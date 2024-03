Corte Suprema de EE. UU. falla a favor de Trump y le permite aparecer en boletas presidenciales

El caso llegó al máximo tribunal de EE.UU. después de que la Corte Suprema del estado de Colorado decidiera que el expresidente no podría participar en las primarias presidenciales del Partido Republicano allí.

El tribunal de ese estado alegó que Trump no era elegible por su presunta responsabilidad el 6 de enero de 2021, cuando una manifestación convocada por él desembocó en el asalto a la sede del Congreso.

"Pero los estados no tienen poder bajo la Constitución para hacer cumplir la Sección 3 con respecto a los cargos federales, especialmente la presidencia", fallaron los jueces de la Corte en una decisión unánime.

El caso contra Donald Trump en Colorado fue presentado por Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), una organización que se considera apartidista.