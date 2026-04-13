Donald Trump lanza fuerte ataque contra papa León XIV por críticas a guerra en Irán

Donald Trump ha lanzado un inusual y feroz ataque contra el papa León XIV por su oposición a la política de inmigración de EE. UU. y a la guerra en Irán.

El presidente estadounidense acusó al pontífice de ser "débil ante la delincuencia y pésimo en política exterior" en una publicación en Truth Social, y más tarde declaró a los periodistas que "no era precisamente un gran admirador suyo".

León XIV no se ha quedado callado y ha afirmado que "no le da miedo" la Administración Trump y que seguirá pronunciándose en contra de los conflictos armados.

El papa ha sido un firme crítico de la guerra, calificando de "inaceptable" la amenaza de Trump de destruir la civilización iraní y pidiéndole que encuentre una "vía de salida" para poner fin al conflicto. Pero, en general, es raro que un ocupante del sillón de San Pedro critique directamente las declaraciones de los líderes mundiales.

Hay más de 70 millones de católicos en EE. UU., alrededor del 20% de la población. Entre ellos se encuentra el vicepresidente de Trump, JD Vance.

Las declaraciones de Trump se produjeron cuando el pontífice iniciaba un viaje de 11 días a África, su segundo gran viaje al extranjero desde que fuera elegido el año pasado.

En declaraciones a los periodistas de camino a Argelia, el papa afirmó que no quería entrar en un debate con Trump, pero que seguiría promoviendo la paz. Dijo que no consideraba que su papel fuera el de un político, sino el de difundir el mensaje de paz.

"No le tengo miedo a la Administración Trump, ni a proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio, que es para lo que creo que estoy aquí, para lo que la Iglesia está aquí", declaró a los periodistas.

"No quiero entrar en un debate con (Trump)", añadió.

"Hay demasiada gente que sufre en el mundo hoy en día. Se está matando a demasiadas personas inocentes. Y creo que alguien tiene que levantarse y decir: hay una forma mejor de hacer esto".

Reuters

Es poco habitual que un papa se pronuncie directamente sobre las declaraciones de los líderes mundiales.

El presidente de EE. UU. escribió en una publicación del domingo que el papa "debería espabilarse" y dijo que era "débil en materia de armas nucleares", aparentemente en referencia a los intentos de Teherán de convertirse en una potencia nuclear, citados como una de las razones para que EE. UU. e Israel entraran en guerra con Irán.

También sugirió que el pontífice fue elegido "porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el presidente Donald J. Trump".

"Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano".

Cuando más tarde los periodistas le pidieron que explicara la publicación, dijo: "No creo que esté haciendo un buen trabajo, supongo que le gusta el crimen".

"Es una persona muy liberal, y es un hombre que no cree en acabar con la delincuencia; es un hombre que no cree que debamos meternos con un país que quiere armas nucleares para poder volar el mundo por los aires", añadió el presidente.

Las reacciones

Las declaraciones de Trump provocaron críticas inmediatas por parte de los católicos, y un experto comparó sus comentarios con la relación de papas anteriores con los dictadores fascistas durante la Segunda Guerra Mundial.

"Ni siquiera Hitler o Mussolini atacaron al papa de forma tan directa y pública", afirmó Massimo Faggioli, citado por Reuters.

El papa ha aprovechado numerosos discursos públicos para denunciar los conflictos mundiales e instar a la distensión en Medio Oriente.

Cuando Trump amenazó a Irán, afirmando que "toda una civilización morirá esta noche", él respondió calificando la declaración de "verdaderamente inaceptable".

En su discurso de Pascua, el pontífice afirmó, sin mencionar directamente a ningún país, que la gente se estaba acostumbrando a la violencia y se mostraba indiferente ante miles de muertes.

"Que quienes tienen armas las depongan. Que quienes tienen el poder de desencadenar guerras elijan la paz", dijo.

También ha criticado la política de inmigración de línea dura de Trump, cuestionando si era posible que alguien fuera "provida" —un término normalmente asociado a los opositores al aborto— si estaba de acuerdo con lo que él describió como el "trato inhumano a los inmigrantes".

Se considera que el papa León XIV continúa la tradición humanitaria de su predecesor, el papa Francisco, quien afirmó que Trump "no era cristiano" durante la campaña electoral de 2016 debido a su discurso antiinmigrante.

Trump calificó al difunto papa de "vergonzoso".