EE. UU. neutraliza dron ligado a cartel mexicano y cierra el espacio aéreo de El Paso

Autoridades de Estados Unidos detectaron un dron de un cartel de la droga mexicano que "violó el espacio aéreo" de ese país en la ciudad de El Paso, fronteriza con México.

La presencia del dron motivó que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) cerrara el espacio aéreo desde la medianoche del martes por "razones especiales de seguridad" alrededor de la zona, entre los estados de Texas y Nuevo México.

Un funcionario del gobierno de EE.UU. informó a la BBC que el cierre del espacio aéreo "se debió a que un dron de un cartel mexicano violó el espacio aéreo estadounidense".

La incursión generó un despliegue de "actividad militar para inutilizarlo".

En un comunicado posterior, el Departamento de Defensa dijo que se determinó que, después de la operación, "no existe ninguna amenaza para el tráfico comercial".

La FAA levantó el cierre para los vuelos comerciales, que inicialmente había sido por 10 días, luego de unas ocho horas. "Todos los vuelos se reanudarán con normalidad", indicó en un comunicado.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que su gobierno investigará qué pasó: "Vamos a averiguar exactamente las causas de por qué lo cerraron [el espacio aéreo de EE.UU.]", señaló.

El Paso comparte la frontera con Ciudad Juárez, una urbe mexicana que históricamente ha sido disputada por varios grupos del narcotráfico para el trasiego de drogas desde otros estados de México.

Sin embargo, es inusual que los carteles realicen incursiones tan notorias a territorio estadounidense.

"No hay ninguna información del uso de drones en la frontera", dijo Sheinbaum al responder preguntas de reporteros en su conferencia de prensa matutina.

El Aeropuerto Internacional de El Paso es uno de los puertos aéreos más importantes de la frontera, con cuatro millones de pasajeros al año y en el cual operan seis aerolíneas nacionales de EE.UU.

En las inmediaciones también se encuentra un aeródromo de la base militar Fort Bliss del ejército de EE.UU.

FAA El aeropuerto de El Paso se encuentra a unos cientos de metros de la frontera con México.

Incertidumbre en El Paso

La FAA lanzó su orden de restricción para las 23:30 local del martes (06:30 GMT del miércoles), la cual suspendía todos los vuelos con origen o destino al Aeropuerto Internacional de El Paso hasta el 21 de febrero, lo que causó incertidumbre entre los residentes locales, viajeros, aerolíneas y funcionarios.

El cierre causó demoras y cancelaciones de numerosos vuelos de las aerolíneas Southwest Airlines, United Airlines y American Airlines.

El alcalde de El Paso, Renard Johnson, confirmó que no se les notificó de la medida con antelación: "Nos despertamos, al igual que muchos de ustedes, a medianoche de ayer, a la una de la madrugada, con los mensajes de texto y las llamadas que recibimos informándonos de que nuestro espacio aéreo había sido cerrado".

"Nuestra comunidad estaba asustada", aseguró en una conferencia de prensa este miércoles. "No se puede hacer algo así", añadió, y que todavía estaba esperando la respuesta de la FAA sobre la razón oficial por la que se cerró el espacio aéreo.

Los vuelos con pacientes hospitalarios fueron desviados debido al cierre, informó el alcalde. Otro vuelo que transportaba equipo quirúrgico no pudo llegar a la ciudad.

Chris Canales, un concejal que representa a una zona del suroeste de El Paso, declaró a la BBC que las autoridades locales no recibieron ningún aviso previo ni se les comunicó el motivo del cierre.

La restricción abarcaba un radio de 16 kilómetros alrededor de El Paso, incluyendo partes del sur de Nuevo México, al oeste de la ciudad de San Teresa.

"Hay algunas personas que están entrando en pánico debido a lo inusual que es esto y, si miras El Paso en el mapa, puedes ver la posición geográfica única que ocupa", dijo Canales antes de que se levantara la restricción.

La restricción en un solo aeropuerto estadounidense no tiene precedentes, según dijeron funcionarios del gobierno de EE.UU. a la agencia AFP.

En los atentados del 11 de septiembre de 2001, la FAA canceló todos los vuelos civiles en Estados Unidos durante varios días.

Con información de Olivia Ireland, Brandon Drenon y Bernd Debusmann Jr., de BBC News.