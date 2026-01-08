Cuáles son las tres fases del plan de cambio de EE. UU. para Venezuela





Estabilización, recuperación y transición.

Así detalló el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, las tres fases del plan del gobierno de su país para consolidar el cambio en Venezuela.

Lo ha hecho este miércoles, al exponer la estrategia ante el Congreso de su país, cuatro días después de la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y su traslado a Nueva York para responder por cargos de "narcoterrorismo" ante la Justicia.

Ya el presidente de EE.UU., Donald Trump, había adelantado que será él quien "gobernará" Venezuela hasta que se complete allí "una transición segura, apropiada y juiciosa".

"No queremos que esto descienda en el caos", confirmó ahora su secretario de Estado.

Así, Rubio explicó que la primera fase del plan estará enfocada en la estabilización del país.

"Parte de esa estabilización, y la razón por la que entendemos y creemos que tenemos la mayor influencia posible, es nuestra cuarentena", sostuvo el funcionario.

En ese punto, Rubio adelantó que EE.UU. tomará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano, los venderá en el mercado a precios internacionales y controlará la forma en que se distribuyan los ingresos obtenidos de esas transacciones.

Es algo que ya había adelantado Trump el martes, cuando aseguró en un mensaje compartido en su red social Truth Social que Venezuela entregaría a EE.UU. esa cantidad de crudo.

Según destacó el colaborador de BBC Mundo en Venezuela Gustavo Ocando, el anuncio de Trump ocurría horas después de que algunos medios informaran de que 11 buques cisterna de Chevron, la única compañía petrolera estadounidense que opera en Venezuela, iban de camino hacia el país sudamericano.

De acuerdo a Ocando, la cifra de entre 30 y 50 millones de barriles equivaldría a la del petróleo venezolano que está retenido desde que EE.UU. impuso un bloqueo en diciembre.

"Ese dinero se manejará de tal manera que controlaremos su distribución para beneficiar al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen", aclaró este miércoles Rubio.

E hizo referencia a la incautación, apenas horas antes, de dos petroleros vinculados al crudo venezolano.

"Como han visto hoy, dos barcos más fueron incautados. Estamos en medio de este proceso y, de hecho, a punto de cerrar un acuerdo para tomar todo el petróleo que tienen, el petróleo que está estancado en Venezuela", explicó Rubio.

Uno de los buques, el Marinera (previamente denominado Bella 1), navegaba por las aguas del Atlántico Norte bajo bandera rusa, mientras que el segundo, conocido como M/T Sofia, operaba en el mar Caribe.

Ambos, alega el país norteamericano, violaban sus sanciones.

Getty Images Delcy Rodríguez es la presidenta interina de Venezuela.

Tras la estabilización, una transición

Rubio visualizó la segunda etapa de la intervención bajo el término "recuperación", vinculada a la reintegración de Venezuela al mercado global.

"La segunda fase será la llamada recuperación, que consiste en garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano de forma justa", precisó.

El secretario de Estado estadounidense adelantó que, paralelamente, se impulsará un marco de reconciliación política.

"Se comenzará a generar un proceso de reconciliación nacional en Venezuela para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país y comenzar a reconstruir la sociedad civil", enfatizó Rubio.

La secuencia planeada por el gobierno de Trump culminará, según el secretario de Estado, en una etapa definitiva que consolidaría la transformación política interna del país.

"Y la tercera fase, por supuesto, será de transición. Parte de esto se solapará. Se lo he descrito con gran detalle", concluyó.