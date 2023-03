¿Con o sin tilde?: Reavivan batalla sobre cómo escribir solo

7 de marzo de 2023, 5:50 AM

Hasta esa fecha, el adverbio se tildaba para esa acepción mientras que, cuando quería decir "en soledad", no se le ponía tilde (quiero sólo un café/quiero un café solo).

Dos bandos

Lo mismo sucedía con los pronombres demostrativos "este", "ese" y "aquel" y sus correspondientes femeninos, cuyas tildes también fueron víctimas de la "Ortografía" de 2010, aunque no han tenido defensores tan fervorosos.

En las redes sociales, un torrente de usuarios partidarios de la tilde diacrítica celebraban la "victoria" con un "sólo sé que no estoy solo" , y autores como la mexicana Ángeles Mastretta aseguraban que "muchos escritores siempre los seguimos escribiendo así, aunque los editores corrigieran. Hay cosas mínimas que no lo son. Ganamos".

Aclaraciones de la RAE

En su cuenta de Twitter, la RAE aclaraba días después que lo aprobado en el pleno del 2 de marzo "no modifica la doctrina de la 'Ortografía' de 2010", sino que "la expresa de forma más clara" .

La academia mantiene la obligatoriedad de no tildar el adverbio "solo" y los pronombres demostrativos cuando no exista riesgo de ambigüedad. En caso de que existiera, queda a "juicio del que escribe" tildar o no la palabra.