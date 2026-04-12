EE. UU. se retira de conversaciones de paz con Irán sin llegar a un acuerdo

Las históricas conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad fracasan en su intento por llegar a un acuerdo de paz.

La reunión iniciada este sábado en la capital de Pakistán suponía las primeras conversaciones directas entre dos países enfrentados desde hace décadas y llegaba a los pocos días del alto el fuego alcanzado para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Pero después de horas de reunión, ambas delegaciones confirmaron que no alcanzaron un acuerdo.

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, quien encabezaba la delegación de su país, dijo en una breve rueda de prensa: "No pudimos llegar a una situación en la que los iraníes estuvieran dispuestos a aceptar nuestras condiciones".

Vance afirmó que Washington necesita un "compromiso fundamental" por parte de Teherán de no desarrollar armas nucleares.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, emitió un comunicado en el que describió las conversaciones como "intensas", pero añadió que su éxito dependía de "la seriedad y buena fe de la contraparte", en referencia a EE. UU.

Baqaei también le pidió a Washington que se abstuviera de hacer "demandas excesivas y requerimientos ilegales" y aceptara "los derechos e intereses legítimos de Irán".

21 horas de reunión

Poco antes de subirse al Air Force 2 para marcharse de Islamabad, Vance dio su versión de la reunión, auspiciada por la mediación paquistaní.

Vance dijo que las conversaciones se prolongaron durante 21 horas.

"Tuvimos una serie de discusiones sustanciales con los iraníes; esa es la buena noticia. La mala es que no hemos alcanzado un acuerdo y creo que esa es una noticia mucho peor para Irán que para Estados Unidos", afirmó.

Vance contó que había estado en permanente comunicación con el presidente Donald Trump y que habló con él entre "media docena" y "una docena de veces".

Jacquelyn Martin / Getty El vicepresidente JD Vance encabezó la delegación estadounidense en Islamabad.

El vicepresidente estadounidense insistió en que impedir que Teherán se dotara de armas nucleares era el "objetivo central" de Trump.

"Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra mejor y última oferta. Veremos si los iraníes la aceptan", añadió.

Versiones diferentes sobre las negociaciones

Ambas partes habían llegado a estas negociaciones afirmando que habían ganado la guerra, de modo que lograr un acuerdo siempre iba a ser difícil, comenta el corresponsal de la BBC Joe Inwood.

Al final parece que fue imposible. EE. UU. e Irán se marcharon culpándose el uno al otro por su fracaso.

Según los medios estatales iraníes, las "demandas excesivas" de Washington frustraron las conversaciones para poner fin a la guerra.

"A pesar de varias iniciativas de la delegación iraní, las exigencias inaceptables de la parte estadounidense impidieron el avance de las negociaciones", declaró la emisora estatal iraní IRIB en una publicación en Telegram.

Reuters Esmail Baghei, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, expresó que la conversaciones se dieron en "un ambiente lleno de desconfianza".

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo que las conversaciones tuvieron lugar en "un ambiente lleno de desconfianza, sospecha y duda" tras más de 40 días de "guerra impuesta" y poco después de que entrara en vigor un alto el fuego.

Mientras tanto, EE. UU. insistió en que fueron "flexibles" y "complacientes".

Vance afirmó: "El presidente me pidió que viniera aquí de buena fe e hiciera todo lo posible para conseguir un acuerdo. Lo hicimos y desafortunadamente no pudimos avanzar".

EL vicepresidente dijo que se marchaba tras hacer "una propuesta muy sencilla, un método de entendimiento que es nuestra última y mejor oferta".

No está claro cuáles son los próximos pasos en el acuerdo de alto el fuego de dos semanas que habían alcanzado las partes y, por ahora, no se han planeado nuevas conversaciones.

Aun así, el portavoz iraní Esamil Baghaei indicó a un noticiero estatal que nunca se esperó que EE. UU. e Irán lograran un entendimiento inmediato. "La diplomacia nunca termina", recalcó.

La pregunta clave: ¿qué ocurre después?

El alto el fuego, acordado el miércoles, había empezado en medio de amenazas apocalípticas de Trump, quien afirmaba que destruiría la civilización iraní.

No se anunció si los ataques contra Irán se reanudarán, pero ciertamente las posibilidades parecen haber aumentado, según los analistas.

En cuanto al Estrecho de Ormuz —la vía fluvial vital que Irán había bloqueado selectiva pero eficazmente— una reapertura por la via de las negociaciones parece descartada. La reciente llegada de dos buques de guerra estadounidenses al Golfo sugiere que Washington ve otra ruta.

Estas conversaciones cara a cara entre EE.UU. e Irán fueron históricas, pero pueden ser recordadas como un fracaso diplomático, comenta el corresponsal de la BBC Joe Inwood.

Reacción de Pakistán

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán emitió un comunicado en las redes sociales tras la conclusión de las conversaciones de paz, instando a Irán y EE. UU. a que "sigan cumpliendo su compromiso con el alto el fuego".

"Esperamos que ambas partes continúen con espíritu positivo para lograr una paz y prosperidad duraderas para toda la región y más allá", expresó Ishaq Dar en un mensaje publicado en X.

El ministro añadió que Pakistán seguirá desempeñando su papel de facilitador del diálogo entre ambas partes "en los próximos días".

Getty Images El ministro de Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar (der.), insiste en despempeñar un papel mediador entre Irán y EE.UU.

Un frágil alto el fuego

La reunión de Islamabad era el primer encuentro formal en décadas de enemistad entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán y por ahora no ha servido para desbloquear el conflicto entre ambos países, agravado con el inicio de la campaña conjunta de estadounidenses e israelíes contra Teherán iniciada el pasado 28 de febrero con el ataque que acabó con el líder supremo iraní, Alí Jameneí, y otros destacados dirigentes.

Teherán respondió atacando a sus vecinos aliados de Estados Unidos en el golfo Pérsico, con drones y misiles contra refinerías de petróleo y otras infraestructuras energéticas, y bloqueando el estrecho de Ormuz, por donde pasa alrededor de una quinta parte de la producción del crudo mundial, una represalia que ha provocado un encarecimiento del petróleo.

El 8 de abril, Washington y Teherán alcanzaron con la mediación de Pakistán un alto el fuego de dos semanas que llevó a la celebración de la reunión de Islamabad.

Pero las grietas en el acuerdo han sido evidentes desde el primer día.

Irán y Pakistán afirmaron que el alto el fuego incluía también el Líbano, donde Israel lleva a cabo intensos ataques contra Hezbolá, la milicia patrocinada por Irán con la que lleva años en guerra, pero Israel y Estados Unidos lo negaron y la ofensiva israelí en territorio libanés ha continuado.

Washington exigió también la apertura a la navegación del estrecho de Ormuz, pero Teherán insiste en que tiene derecho a controlar esta estratégica ruta marítima por la que ahora transitan muchos menos buques que los que lo hacían antes del estallido del conflicto.

Getty Images La apertura de la estratégica ruta marítima del estrecho de Ormuz es otra de las grandes diferencias entre Washington y Teherán.

La campaña de Israel continúa

El fracaso de las conversaciones de Islamabad deja en el aire el futuro del alto el fuego.

Horas antes de que Vance anunciara que se marchaba de Islamabad sin un acuerdo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que la ofensiva de su país contra Irán "no ha terminado aún".

"Todavía hay material enriquecido en Irán. Y, como ha dicho el presidente Trump, hace falta sacarlo. O es retirado por un acuerdo o saldrá de otra manera", dijo Netanyahu.

*Con información de los corresponsales de la BBC Joe Inwood y Caroline Davies, en Islamabad

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