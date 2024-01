"Darle este regalo a un extraño cambió completamente mi vida"

"Me preguntaba si les gustaría tener uno de mis riñones"

Mi amiga de atletismo Alice me contó que ella le iba a donar un riñón a un extraño al año siguiente. Uno puede sobrevivir con un solo riñón, así que ella no veía la razón para no donar el otro. Para mí, eso tenía mucho sentido.

La gente me decía que hacer eso era una locura, o que era muy peligroso, o que les daba demasiado miedo. Me di cuenta de que no todos pensaban como yo, con lo cuál no debía haber mucha gente haciendo esto, y eso aumentó mi determinación de ayudar.