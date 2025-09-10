Disparan contra comentarista conservador Charlie Kirk en evento en universidad de EE. UU.

El activista conservador estadounidense Charlie Kirk recibió un disparo durante un evento en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en el oeste de EE.UU.

El comentarista de 31 años resultó herido y fue evacuado instantes después del tiroteo, informaron las autoridades universitarias.

Kirk, un ferviente simpatizante del presidente Donald Trump, es famoso por encabezar el grupo estudiantil conservador Turning Point USA.

La policía confirmó a la BBC que se produjeron disparos en el evento al que asistían decenas de personas, la mayoría estudiantes.

En las imágenes del incidente, se ve a una multitud corriendo en todas las direcciones tras escucharse el disparo.

El portavoz de la Universidad del Valle de Utah, Scott Trotter, explicó que el ataque se produjo poco después del inicio del evento: "Se escuchó un solo disparo en el patio, cerca del área de restaurantes del campus".

Minutos después, la policía del campus informó en X que había un detenido: "Hoy, alrededor de las 12:10, se realizó un disparo contra el orador invitado, Charlie Kirk. Resultó herido y fue trasladado del lugar por su equipo de seguridad. La policía del campus está investigando y hay un sospechoso detenido", dice la publicación.

Jason Chaffetz, un excongresista estadounidense, que asistió al evento con su hija declaró a la cadena Fox News que "todo el mundo se tiró al suelo" después del disparo

"El disparo fue directamente contra él", afirmó Chaffetz, asegurando que había hablado con Kirk justo antes de que comenzara el evento.

Reuters Kirk comenzaba a hablar ante los estudiantes cuando recibió un disparo.

Reuters Los asistentes corrieron para ponerse a salvo luego del ataque.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó que Kirk recibió un disparo y pidió oraciones por él: "Es un gran tipo en todos los sentidos. ¡Que Dios lo bendiga!".

Kirk ha desarrollado una carrera en el ala conservadora de la política de EE.UU. como comentarista y presentador de podcasts con millones de seguidores.

Es conocido principalmente por ser el fundador de Turning Point USA, una organización sin fines de lucro que busca difundir ideas conservadoras entre los estudiantes de los campus universitarios estadounidenses.

Tiene 5,2 millones de seguidores en X y 7,3 millones en TikTok.

La Universidad del Valle de Utah informó del cierre del campus y la cancelación de clases "hasta nuevo aviso".

"La policía está investigando. Abandona el campus inmediatamente. Sigue las instrucciones de la policía", pidió a los estudiantes y personal académico.