EE. UU. y Venezuela restablecen relaciones diplomáticas a dos meses de captura de Maduro

Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas y consulares.

Así lo anunció este jueves el Departamento de Estado de EE. UU.

"Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela", reza un comunicado publicado en la página web del Departamento.

La decisión se produce tras la visita de funcionarios del gobierno de Donald Trump a la nación sudamericana, y dos meses después de la operación militar estadounidense que acabó con la captura en Caracas de Nicolás Maduro y la posterior juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

"Nuestra colaboración se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente", explica en su texto el Departamento de Estado.

"EE. UU. mantiene su compromiso de apoyar al pueblo venezolano y de trabajar con sus socios en toda la región para promover la estabilidad y la prosperidad".

Ya en la víspera, Trump había señalado en redes sociales que Rodríguez "está haciendo un gran trabajo y colaborando muy bien con los representantes estadounidenses".

"El petróleo está empezando a fluir, y es muy gratificante ver la profesionalidad y la dedicación entre ambos países", añadió.

En respuesta, la presidenta encargada venezolana agradeció "la amable disposición" de su par estadounidense para trabajar en una agenda "que fortalezca la cooperación binacional en beneficio de los pueblos de Estados Unidos y Venezuela".

A finales de enero, Laura Dogu llegó a Caracas como encargada de negocios estadounidense con la misión de evaluar la reapertura de la representación diplomática.

Ese mismo mes, el gobierno interino encabezado por Rodríguez designó a Félix Plasencia como representante diplomático de Venezuela ante Washington.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países estaban rotas desde que el 23 de enero de 2019 el entonces presidente Maduro acusara a Washington de "intervencionismo".

Lo hizo después de que Trump reconociera a Juan Guaidó, líder opositor y proclamado "presidente encargado", como el dirigente legítimo del país latinoamericano.

El reciente acuerdo marca un nuevo capítulo en la relación bilateral.