¿Cómo una película de terror ayudó a demonizar a las mujeres mayores?

"¿Qué pasó con Baby Jane?", estrenada durante Halloween hace 60 años, contradijo todas las negativas previsiones de Warner . Aunque no resonó con los críticos inmediatamente ("Esta no es una película, es una caricatura", escribió el diario Chicago Tribune en una severa reseña), se apuntó cinco nominaciones a los Oscar, y atrajo a diversas audiencias que estuvieron profundamente cautivadas por la representación fílmica de la tóxica rivalidad fraternal y la desesperada lucha de dos mujeres tratando de escapar de sus jaulas autoimpuestas. Con un costo de producción de US$900.000, acumuló US$9 millones en taquilla (equivalente a US$90 millones de hoy).

Por otra parte, Davis afirmó que Crawford -tal vez amargamente iracunda tras haber sido pasada por alto para la nominación al Oscar de mejor actriz a cambio de su coestrella, en una película que ella había defendido mucho antes de que Davis fuera contratada- supuestamente usó sus contactos en Hollywood para asegurarse de que Davis perdiera cuando se entregaron los galardones en 1963; esa fue una acusación que Crawford negó personalmente: "¡Joan no quería que me dieran ese Oscar!", una anciana Davis exclamó en una entrevista con Barbara Walters muchos años después de que las aguas se habían calmado.

Los clones de Baby Jane que siguieron

El mismo año se estrenó Lady in a Cage ("Diez horas de terror" o "Una mujer atrapada"), que promueve las mismas metáforas, con una historia centrada en el personaje de la Sra. Hilyard, interpretado por Olivia de Havilland, una sofocante madre soltera de voz melosa que ha mimado tanto a su hijo adulto que este no tiene otra escapatoria que abandonarla y dejarle una carta en la que confirma sus sentimientos suicidas debido a esa dominante naturaleza.

Cómo las actrices elevaron el género

Davis hace lo mismo en The Nanny ("A merced del odio") de 1965, sobre una niñera homicida de clase trabajadora, transformando su personaje en una antihéroe a quien nos gustaría que la arrogante familia de clase media para la cual trabaja la hubiera mostrado más amor. Mientras que el par de increíbles interpretaciones que Shelley Winters dio las criminalmente subestimadas películas de Hagsploitation de 1972 Whoever Slew Auntie Roo? ("¿Quién mató a tía Roo?") y What´s The Matter With Helen? ("¿Qué la llevó a matar?") del precursor del cine queer Curtis Harrington, son otra prueba de que estos roles podían ofrecer buenas oportunidades.