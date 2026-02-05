Detalles inéditos sobre muerte de Jeffrey Epstein que revelaron últimos archivos divulgados

Advertencia: esta historia tiene contenido gráfico que podría resultar perturbador para algunos lectores.

El gobierno estadounidense publicó fotos inéditas que muestran el cuerpo de Jeffrey Epstein tendido en una camilla y siendo atendido por médicos inmediatamente después de su muerte.

Veinte imágenes, muchas de las cuales son demasiado explícitas para mostrarlas, se publicaron como parte de un informe desclasificado del FBI sobre la muerte de Epstein cuando estaba bajo custodia, así como de la autopsia y documentos internos de la prisión.

Estas imágenes se encuentran entre los millones de documentos publicados el viernes por el Departamento de Justicia de EE.UU. (DoJ) en la última parte de la divulgación de los archivos de Epstein.

Epstein fue encontrado muerto en su celda el 10 de agosto de 2019. Estaba recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York antes del juicio en su contra por cargos de tráfico sexual y conspiración.

El informe del FBI, titulado "Investigación sobre la muerte de Jeffrey Epstein", parece ser una indagación sobre su muerte realizada por la oficina local de la agencia en Nueva York.

El informe de 23 hojas lleva la anotación de "no clasificado" estampada en cada página.

Los documentos sin editar, consultados por BBC Verify, muestran primeros planos del cuello de Epstein y signos visibles de lesiones.

También contienen detalles de la autopsia y un informe psicológico sobre su salud mental en los días previos a su suicidio.

Varias fotos muestran a Epstein tendido en una camilla mientras los médicos intentan reanimarlo. Están fechadas el 10 de agosto de 2019 y son las 06:49 hora local, unos 16 minutos después de que lo encontraran inconsciente en su celda.

Se desconoce la ubicación de las fotos, pero Epstein fue trasladado a un hospital cercano a las 06:39, donde fue declarado muerto, lo que sugiere que fueron tomadas allí.

Otras tres fotos tienen notas que indican que fueron tomadas en un hospital. Muestran un primer plano de su cabeza y una lesión visible en el cuello. El nombre de Epstein aparece en cada fotografía, pero su primer nombre está mal escrito como "Jeffery" en lugar de Jeffrey en algunas de las imágenes.

Department of Justice

BBC Verify realizó búsquedas inversas de imágenes de las fotos recién divulgadas del cuerpo de Epstein y no pudo encontrar versiones anteriores publicadas en línea antes del 30 de enero.

También encontramos otro material que corrobora la información divulgada en los archivos, incluyendo un informe de 89 páginas de la autopsia de Epstein presentado por el Departamento de Justicia y la Oficina del Médico Forense en Jefe (OCME) de Nueva York, y correos electrónicos de la oficina local del FBI en Nueva York que contienen las mismas imágenes censuradas.

Partes del informe post mortem de Epstein realizado por la OCME también aparecen en el informe, incluyendo imágenes de dos fracturas en el cartílago tiroides de Epstein en el cuello.

El informe del FBI incluye una cronología de seis páginas de la detención de Epstein en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York desde su arresto por cargos federales de tráfico sexual el 6 de julio de 2019 hasta su muerte.

Revela que Epstein fue puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio después de que intentó quitarse la vida el 23 de julio de 2019.

Epstein acusó a su compañero de celda, Nicholas Tartaglione, un ex agente de policía que enfrenta cargos de asesinato, de intentar matarlo en ese momento.

BBC

En una reunión con un psicólogo al día siguiente, Epstein declaró que no tenía "ningún interés en suicidarse" y que "sería una locura" quitarse la vida, según el documento.

El 25 de julio declaró: "Estoy muy involucrado con el caso para pelearlo, tengo una vida y quiero volver a vivir mi vida", según el informe del psicólogo.

Otros documentos publicados por el DoJ muestran que el director de la prisión aconsejó que Epstein no fuera alojado solo y enfatizó en la necesidad de realizar "revisiones cada 30 minutos" de su celda y "rondas sin previo aviso".

El compañero de celda de Epstein fue liberado el día antes de su muerte.

La noche del 9 de agosto, los guardias de la prisión tampoco realizaron las revisiones programadas para las 3:00 y las 5:00, según consta en los documentos de la prisión, y el sistema de cámaras de la unidad también estaba fuera de servicio. Su cuerpo fue descubierto durante una revisión matutina realizada por el personal.

Una segunda versión censurada del mismo informe del FBI, de solo 17 páginas, también se publicó como parte de los archivos de Epstein.

No incluye el informe del psicólogo ni la cronología de su detención, y las imágenes del archivo están censuradas. No está claro por qué se incluyeron en los archivos las versiones censuradas y no censuradas del informe.

Se contactó al DoJ para obtener declaraciones. El FBI declinó hacer comentarios.

Información adicional de Josh Cheetham.