EE. UU. dice que bombardeó instalaciones militares en Irán tras interceptar ataques contra sus barcos

Comando Central de EE.UU. El Comando Central de EE.UU. dijo que protege a los buques de guerra de su país que transitan por el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos informó este jueves que bombardeó instalaciones militares en Irán en respuesta a ataques a sus barcos en el estrecho de Ormuz, mientras que Teherán afirmó que lanzó los misiles porque previamente fue atacado un petrolero iraní.

"Las fuerzas estadounidenses interceptaron ataques iraníes no provocados y respondieron con ataques de autodefensa mientras destructores de misiles guiados de la Marina de EE.UU. transitaban por el estrecho de Ormuz hacia el golfo de Omán", dijo el Comando Central de EE.UU. en un comunicado.

Las fuerzas iraníes lanzaron "múltiples misiles, drones y embarcaciones menores" mientras tres buques estadounidenses pasaban por la zona, agregó.

El alto mando militar de Irán acusó en cambio a EE.UU. de una "violación del alto al fuego" y alegó que el país norteamericano atacó un buque petrolero iraní que se dirigía hacia el estrecho de Ormuz, según un comunicado publicado en Telegram por la emisora ​​estatal iraní IRIB.

Según la versión de Teherán, las fuerzas armadas de Irán "respondieron de inmediato" atacando a los buques militares estadounidenses e infligiendo daños significativos".

La Armada de Irán respondió con "intensas ojivas explosivas" y aseguró que su inteligencia reporta "daños significativos al enemigo estadounidense", al tiempo que "tres buques enemigos invasores huyeron rápidamente de la zona del estrecho de Ormuz", según publicó en la red social X la Guardia Revolucionaria Islámica.

EE.UU. dijo que "no busca una escalada, pero permanece posicionado y listo" en el estrecho que comparten Irán de un lado y Omán del otro.

El gobierno de Donald Trump ha estado bloqueando los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz después de que sus fuerzas anunciaran el mes pasado que interceptarían o harían retroceder a los buques que se dirigieran hacia la costa de Irán o partieran de ella.

Washington busca restringir la capacidad de Teherán para obtener beneficios de las exportaciones de petróleo, en un intento por ejercer presión sobre el país, y afirma haber detenido a decenas de buques desde que comenzó la guerra a finales de febrero.

Este intercambio de ataques no es el primero desde el llamado al alto al fuego del pasado 7 de abril.

El lunes, el Comando Central de las fuerzas armadas estadounidenses informó que varios destructores de EE.UU. transitaron por el estrecho de Ormuz como parte del "Proyecto Libertad", una iniciativa destinada a mantener abiertas las rutas de navegación.

Asimismo, indicó que dos destructores de su Marina —el USS Truxtun y el USS Mason— ingresaron en el golfo Pérsico a pesar de sufrir ataques coordinados durante su travesía, que incluyeron agresiones por parte de pequeñas embarcaciones iraníes, misiles y drones.

Las fuerzas armadas estadounidenses aseguraron que ninguno de sus buques resultó alcanzado y que lograron destruir seis pequeñas embarcaciones iraníes mientras interceptaban misiles de crucero y drones.

Por su parte, Irán ha declarado que tomará como objetivos los buques estadounidenses que se encuentren en la región y que sus fuerzas han disparado contra buques de guerra de EE.UU. con el fin de disuadir su paso.

Las fuerzas iraníes han advertido que emprenderán una "acción decisiva" contra aquellas embarcaciones que no sigan la ruta aprobada por las autoridades para cruzar el estrecho.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.