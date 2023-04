El creciente fenómeno de los divorcios tras décadas de matrimonio

¿Por qué gris?

"Además, la esperanza de vida se va alargando. Al llegar a los 65 años nos quedan dos décadas de vida de promedio y si uno no es feliz, ya no quiere resignarse a eso y sabe que tiene más opciones", indica la experta en relaciones.

Sin estigmas

"Para el tiempo que me queda por vivir lo que no quiero es estar con problemas, estar a disgusto" , indica sobre una de las frases que más escuchan. Otra de las frases más habituales en parejas que deciden separarse al jubilarse es la de "No reconozco a mi pareja, es como si fuera otra persona", comenta Barbas.

De la misma manera lo ve la psicóloga argentina especialista en crisis individual Beatriz Goldberg. " La gente se siente ahora con ganas de cambiar . Antes, hace muchos años, uno decía, bueno, si ya no me divorcié, ya no me divorcio. En cambio ahora, la gente con 60 y 65 años está muy saludable aún. Tienen muchos años de vida por delante".

"Las mujeres nos hemos dado cuenta de que no tenemos por qué tolerar ciertas cosas que antaño toleraban nuestras abuelas. Ya no se necesita tanto ese modelo familiar en el que uno mantiene al otro", explica Congost.

"Si no eres feliz, sabes que no tienes por qué seguir aguantando. El nivel de tolerancia en algunos casos es menor, y digo, en algunos casos, porque se sigue sufriendo en relaciones que no funcionan y que no nos damos cuenta", agrega.

La historia de Aída

"Yo platicaba con mis tías y les decía que no me gustaba esa relación, que no venía, que tomaba, que gastaba mucho. Y todo el mundo me decía: tienes buena casa, tienes buenos muebles, vistes bien, no te falta nada", comenta a BBC Mundo.