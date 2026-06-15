¿Cuándo volverán las economías mundiales a la normalidad tras acuerdo entre EE. UU. e Irán?

Más de tres meses después de que Estados Unidos e Israel iniciaran su guerra contra Irán, la Casa Blanca y el régimen iraní han acordado un marco para poner fin de manera más duradera a las hostilidades.

La crisis en Medio Oriente hizo que los precios globales del petróleo se dispararan, ya que el conflicto cerró de facto una de las principales rutas marítimas del mundo para el transporte de petróleo, gas natural licuado y otros bienes esenciales, limitando la oferta global.

Sin embargo, los expertos advierten que el regreso a la normalidad en el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz llevará tiempo, y que el impacto de la guerra seguirá afectando a la economía global durante posiblemente varios meses más.

¿Con qué rapidez volverá a abrirse el estrecho de Ormuz?

"¡Que fluya el petróleo!", escribió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una publicación en redes sociales en la que celebró el acuerdo que, según afirmó, incluiría la reapertura del estrecho al tráfico comercial.

"Los barcos están comenzando a moverse", declaró Trump este lunes, "cargados de petróleo, saliendo del estrecho de Ormuz", el cual, dijo, está "totalmente seguro, protegido y sin riesgos".

BBC Verify ha estado revisando datos de seguimiento de barcos que parecen mostrar que los niveles de tráfico siguen siendo bajos en el estrecho de Ormuz, a pesar del anuncio.

Según el sitio web de seguimiento de buques MarineTraffic, solo dos embarcaciones con rastreadores de ubicación activos han salido de la vía navegable desde el domingo: un buque granelero y un petrolero.

El estrecho ha estado cerrado a la mayoría del tráfico marítimo desde el 28 de febrero, con solo un número limitado de embarcaciones afines a Irán capaces de atravesarlo.

Cientos de embarcaciones han quedado varadas en el golfo, y el riesgo de minas marinas o ataques con drones ha aumentado el peligro para las tripulaciones y ha impedido el paso seguro.

Neil Shearing, economista jefe del grupo Capital Economics, señaló que aún está por verse si el último acuerdo "representa una tregua frágil o un arreglo duradero".

Añadió que es probable que "lleve algo de tiempo que los flujos de petróleo a través del estrecho vuelvan a los niveles previos a la guerra".

"Incluso si los barcos ahora tienen paso seguro, los petroleros están en el lugar equivocado, las instalaciones de producción y refinación de petróleo necesitan volver a plena capacidad, y seguirán existiendo dudas sobre el costo y la disponibilidad de seguros para los buques que atraviesan el estrecho", dijo.

Incluso antes del acuerdo, durante el alto el fuego en curso, las compañías navieras se mostraban en gran medida reacias a intentar mover sus barcos fuera del estrecho, y sacar esas embarcaciones será su primera prioridad.

La danesa Maersk es la segunda mayor naviera del mundo y tiene cinco barcos que han quedado varados en el Golfo debido a este conflicto. La empresa señaló que es demasiado pronto para evaluar cómo el acuerdo afectará el sector del transporte y la logística y que, por ahora, no hay cambios en sus operaciones en la región.

El gigante naviero alemán Hapag-Lloyd tiene cuatro barcos atrapados en el estrecho y espera poder sacarlos durante el fin de semana, una vez que se firme el acuerdo y se despejen las minas restantes.

¿Qué significa eso para los precios del petróleo a partir de ahora?

BBC

Normalmente, alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado pasa por el estrecho, y la paralización efectiva del tráfico ha incrementado los precios del petróleo. Esto, a su vez, ha tenido un efecto en cadena sobre los costos de la gasolina, el diésel y el combustible para aviones.

Durante el conflicto, el precio del crudo Brent, referente mundial, alcanzó un máximo de alrededor de US$120 por barril, mientras que antes de que estallaran las hostilidades estaba justo por debajo de los US$70.

Tras conocerse el acuerdo marco, el Brent cayó a US$83,55 por barril.

El presidente Trump afirmó que el estrecho de Ormuz se abrirá una vez que el "acuerdo" se firme el viernes. Florence Schmit, estratega sénior de energía en Rabobank, dijo que existe una "fuerte posibilidad de que veamos mucha volatilidad" en el período antes de la firma del acuerdo.

"Hay cosas que no están confirmadas por ambas partes -cosas importantes-: no sabemos si el acuerdo se firmará", declaró a la BBC.

"Lo que hemos visto hasta ahora es un acuerdo por 60 días para la apertura del estrecho, pero ¿qué ocurrirá después de eso? ¿Y si los iraníes quieren volver a introducir un sistema de peaje? Un acuerdo de paz completo aún podría estar muy lejos", apuntó.

A pesar de ello, Schmit afirmó que la normalidad en el sistema, incluidos los precios, "podría volver a finales de año" si se acuerda un alto el fuego total. Esa normalidad incluiría el regreso a los niveles previos a la guerra de 26 petroleros diarios de crudo atravesando el estrecho.

Con los titulares positivos actuales y la venta impulsada por el ánimo del mercado, dijo que existe la posibilidad de que el precio caiga por debajo de los US$80 por barril, pero que luego podría promediar nuevamente hacia finales de año en torno a los US$80 y un poco más, a medida que "se elimina el factor geopolítico" y el mercado evalúa la realidad de la situación.

¿Cuál podría ser el impacto en el precio de los alimentos?

Getty Images Por el estrecho de Ormuz transita una parte importante de los fertilizantes requeridos para producir comida.

Los precios mundiales de los alimentos también podrían verse favorecidos si el suministro de fertilizantes vuelve a niveles cercanos a la normalidad. El coste de los fertilizantes -un derivado del petróleo- se ha disparado, ejerciendo presión sobre los agricultores.

Maurizio Carulli, analista global de energía de Quilter Cheviot, señaló que el alto el fuego "debería ayudar a aliviar la presión inmediata en los mercados de fertilizantes", aunque los efectos no serán inmediatos.

Añadió que aproximadamente un tercio de los fertilizantes comercializados y grandes volúmenes de gas natural -utilizado para fabricar fertilizantes nitrogenados- transitan por el estrecho de Ormuz, y que los "daños persistentes en la infraestructura energética" requerirán tiempo para ser reparados.

"Además, la temporada de cultivo ya ha comenzado en varias partes del mundo, por lo que la reanudación de los suministros de fertilizantes nitrogenados y fosfatados llegará demasiado tarde para los cultivos agrícolas, lo que afectará negativamente a la producción mundial", indicó.

El combustible para aviones -otro derivado del petróleo- ya ha experimentado un ligero descenso de precio en el mercado del noroeste de Europa (NWE, por sus siglas en inglés).

El precio del NWE ha bajado a US$1.033 por tonelada, frente a los US$831 por tonelada previos al conflicto y los cerca de US$1.840 alcanzados en su punto máximo.

Reuters

¿Qué otros efectos podríamos ver a raíz del acuerdo entre Estados Unidos e Irán?

La guerra con Irán ha afectado a economías de todo el mundo, ya que el aumento en los costos de la energía ha elevado los precios de los combustibles, provocando un repunte de la inflación. Esto ha presionado a los bancos centrales para subir las tasas de interés con el fin de mantener la inflación bajo control.

En Reino Unido, antes de que comenzara la guerra, se esperaba ampliamente que el Banco de Inglaterra recortara las tasas de interés este año. Pero estas previsiones cambiaron rápidamente a medida que se disparaban los costos de la energía, y ahora se espera que el banco mantenga las tasas, o incluso que las aumente más adelante en el año.

"Justo la semana pasada, los mercados estaban anticipando dos subidas de tasas para principios de 2027. Las probabilidades ahora han cambiado a una sola subida de tasas para diciembre y luego, potencialmente, ningún cambio durante al menos la primera mitad de 2027", comentó Russ Mould, director de inversiones en AJ Bell.

"Eso podría significar que las empresas tengan mayor confianza para contratar a más personas, que los consumidores estén más dispuestos a gastar dinero y que el mercado inmobiliario se reactive tras haberse enfriado para los vendedores en los últimos meses", añadió.