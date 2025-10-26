¿Cuáles son los motivos de Donald Trump para sancionar a Gustavo Petro?

Estados Unidos incluyó este viernes al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a su hijo mayor, Nicolás Petro, al ministro del Interior, Armando Benedetti, y a la primera dama, Verónica Alcocer, en la lista negra donde el país designa a personas supuestamente asociadas con el narcotráfico.

En la publicación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), también conocida como "Lista Clinton", ya había sido incluido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en 2017.

La decisión se produce tras varias semanas de tensas declaraciones entre Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien lo acusó el domingo de ser el supuesto "líder del narcotráfico" en Colombia, una afirmación rechazada por el colombiano.

El anuncio también se da en medio de la escalada de la campaña militar estadounidense contra lo que ha llamado una "guerra contra las drogas", la cual ha incluido ataques en aguas internacionales contra 10 embarcaciones supuestamente controladas por organizaciones criminales.

"El Tesoro sanciona al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por su rol en el tráfico ilícito de drogas", dice la cuenta del Departamento en la red social X.

Más tarde, el gobierno entregó detalles sobre los motivos que fundamentan la decisión.

"Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"El presidente Petro ha permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad", apuntó.

Inmediatamente, Petro respondió a la medida. "La amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC", escribió en X, refiriéndose a un senador republicano por Ohio.

"Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína", añadió Petro.

Reuters Las críticas sobre Petro se incrementaron desde que estuvo en Nueva York el mes pasado, donde asistió a la Asamblea General de la ONU y participó en un mitin pro palestina.

Bienes bloqueados

Como resultado de la medida, informó el Departamento del Tesoro, "todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas" que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses, "quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC".

Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50% o más, "también queda bloqueada", agrega el documento.

Las regulaciones de la OFAC, apunta el comunicado, generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro de Estados Unidos que involucren bienes o intereses de las personas que integran la lista.

Esta lista de "Nacionales Especialmente Designados" incluye personas, grupos y entidades sancionados por el gobierno estadounidense. Fue creada durante el gobierno de Bill Clinton (1993-2001) para monitorear y hacer cumplir las sanciones financieras y comerciales de Estados Unidos.

Sin embargo, aquel listado solo incluía presuntos narcotraficantes, mientras que la actual es mucho más amplia.

Régimen narcoterrorista

El Departamento del Tesoro argumentó que la cocaína de Colombia suele ser comprada por carteles mexicanos, quienes luego la introducen de contrabando a Estados Unidos a través de la frontera sur.

Se trata de una sustancia regulada que representa una importante amenaza para Estados Unidos, "a pesar de la reciente y frívola comparación de Gustavo Petro sobre su consumo con el whisky", apuntó.

Según el gobierno estadounidense, Petro ha otorgado beneficios a "organizaciones narcoterroristas" bajo el auspicio de su plan de "paz total", entre otras políticas, generando niveles récord de producción de cocaína.

El 15 de septiembre, e Ejecutivo estadounidense determinó que Colombia es un importante país de tránsito o de producción de drogas ilícitas y que está "incumpliendo manifiestamente" sus responsabilidades en materia de control de drogas.

Departamento de Defensa de EE. UU. EE. UU. ha lanzado ataques letales contra al menos 10 embarcaciones en el Caribe bajo el argumento de que transportaban droga.

Así fue como por primera vez en tres décadas, Washington eliminó al país sudamericano de la lista de naciones que luchan contra el narcotráfico.

"Estados Unidos nos 'descertifica' después de decenas de muertes de policías, soldados, gente del común, tratando de impedir que les llegue la cocaína", dijo Gustavo Petro durante un Consejo de Ministros en respuesta a la medida.

Y el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó en medios locales que Colombia suspendería la compra de armas a Estados Unidos.

Justificando la decisión de este viernes, el gobierno de Trump sostuvo que Petro ha tenido un "comportamiento errático" y citó como ejemplos que el presidente colombiano compartió en 2024 información confidencial obtenida a través de canales seguros de comunicación contra el lavado de dinero, amenazando la integridad del sistema financiero internacional.

"También se alió con el régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro Moros y el Cártel de Los Soles", menciona el comunicado emitido por el Tesoro.

Petro, continúa, fue incluido en la lista "por haber participado o intentando participar en actividades que han contribuido significativamente, o representan un riesgo significativo de contribuir significativamente, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción".

Getty Images Trump ha calificado a Petro de "lunático" y le ha acusado de estar implicado en el tráfico de drogas.

Una escalada del conflicto

La tensión entre ambos gobiernos ha venido escalando sostenidamente en los últimos días.

Trump anunció que suspendería "subsidios y pagos" a Colombia y advirtió al gobierno de Petro que, si no ponía fin a lo que considera "campos de exterminio" causados por la producción de drogas, "EE. UU. los cerraría por él", y "no de forma amable".

El contraataque de Petro no se hizo esperar. "Trump está engañado de sus logias y asesores (...) Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas", respondió en X.

En medio de las duras declaraciones, la Cancillería de Colombia consideró que el mensaje de Trump "contiene una amenaza directa a la soberanía nacional al plantear una intervención ilegal en territorio colombiano".

La disputa llega después de que Petro acusara a Washington de violar la soberanía de Bogotá y matar presuntamente a un pescador colombiano en medio de la campaña militar estadounidense contra presuntos narcotraficantes en el Caribe.

Mientras la tensión aumentaba, Washington repatrió a un colombiano y un ecuatoriano a sus países, sobrevivientes de otro ataque la semana pasada contra una lancha próxima a costas sudamericanas.

El choque entre Petro y Trump es el más reciente de varias fricciones originadas desde el regreso del estadounidense a la presidencia, ideológicamente opuesto al colombiano.