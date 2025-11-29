"Di a luz al bebé de mi mejor amiga por una promesa que le hice en la adolescencia"

Georgia Barrington acaba de ser madre, pero no fue ella quien dio a luz a su hija. Ese momento le perteneció a su mejor amiga, Daisy Hope, quien llevó al bebé en su vientre tras una promesa que se hicieron en la adolescencia.

Estas dos mujeres han sido inseparables toda su vida. Se consideran "hermanas del alma" y han crecido juntas, con sus padres siendo mejores amigos.

Su cercanía en la infancia se convertiría más tarde en la base de un acto de generosidad que les cambió la vida.

A los 15 años, a Georgia le dijeron algo que ninguna joven espera oír: había nacido sin útero y nunca gestaría un hijo.

El diagnóstico, síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH), afecta a aproximadamente a 1 de cada 5.000 mujeres, y para Georgia, fue como si su futuro se hubiera reescrito en un instante.

"Fue devastador, todo mi mundo se derrumbó", recuerda. "Siempre crecí pensando que sería madre, pero me lo arrebataron y todo lo que alguna vez soñé se esfumó".

La familia de Georgia la ayudó a aceptar el diagnóstico, al igual que su mejor amiga de la infancia, Daisy Hope.

En aquel entonces, Daisy no era especialmente maternal y recuerda vívidamente el diagnóstico y lo injusto que le pareció que su amiga, que siempre había querido tener un hijo, no pudiera.

"Quería que se sintiera bien y, para darle la esperanza de que no era el fin del mundo, le dije que algún día gestaría un bebé para ella", cuenta en el podcast de la BBC Ready to Talk, presentado por Emma Barnett.

"No creo haber entendido lo que decía entonces, pero siempre supe que esto era algo que iba a hacer por Georgia".

Georgia Barrington Georgia y Daisy han sido mejores amigas desde la infancia y crecieron juntas.

Más de una década después, Daisy cumplió su promesa y en 2023 ambas mujeres comenzaron el proceso de Fecundación in vitro (FIV).

Georgia se había formado como matrona, sumergiéndose en un mundo del que temía no poder formar parte.

"Una vez me preguntaron si esta era la carrera adecuada para mí", dice. "Pero, en realidad, me ayudó a sanar y, en el fondo, sabía que tendría un hijo de una forma u otra".

Años después, Daisy tuvo su primer hijo, con Georgia como matrona, y convertirse en madre fortaleció su convicción de cumplir su promesa.

"El amor que sentía por mi hija era increíble y pensé que todas deberían poder sentir lo mismo", dice.

Admite que al principio fue un poco ingenua, ya que tuvo un embarazo sin complicaciones y, por lo tanto, "dio por sentado que todo volvería a ir sobre ruedas".

"La esperanza se desvaneció"

Quedó embarazada del primer embrión y todo parecía transcurrir con normalidad, y ambas mujeres se permitieron creer que el futuro que habían imaginado finalmente estaba sucediendo. Pero una ecografía a las siete semanas reveló un útero vacío.

Georgia recuerda el momento en que la enfermera le dijo que no veía nada en la ecografía.

"Sentí una sensación de desánimo y se desvaneció toda esperanza", dice.

"Nunca había sentido esa tristeza en mi vida y pensé que era culpa mía", admite Daisy, a quien el dolor la abrumaba, sintiendo que había decepcionado a su amiga, mientras que Georgia luchaba por comprender que ni siquiera su intento más prometedor había tenido éxito.

Ambas coinciden en que lo que se suponía que sería uno de los días más felices de sus vidas se convirtió en uno de los peores, y una semana después se confirmó que el embrión no se había convertido en un bebé.

Aun así, lo intentaron de nuevo y, en la segunda vez, algo se sintió diferente, como dice Daisy: "Cuando descubrí que estaba embarazada de nuevo, pensé que el mundo no podía ser tan cruel dos veces".

Georgia Barrington Daisy dice que siempre supo que iba a gestar el bebé de Georgia.

"Afortunada y agradecida"

Seis semanas después, ambas se sentaron en una habitación de hospital conteniendo la respiración mientras un pequeño latido aparecía en la pantalla, pero más tarde ese mismo día, Daisy comenzó a sangrar profusamente.

"Pensé que estaba pasando de nuevo y estaba aterrorizada", dice.

Sangró durante seis horas y estaba convencida de que había sufrido un aborto espontáneo, pero cuando los médicos la revisaron, el latido seguía presente y el embarazo llegó a término.

Daisy se puso de parto un poco antes de lo esperado y hace unos meses dio a luz a una niña.

Georgia estaba tan abrumada en ese momento que "olvidó comprobar el sexo del bebé".

"En cuanto vi la cabeza del bebé, me enloquecí y lloramos".

Dice que todavía le cuesta creer que realmente tiene un hijo y desearía poder "aprovechar este momento y tenerlo a mis 15 años, sentada en la consulta del médico de cabecera".

Mientras Georgia habla de lo "afortunada y agradecida" que se siente, Daisy dice que siempre supo que ayudaría a su mejor amiga en todo lo que pudiera.

"Tenemos este vínculo que nadie tendrá jamás con sus amigos porque hemos pasado por algo muy personal", dice Daisy, añadiendo lo especial que es su amistad.

