis amigos, que las oyen y dicen: 'Bueno, se lo merecen'. No puedo pasar tiempo con ellos. Simplemente no puedo mirarlos a los ojos", afirma.

"Es mi hogar, mi país"

Lee Durant/BBC "La guerra los está matando", dijo sobre los secuestrados en Gaza la manifestante Mayan Eliahu Ifhar, haciéndose eco de los crecientes temores entre las familias de los rehenes.

Amit Halevy, la manifestante que describió los abusos que sufrió en las manifestaciones por la paz, decidió hace varios meses abandonar Israel por un tiempo y dirigirse a Estados Unidos para encontrar un respiro de la confrontación diaria con sus compatriotas.

Pero aquí también se ha sentido aislada.

Me contó que había asistido a una manifestación pro palestina allí, y que cuando les dijo a los asistentes que era de Israel, algunos no quisieron hablar con ella.

"Dije que estaba de su lado y que asistía a manifestaciones pro palestinas en Israel", me contó Amit. "Una chica me hizo preguntas estúpidas, como '¿Tus amigos apoyan el genocidio?'. Apoyo cualquier acción que llame a detener lo que está sucediendo en Gaza, pero veo el odio que hay en estas manifestaciones y me rompe el corazón", dijo.

Las acusaciones de antisemitismo han manchado a algunos movimientos pro palestinos en Europa y Estados Unidos, complicando la situación para israelíes como Amit.

"No creo que nadie pueda odiar a Israel tanto como yo lo odio ahora, porque me siento muy traicionada por él; y es mi hogar, mi país, mi idioma, mi gente, mis amigos", dice.

"Lo que Israel está haciendo ahora mismo es lo peor, no solo para los palestinos, sino también para los israelíes y los judíos. Será una mancha horrible para siempre", agrega.

